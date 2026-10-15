À compter du 1er janvier 2027, le diagnostic de performance énergétique (DPE) évoluera pour mieux prendre en compte l’électricité dans l’évaluation des logements. Cette réforme pourrait améliorer le classement énergétique de certains biens, sans nécessiter de travaux. Voici ce que les propriétaires doivent savoir pour anticiper ses conséquences sur la location, la vente et la rénovation.

DPE 2027 : un nouveau coefficient de conversion de l’électricité

Le principal changement concerne le coefficient de conversion de l’électricité en énergie primaire. Selon l’arrêté du 19 août 2026, sa valeur passera de 1,9 à 1,7 à partir du 1er janvier 2027. Cette mesure s’inscrit dans la politique gouvernementale visant à favoriser l’électrification des usages et à mieux prendre en compte les caractéristiques du mix électrique français.

Comment fonctionne ce changement de calcul ?

Le DPE évalue la consommation d’énergie d’un logement et ses émissions de gaz à effet de serre. Pour déterminer sa consommation d’énergie primaire, la méthode de calcul convertit notamment l’énergie finale consommée en tenant compte de la source utilisée.

Le coefficient de conversion sert précisément à effectuer cette opération. Pour l’électricité, il était fixé à 2,3 jusqu’à fin 2025, avant de passer à 1,9 au 1er janvier 2026. Il sera ensuite abaissé à 1,7 en 2027.

Concrètement, pour une consommation électrique finale de 1 000 kWh, la quantité d’énergie primaire retenue dans le calcul passera de 1 900 à 1 700 kWh. La consommation calculée diminuera donc, sans que la consommation réelle du logement change nécessairement.

Cette évolution concerne notamment l’électricité utilisée pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et la climatisation. Elle peut également avoir un effet sur les logements équipés d’une pompe à chaleur.

VOIR AUSSI : 4 raisons de réaliser des travaux d’amélioration dans votre logement locatif

Quels logements pourront bénéficier d’une meilleure classe énergétique ?

Tous les propriétaires ne constateront pas la même évolution. L’amélioration dépendra de la consommation du logement, de ses équipements et de sa position par rapport aux seuils séparant les différentes classes énergétiques.

Les logements qui utilisent beaucoup d’électricité sont les plus susceptibles de bénéficier de la réforme.

Certains pourraient gagner une classe, voire deux dans de rares cas, notamment parmi les petites surfaces.

En revanche, un logement chauffé principalement au gaz ou au fioul ne devrait pas profiter directement de la baisse du coefficient appliqué à l’électricité.

Les biens classés F ou G méritent une attention particulière. Si leur nouvelle étiquette les fait passer en classe E ou au-dessus, les conséquences réglementaires peuvent être importantes pour les propriétaires bailleurs. Toutefois, cette amélioration n’est pas automatique : elle dépend du résultat du calcul actualisé.

Une nouvelle étiquette sans travaux de rénovation

La réforme modifie la manière dont la performance énergétique est évaluée, mais elle ne transforme pas les caractéristiques physiques du bâtiment. Une maison mal isolée reste exposée aux déperditions de chaleur, même si son classement s’améliore.

Il faut donc distinguer l’étiquette du DPE de la performance réelle du logement. Une meilleure note ne signifie pas nécessairement une diminution des factures, une meilleure isolation ou un confort thermique supérieur. Les travaux de rénovation conservent tout leur intérêt pour réduire les consommations et améliorer le confort au quotidien.

Faut-il refaire son DPE en 2027 ?

Non, il ne sera généralement pas nécessaire de faire réaliser un nouveau diagnostic. Les DPE établis avant le 1er janvier 2027 resteront valables pendant leur durée de validité, sous réserve des règles applicables à leur date de réalisation.

À partir de 2027, les nouveaux diagnostics intégreront automatiquement le coefficient de conversion de 1,7. Les propriétaires disposant déjà d’un DPE pourront, quant à eux, vérifier si cette évolution leur permet d’obtenir une meilleure étiquette.

