Comment faire un sondage sur WhatsApp ?

L’utilisation croissante de WhatsApp dans notre quotidien ne se limite pas à la simple messagerie instantanée. Avec sa fonctionnalité de création de sondages, cette application devient un outil puissant pour recueillir rapidement les opinions et les préférences de groupes ou de communautés. Dans cet article, nous vous expliquons comment tirer parti de cette fonctionnalité, du processus de création du sondage à la collecte des réponses, en passant par les meilleures pratiques pour obtenir des résultats significatifs. Découvrez comment WhatsApp transforme la manière dont nous recueillons et analysons les données, offrant une nouvelle dimension à la prise de décision collective.

Les sondages : la nouvelle fonctionnalité de WhatsApp

WhatsApp, bien qu’initialement conçu comme une application de messagerie instantanée, offre bien plus que la simple capacité d’envoyer et de recevoir des messages écrits. En effet, ses fonctionnalités s’étendent bien au-delà : des options telles que l’envoi de photos éphémères, la personnalisation du fond d’écran, ou encore la possibilité de masquer la mention « vu » à ses contacts viennent enrichir l’expérience de l’utilisateur, lui offrant ainsi un semblant de confidentialité. Pourtant, les subtilités de cette application ne s’arrêtent pas là : il existe une multitude d’autres astuces WhatsApp à découvrir, permettant ainsi de tirer le meilleur parti possible de ce logiciel.

Au sein des outils que WhatsApp met désormais à disposition de sa communauté pour dynamiser les échanges, se trouve le sondage. L’on sait que les discussions de groupe sur WhatsApp peuvent parfois devenir laborieuses, surtout lorsqu’il s’agit de recueillir l’avis de plusieurs personnes. La nouvelle fonction de sondage facilite grandement cette tâche en permettant de consulter rapidement les membres du groupe sur des sujets spécifiques ou des propositions de rendez-vous.

Fini les détours par des plateformes externes comme Doodle, « Polls for WhatsApp » ou « Voliz » pour interroger vos contacts sur WhatsApp. Cet outil permet d’interroger les membres d’une conversation sur n’importe quel sujet, en posant une question et en fournissant au minimum deux options de réponse directement sur WhatsApp. Il revient ensuite à la personne lançant le sondage de définir les paramètres de vote, notamment si les participants peuvent choisir une seule réponse ou plusieurs.

Comment créer un sondage WhatsApp : étape par étape

La fonction de sondage est accessible aussi bien pour les conversations individuelles que pour les discussions de groupe, et son utilisation est d’une simplicité déconcertante. Voici les étapes à suivre pour créer un sondage :

Lancez WhatsApp sur votre smartphone, que ce soit un Android ou un iPhone.

Accédez à la conversation dans laquelle vous souhaitez instaurer un sondage.

Sur Android, appuyez sur l’icône du trombone pour les pièces jointes dans le champ de texte ; sur iOS, touchez le bouton Plus, puis sélectionnez « Sondage ».

L’outil de sondage s’affiche : vous pouvez y formuler votre question et offrir jusqu’à douze options de vote.

Formulez votre question et les réponses correspondantes.

Choisissez si vous souhaitez permettre les réponses multiples ou non.

Cliquez sur le bouton de publication, représenté par une flèche blanche sur fond vert.

Une fois votre sondage prêt, appuyez sur la flèche pour l’envoyer, et il apparaîtra instantanément dans la conversation.

Et voilà, le tour est joué !

Tous les participants peuvent alors choisir une ou plusieurs options de réponse, et vous-même avez la possibilité de voter également.

Comment participer à un vote sur WhatsApp ?

Une fois que le sondage est partagé dans la conversation, les participants peuvent exprimer leur choix en cliquant sur une ou plusieurs réponses, selon les paramètres définis initialement. Les compteurs et les jauges se mettent à jour en temps réel à mesure que les votes affluent, offrant la possibilité de modifier sa propre réponse. De plus, il est possible d’accéder aux détails des votes pour une vision plus approfondie.

Peut-on épingler un sondage ?

En ce qui concerne l’épinglage d’un sondage sur WhatsApp, actuellement, il n’est pas possible de le faire dans une discussion. Cependant, vous pouvez le marquer comme favori en utilisant l’icône d’étoile dans le menu contextuel. Vous avez également la possibilité de le republier dans la conversation si jamais il se retrouve noyé par d’autres messages ultérieurs, de le supprimer ou d’ajouter une réaction emoji. Il est à noter que nous ignorons si WhatsApp envisage d’intégrer cette fonctionnalité à l’avenir.

Avantages et inconvénients de la nouvelle fonction de sondage sur WhatsApp

La récente intégration de la fonction de sondage dans WhatsApp représente une avancée pratique pour les utilisateurs de cette application de messagerie. Fini le besoin de recourir à des outils externes tels que Doodle pour créer un sondage et le partager via le chat WhatsApp. Avec le sondage WhatsApp, obtenir un aperçu rapide des opinions des participants se fait désormais sans quitter la conversation. Chaque membre du chat peut suivre en temps réel l’état des votes, offrant ainsi une expérience plus transparente et intuitive que les votes par réaction emoji.

Cependant, malgré sa praticité, la fonction de sondage actuelle sur WhatsApp reste assez basique et ne propose pas les mêmes fonctionnalités que des outils tels que Doodle. Les participants peuvent simplement approuver ou non une option de réponse, sans possibilité de choisir « Peut-être », ce qui peut s’avérer utile lors de la planification d’événements. De plus, il n’est pas possible de limiter les options de réponse, ce qui nécessite une clarification préalable si l’on souhaite restreindre les réponses à une par personne.

Un autre inconvénient est que les sondages WhatsApp ne peuvent pas être transférés à d’autres discussions. Cependant, les participants peuvent y répondre ou réagir en utilisant des emojis, offrant ainsi une certaine interaction malgré cette limitation.

En outre, il y a un véritable manque d’anonymat. Les résultats du sondage sont visibles par tous les membres de la discussion, ce qui peut dissuader certains participants de voter par crainte de jugement ou d’influence sociale.

En somme, la fonction de sondage sur WhatsApp offre une solution simple et efficace pour recueillir des opinions rapidement. Bien qu’elle puisse présenter quelques limitations, son intégration directe dans l’application en fait un outil pratique pour favoriser l’interaction et la prise de décision collective au sein des discussions sur ce réseau social.

