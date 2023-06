Les startups e-commerce ou SaaS en plein essor sont confrontées à un défi commun : l’optimisation du fonds de roulement. Une solution existe, peu connue mais efficace : le Revenue Based Financing (RBF). Avec le bon savoir-faire et les bons outils, il est possible de tirer profit de cette stratégie pour accroître la rentabilité de votre entreprise.

Comprendre le fonds de roulement

Le fonds de roulement, aussi appelé capital de roulement, correspond à la différence entre l’actif circulant (stocks, créances clients…) et le passif circulant (dettes fournisseurs, dettes fiscales et sociales…). Il est représentatif de la liquidité de l’entreprise, c’est-à-dire sa capacité à faire face à ses échéances financières à court terme.

Qu’est-ce que le Revenue Based Financing (RBF) ?

Le Revenue Based Financing est une forme de financement qui permet à une entreprise de recevoir des investissements en échange d’un pourcentage de ses revenus futurs. Ce type de financement est particulièrement adapté aux entreprises à forte croissance, car il leur permet de lever des fonds sans diluer leur capital. Des entreprises fintech telles que Silvr proposent ce type de financement, vous pouvez obtenir plus d’informations sur les modalités d’obtention d’un financement RBF en suivant ce lien : https://www.silvr.co/fr/.

Le RBF est une méthode de financement dans laquelle les investisseurs fournissent du capital à une entreprise en échange d’un pourcentage fixe des revenus futurs de l’entreprise.

VOIR AUSSI : Qu’est-ce qu’un bilan comptable ?

L’impact du RBF sur le fonds de roulement

En recevant un investissement via le RBF, une entreprise obtient des liquidités supplémentaires. Ces fonds peuvent être utilisés pour financer les besoins opérationnels de l’entreprise, augmentant ainsi son fonds de roulement.

Voici quelques manières dont le RBF peut aider à optimiser le fonds de roulement :

Augmentation des achats de stocks : pour les entreprises e-commerce, une gestion efficace des stocks est cruciale. Grâce au RBF, une entreprise peut investir dans des systèmes de gestion des stocks plus efficaces ou augmenter ses stocks pour répondre à une demande accrue. En optimisant le niveau de stocks, l’entreprise peut éviter les ruptures de stock coûteuses et améliorer son fonds de roulement.

: pour les entreprises e-commerce, une gestion efficace des stocks est cruciale. Grâce au RBF, une entreprise peut investir dans des systèmes de gestion des stocks plus efficaces ou augmenter ses stocks pour répondre à une demande accrue. En optimisant le niveau de stocks, l’entreprise peut éviter les ruptures de stock coûteuses et améliorer son fonds de roulement. Paiement rapide des fournisseurs : une utilisation astucieuse des fonds du RBF peut également permettre d’obtenir des conditions de paiement plus favorables de la part des fournisseurs. Avec des liquidités disponibles, une entreprise peut négocier des réductions pour paiements anticipés ou élargir ses délais de paiement, ce qui contribue à améliorer le fonds de roulement.

: une utilisation astucieuse des fonds du RBF peut également permettre d’obtenir des conditions de paiement plus favorables de la part des fournisseurs. Avec des liquidités disponibles, une entreprise peut négocier des réductions pour paiements anticipés ou élargir ses délais de paiement, ce qui contribue à améliorer le fonds de roulement. Investissement dans la technologie : l’argent peut être utilisé pour investir dans des outils technologiques qui peuvent augmenter l’efficacité opérationnelle de l’entreprise, réduisant ainsi les coûts.

: l’argent peut être utilisé pour investir dans des outils technologiques qui peuvent augmenter l’efficacité opérationnelle de l’entreprise, réduisant ainsi les coûts. Gestion des créances clients : une gestion efficace des créances clients est essentielle pour maintenir un fonds de roulement sain. Les fonds du RBF peuvent être utilisés pour embaucher du personnel dédié ou pour investir dans des systèmes de gestion des créances clients plus efficaces. De plus, l’entreprise peut proposer des incitations à ses clients pour des paiements anticipés, ce qui permet d’améliorer le fonds de roulement.

