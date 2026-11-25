La SAFER dispose d’un droit de préemption qui lui permet de se substituer à un acquéreur lors de certaines ventes de biens agricoles ou ruraux. Toutefois, ce pouvoir n’est pas systématique. Le Code rural et de la pêche maritime prévoit plusieurs exceptions légales et impose des conditions précises pour encadrer son exercice. Nature du bien, identité de l’acquéreur, type de transaction ou respect des délais : plusieurs situations empêchent ainsi la SAFER de préempter.

Cas 1 – Lorsque le bien vendu ne relève pas du champ du droit de préemption

La SAFER (Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural) ne peut pas préempter n’importe quel bien immobilier situé à la campagne. Selon l’article L. 143-1 du Code rural et de la pêche maritime, son droit concerne principalement les biens immobiliers à usage agricole, les terrains nus à vocation agricole et certains bâtiments liés à une exploitation.

Les biens sans usage ni vocation agricole

Un terrain situé en zone rurale n’est pas automatiquement soumis au droit de préemption. Il faut notamment examiner son utilisation effective, sa situation géographique et les documents d’urbanisme applicables.

La SAFER ne peut donc pas systématiquement intervenir sur :

Un terrain qui ne présente plus d’usage agricole ni de vocation agricole au sens des textes ;

Un bien immobilier situé en zone urbaine et qui ne répond pas aux conditions légales d’intervention ;

Un bâtiment sans rattachement à une exploitation agricole et qui ne remplit pas les conditions particulières prévues par le Code rural.

Une décision de la Cour de cassation du 4 septembre 2025 (pourvoi n° 24-13.064) apporte une précision importante. La juridiction a considéré que l’absence de changement de destination d’un bien après la liquidation d’une exploitation ne suffisait pas à démontrer son usage agricole au moment de la vente.

La situation réelle du bien à la date de l’aliénation doit être examinée.

Les bâtiments ayant perdu leur vocation agricole

La SAFER peut également préempter certains bâtiments d’habitation ou bâtiments situés dans des zones agricoles, sous réserve de conditions particulières.

Pour les bâtiments concernés par l’article L. 143-1, le texte prévoit notamment une utilisation agricole au cours des dix dernières années précédant l’aliénation, ou vingt ans dans certaines communes mentionnées par le Code de l’environnement, lorsque l’objectif est de leur rendre un usage agricole.

En revanche, la simple présence d’un ancien bâtiment agricole sur une propriété ne suffit pas. Les conditions légales d’utilisation antérieure doivent être réunies.

VOIR AUSSI : Pancarte à vendre pour un bien immobilier – quelles informations afficher ?

Cas 2 – Lorsque la transaction fait partie des exceptions prévues par le Code rural

L’article L. 143-4 du Code rural et de la pêche maritime énumère plusieurs opérations qui ne peuvent pas faire l’objet du droit de préemption de la SAFER. Ces exceptions concernent notamment la nature de la cession ou les liens entre les parties.

Les échanges de parcelles et certaines cessions familiales

La SAFER ne peut pas préempter les échanges de parcelles réalisés dans les conditions prévues par l’article L. 124-1 du Code rural.

Il existe également des exceptions pour certaines opérations familiales et successorales. C’est notamment le cas :

Des acquisitions effectuées par des cohéritiers lors d’une licitation amiable ou judiciaire ;

Des cessions consenties à des parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus ;

Des cessions réalisées au profit de cohéritiers ou de leur conjoint survivant ;

De certains actes conclus entre indivisaires dans le cadre des articles 815-14, 815-15 et 883 du Code civil.

Ces dispositions permettent de préserver certaines transmissions patrimoniales. Le lien familial ou successoral doit toutefois correspondre précisément aux situations prévues par la loi.

Les ventes en viager avec prestations personnelles

Une autre exception concerne les aliénations moyennant une rente viagère servie intégralement ou essentiellement sous forme de prestations de services personnels.

Il ne s’agit donc pas de toutes les ventes en viager. Lorsque la rente repose principalement sur des versements financiers, cette exception ne s’applique pas automatiquement.

Les acquisitions réalisées par certains professionnels agricoles

L’article L. 143-4 prévoit également des exceptions pour certaines acquisitions effectuées par :

Les salariés agricoles majeurs ;

Les aides familiaux ;

Les associés d’exploitation majeurs ;

Les fermiers ou métayers évincés de leur exploitation dans les conditions prévues par la loi ;

Certains agriculteurs expropriés à titre principal.

Ces acquisitions restent soumises à des conditions d’expérience, de capacité professionnelle et de superficie de l’exploitation constituée.

La qualité d’agriculteur ou de salarié agricole ne suffit donc pas à elle seule pour écarter le droit de préemption.

VOIR AUSSI : Acheter un bien immobilier en France depuis l’étranger – quelles démarches peut-on faire à distance ?