Comment obtenir une attestation de nouvelle étiquette ?

Si le nouveau calcul améliore le classement du bien, le propriétaire pourra télécharger gratuitement une attestation de changement d’étiquette sur l’Observatoire DPE-Audit de l’ADEME, sans nouvelle visite d’un diagnostiqueur.

Voici les démarches à suivre :

Retrouver le DPE initial et son numéro d’identification ADEME.

Accéder à l’Observatoire DPE-Audit de l’ADEME.

Rechercher le diagnostic concerné et vérifier si une mise à jour est disponible.

Télécharger l’attestation si le nouveau calcul entraîne une amélioration du classement.

Cette démarche permet de disposer d’un document actualisé pour un projet de vente ou de location, sans supporter le coût d’un nouveau diagnostic lorsque la simple mise à jour suffit.

VOIR AUSSI : Faut-il l’accord de la copropriété pour Airbnb ?

Quelles conséquences pour la location et la vente immobilière ?

Le classement énergétique influence directement certaines décisions immobilières. La réforme de 2027 peut donc modifier la situation de propriétaires dont le logement se situe à proximité des seuils réglementaires.

Pour les propriétaires bailleurs

En France métropolitaine, les logements classés G sont concernés par l’interdiction de location depuis le 1er janvier 2025, selon les conditions prévues par la réglementation. Les logements classés F seront concernés à partir du 1er janvier 2028, puis les logements classés E à partir du 1er janvier 2034.

Un logement chauffé à l’électricité qui change de classe grâce à la réforme pourrait donc voir sa situation évoluer. Il reste toutefois indispensable de vérifier son classement officiel actualisé avant de prendre une décision concernant un bail. Une étiquette améliorée ne dispense pas non plus de respecter les autres critères de décence du logement.

Pour les vendeurs et les acheteurs

Lors d’une vente d’un bien immobilier, le DPE constitue un élément important de l’information fournie à l’acquéreur. Une meilleure étiquette peut influencer la perception du bien et faciliter certains projets immobiliers, mais elle ne garantit ni une hausse du prix ni une vente plus rapide.

Les acheteurs doivent continuer à examiner l’état général du logement, notamment l’isolation, les fenêtres, le système de chauffage, la ventilation et les éventuels signes d’humidité. Un chasseur immobilier peut également aider à comparer les biens selon leur performance énergétique et les dépenses de rénovation à prévoir.

VOIR AUSSI : Assistance à maîtrise d’ouvrage : un levier clé pour sécuriser vos projets immobiliers

Les travaux restent-ils utiles malgré la réforme du DPE ?

Oui. Même si le nouveau calcul permet à certains logements de gagner une classe, les travaux de rénovation énergétique restent essentiels pour améliorer durablement leur performance.

Les propriétaires peuvent notamment étudier les interventions suivantes :

Renforcer l’isolation des combles, des murs et des planchers bas.

Remplacer les fenêtres les moins performantes lorsque cela est pertinent.

Installer un chauffage plus efficace, par exemple une pompe à chaleur adaptée au logement.

Améliorer la ventilation pour limiter l’humidité et préserver la qualité de l’air.

Réguler le chauffage et optimiser la production d’eau chaude.

Le choix des travaux doit reposer sur les caractéristiques du bâtiment, et non uniquement sur la lettre affichée sur l’étiquette. Un audit énergétique peut aider à hiérarchiser les interventions et à construire un projet de rénovation cohérent avec le budget disponible.

Le DPE 2027 modifiera le calcul de la consommation d’électricité en énergie primaire et pourrait améliorer le classement de certains logements sans travaux. Les propriétaires ont intérêt à vérifier leur nouvelle étiquette auprès de l’ADEME, tout en continuant à privilégier les améliorations qui réduisent réellement les consommations et renforcent le confort du logement.

Vidéo bonus : réforme 2027 du DPE