Le Revenue Based Financing (RBF) : un modèle alternatif

Dans le contexte économique actuel, marqué par des cycles économiques imprévisibles et une concurrence accrue, le RBF apparaît comme une alternative aux modes de financement traditionnels. Il est idéal pour les entreprises qui génèrent des revenus récurrents et prévisibles, à savoir les entreprises SaaS et e-commerce.

Le RBF n’implique pas de dilution de capital ni d’engagement à long terme. Il offre aux entreprises la flexibilité nécessaire pour naviguer dans un environnement commercial complexe tout en assurant la liquidité.

VOIR AUSSI : Logiciel de comptabilité : top 10 meilleurs logiciels

Bénéfices du RBF pour les startups en plein essor

Les entreprises SaaS et e-commerce possèdent des caractéristiques particulières qui rendent le RBF particulièrement intéressant.

Financement flexible pour les entreprises SaaS

Les entreprises SaaS génèrent souvent des revenus récurrents grâce à leurs abonnements, ce qui rend le remboursement des investissements RBF prévisible et gérable. De plus, le RBF permet aux entreprises SaaS d’investir dans leur croissance, par exemple en améliorant leurs produits ou en renforçant leurs efforts de marketing et de vente, sans diluer leur capital ou s’endetter à long terme.

Liquidité pour les entreprises e-commerce

Dans le monde de l’e-commerce, la gestion du stock et la capacité à répondre rapidement à une demande fluctuante sont essentielles. Le RBF offre aux entreprises e-commerce la liquidité nécessaire pour gérer efficacement leurs stocks, répondre à une augmentation de la demande, ou investir dans des technologies ou des processus qui améliorent l’efficacité opérationnelle.

Quelle que soit le type de start-up concernée, le RBF comporte d’autres nombreux avantages :

Flexibilité : le RBF offre une flexibilité financière sans précédent. Les remboursements sont basés sur un pourcentage des revenus de l’entreprise, ce qui signifie que lors des périodes plus calmes, les remboursements diminuent, préservant ainsi la trésorerie de l’entreprise.

: le RBF offre une flexibilité financière sans précédent. Les remboursements sont basés sur un pourcentage des revenus de l’entreprise, ce qui signifie que lors des périodes plus calmes, les remboursements diminuent, préservant ainsi la trésorerie de l’entreprise. Rapidité : le processus d’obtention du financement via le RBF est généralement plus rapide que celui des méthodes de financement traditionnelles, permettant aux entreprises de réagir rapidement aux opportunités de marché.

: le processus d’obtention du financement via le RBF est généralement plus rapide que celui des méthodes de financement traditionnelles, permettant aux entreprises de réagir rapidement aux opportunités de marché. Absence de dilution du capital : le RBF est une forme de financement non dilutif, ce qui signifie que les propriétaires de l’entreprise conservent l’entière propriété et le contrôle de leur entreprise.

: le RBF est une forme de financement non dilutif, ce qui signifie que les propriétaires de l’entreprise conservent l’entière propriété et le contrôle de leur entreprise. Amélioration de la gestion du fonds de roulement : comme mentionné précédemment, le RBF peut aider à optimiser le fonds de roulement de l’entreprise en fournissant les liquidités nécessaires pour gérer les stocks, les créances clients et les dettes fournisseurs.

En définitive, le Revenue Based Financing est une stratégie de financement à la fois flexible et efficace pour les startups e-commerce et SaaS en plein essor. Il offre une solution pour optimiser le fonds de roulement et stimuler la croissance, tout en conservant la pleine propriété et le contrôle de l’entreprise. Avec une gestion prudente et stratégique, le RBF peut être un outil précieux pour le succès à long terme.