Cas 3 – Lorsque la vente porte sur certains biens expressément exclus

Le Code rural prévoit aussi des exceptions liées à la nature des biens concernés. Certaines ventes échappent ainsi au droit de préemption, même lorsqu’elles interviennent dans un environnement rural.

Les terrains destinés à certains projets

La SAFER ne peut pas préempter les acquisitions de terrains destinées :

À la construction ;

Aux aménagements industriels ;

À l’extraction de substances minérales ;

À la constitution ou à la préservation de jardins familiaux répondant aux conditions légales.

Pour les jardins familiaux, la superficie ne doit notamment pas dépasser 1 500 m² lorsqu’ils sont situés à l’intérieur des agglomérations. Ils peuvent également bénéficier de cette exception lorsqu’ils se trouvent dans une zone spécialement affectée à cet usage par un document d’urbanisme opposable ou une décision d’une collectivité publique.

La destination du terrain doit donc être vérifiée au regard des conditions précises de l’article L. 143-4.

Les parcelles boisées et les forêts

En principe, les acquisitions de parcelles classées en nature de bois et forêts au cadastre échappent au droit de préemption de la SAFER.

Il existe néanmoins plusieurs exceptions à cette exclusion. Par exemple, lorsque des parcelles boisées sont vendues avec des parcelles non boisées dépendant de la même exploitation agricole, la SAFER peut intervenir sur l’ensemble.

L’acquéreur peut toutefois conserver les parcelles boisées si leur prix a fait l’objet d’une mention expresse dans la notification ou dans le cahier des charges de l’adjudication.

D’autres situations sont prévues par la loi, notamment pour certains boisements faisant l’objet d’une autorisation de défrichement.

Les biens concernés par certaines procédures judiciaires

Les biens compris dans un plan de cession totale ou partielle d’une entreprise arrêté conformément aux articles L. 642-1 et suivants du Code de commerce ne peuvent pas faire l’objet du droit de préemption.

Attention cependant ! Toutes les ventes réalisées pendant une liquidation judiciaire ne sont pas exclues.

La Cour de cassation a notamment rappelé, dans un arrêt du 15 octobre 2002, que la SAFER pouvait préempter certains biens vendus de gré à gré avec l’autorisation du juge-commissaire.

Cas 4 – Lorsque le droit de préemption d’un autre bénéficiaire est prioritaire

La SAFER ne dispose pas d’une priorité absolue sur les autres titulaires d’un droit de préemption. L’article L. 143-6 du Code rural précise qu’elle ne peut pas primer les droits établis au profit de l’État, des collectivités publiques, des établissements publics ou de certains cohéritiers bénéficiaires d’une attribution préférentielle.

Une protection particulière concerne également le fermier en place. La SAFER ne peut pas exercer son droit contre un preneur qui remplit les conditions légales pour bénéficier du droit de préemption du fermier, notamment une exploitation du bien depuis plus de trois ans et une exploitation régulière au regard du contrôle des structures.

La priorité du preneur en place constitue ainsi une protection importante pour les agriculteurs qui exploitent déjà les terres concernées.

VOIR AUSSI : Qu’est-ce qu’un titre de propriété ?

Cas 5 – Lorsque la SAFER ne respecte pas le délai ou la procédure

Même lorsqu’une vente entre dans le champ de son droit de préemption, la SAFER doit respecter plusieurs obligations. Une irrégularité peut remettre en cause sa décision.

Le dépassement du délai légal de réponse

Le notaire doit adresser à la SAFER une notification précisant notamment la nature du bien, son prix de vente, les conditions de la transaction et l’identité des parties.

En principe, la SAFER dispose de deux mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître sa décision. Ce délai peut toutefois être suspendu dans certaines circonstances, notamment lorsqu’une visite du bien est demandée ou que des informations complémentaires sont nécessaires.

Si la SAFER ne répond pas dans le délai applicable, son silence vaut renonciation à exercer son droit de préemption. Le vendeur peut alors poursuivre la vente avec l’acquéreur initial, sous réserve des autres formalités nécessaires.

Une décision insuffisamment motivée ou irrégulière

La SAFER ne peut pas préempter uniquement parce qu’elle souhaite acquérir un terrain. Sa décision doit être motivée et répondre aux objectifs d’intérêt général prévus par l’article L. 143-2 du Code rural.

Elle doit notamment préciser le motif de son intervention et justifier son choix au regard des objectifs légaux : installation d’agriculteurs, maintien des exploitations, amélioration de la répartition des terres ou protection de l’environnement.

Une motivation insuffisante ou une irrégularité de procédure peut donc constituer un motif de contestation devant les juridictions compétentes.

La SAFER ne peut pas préempter dans plusieurs situations définies par le Code rural, notamment lorsque le bien ou la transaction relève d’une exception légale. Avant toute vente, le notaire doit vérifier les conditions applicables afin de sécuriser la cession et de protéger les intérêts de l’acquéreur comme du vendeur.

Vidéo bonus : quelques infos et intox sur la SAFER