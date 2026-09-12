Le coût caché du rachat de crédit : ce que l’on ne vous dit pas

Le rachat de crédit peut alléger fortement vos mensualités et vous redonner de l’air dans votre budget. Mais cette baisse immédiate a souvent une contrepartie : le coût total de l’opération peut augmenter. IRA, frais de dossier, garantie, assurance et allongement de la durée de remboursement sont autant d’éléments à examiner avant de signer.

Pourquoi la mensualité baisse-t-elle après un rachat de crédit ?

Le principe du rachat de crédit est simple : un nouvel établissement financier rembourse vos crédits existants et les remplace par un nouveau prêt. Vous n’avez alors plus qu’une mensualité à régler.

Cette opération peut concerner plusieurs prêts : crédit à la consommation, prêt personnel, crédit immobilier ou différents crédits souscrits au fil du temps. L’objectif est généralement de réduire la charge mensuelle et de simplifier la gestion du budget.

Mais une mensualité plus faible ne signifie pas forcément que vous faites une économie. Dans de nombreux cas, la baisse repose surtout sur une durée plus longue.

Prenons un exemple simplifié. Vous remboursez encore 30 000 € sur plusieurs crédits et payez 900 € par mois. Après un regroupement, la mensualité pourrait tomber à 600 €. Cette réduction semble intéressante, mais si le nouveau prêt s’étale sur davantage d’années, vous paierez des intérêts pendant plus longtemps.

C’est précisément là que se trouve le piège du rachat de crédits : réduire les mensualités peut augmenter la facture finale.

Bercy rappelle d’ailleurs que le coût d’un crédit dépend notamment du taux d’intérêt et de sa durée. Plus la durée de remboursement s’allonge, plus le coût global est susceptible d’augmenter.

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Les IRA : le premier coût à ne pas oublier

Lorsqu’un rachat met fin à vos anciens crédits, ceux-ci sont généralement remboursés par anticipation. Cette opération peut entraîner des indemnités de remboursement anticipé (IRA).

Pour un crédit immobilier à taux fixe, les IRA sont plafonnées : elles ne peuvent pas dépasser six mois d’intérêts sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, ni 3 % du capital restant dû avant le remboursement.

Certaines situations permettent toutefois d’éviter ces indemnités. C’est notamment le cas, sous certaines conditions, lorsque la vente du logement fait suite à un changement du lieu d’activité professionnelle, au décès ou à une cessation forcée d’activité.

Pour un crédit à la consommation, les règles sont différentes. Une indemnité peut être prévue au contrat lorsque le montant des remboursements anticipés dépasse 10 000 € sur une période de 12 mois. Elle est alors plafonnée à 1 % du montant remboursé lorsque la durée restante dépasse un an, ou à 0,5 % lorsqu’elle est inférieure à un an.

Avant toute opération de regroupement, demandez donc le montant exact du capital restant dû et celui des éventuelles IRA. Ils doivent entrer dans votre calcul.

Les frais de dossier s’ajoutent à la facture

Le deuxième poste souvent sous-estimé concerne les frais de dossier. Ils rémunèrent l’étude et la mise en place du nouveau financement par le prêteur.

Le montant varie selon l’établissement, le profil de l’emprunteur et la complexité du dossier. Il n’existe donc pas de tarif unique permettant de déterminer à l’avance ce que vous paierez.

Dans certains cas, ces frais peuvent sembler modestes face au montant du rachat. Pourtant, additionnés aux IRA et aux autres frais, ils peuvent réduire sensiblement l’économie espérée.

Le bon réflexe consiste à ne jamais comparer uniquement l’ancienne et la nouvelle mensualité. Il faut comparer l’ensemble des sommes restant à payer avant l’opération avec le montant total à supporter après le regroupement.

Bercy recommande justement d’intégrer dans cette comparaison le capital, les intérêts, l’assurance, les frais de dossier, les frais de garantie et, lorsqu’ils s’appliquent, les indemnités de remboursement anticipé.

Hypothèque ou caution : le coût de la garantie

Un rachat comprenant un crédit immobilier peut nécessiter une nouvelle garantie. Celle-ci protège le prêteur en cas de défaut de remboursement.

Deux solutions sont notamment possibles : l’hypothèque et le cautionnement bancaire. La caution peut être fournie par un organisme spécialisé qui s’engage à rembourser le prêt à la place de l’emprunteur si celui-ci ne respecte plus ses obligations.

Une hypothèque entraîne, quant à elle, des frais liés à sa constitution. Lorsque l’ancien prêt immobilier était déjà garanti par une hypothèque, sa clôture peut également entraîner des frais de mainlevée.

Lors d’un rachat par une nouvelle banque, il faut donc parfois financer simultanément la fin de l’ancienne garantie et la mise en place de la nouvelle. Bercy identifie explicitement ces frais parmi les coûts à prendre en compte dans un rachat immobilier.

La garantie n’est donc pas un simple détail administratif : elle peut peser dans le coût de l’opération.

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L’assurance emprunteur peut aussi alourdir la facture

L’assurance emprunteur est un autre élément à intégrer dans la comparaison. Elle peut couvrir certains risques, notamment le décès ou l’invalidité, selon les garanties souscrites.

Avec un nouveau crédit, vous souscrivez généralement une nouvelle assurance. Son tarif dépend notamment de votre profil, du montant assuré, de la durée et des garanties choisies.

Une durée plus longue peut donc entraîner des cotisations supplémentaires. Une mensualité plus basse ne signifie pas nécessairement que le coût de l’assurance diminue.

Il est par ailleurs possible de changer d’assurance emprunteur à tout moment depuis le 1er septembre 2022, sous réserve de respecter les garanties minimales exigées par le prêteur.

Le vrai piège : allonger la durée du remboursement

C’est souvent ici que se joue l’essentiel du surcoût.

Imaginons qu’il vous reste 8 ans sur vos crédits actuels. Le nouveau prêteur vous propose une mensualité nettement inférieure en étalant le remboursement sur 12 ans. Votre budget mensuel respire davantage, mais vous restez endetté quatre années supplémentaires.

Le mécanisme est simple : chaque mensualité comprend une part de capital et une part d’intérêts. Lorsque la durée de remboursement augmente, les intérêts sont payés sur une période plus longue.

Le regroupement peut donc être pertinent si votre priorité est de réduire votre taux d’endettement et de retrouver une capacité budgétaire suffisante. Mais si votre objectif principal est de payer moins au total, il faut regarder le coût de l’opération jusqu’à son terme.

La question à poser n’est donc pas seulement : « Combien vais-je payer chaque mois ? » Il faut aussi demander : « Combien vais-je payer au total ? »

Comment savoir si le rachat de crédit est réellement intéressant ?

Avant d’accepter une offre, établissez une comparaison complète. Elle doit tenir compte de la situation actuelle et de toutes les dépenses liées au nouveau financement.

Calculez le coût réel avant de signer

Demandez notamment :

le capital restant dû sur chaque crédit ;

les éventuelles IRA ;

les frais de dossier du nouveau prêt ;

les frais de garantie ;

les éventuels frais de mainlevée ;

le coût de la nouvelle assurance ;

le nouveau taux et son TAEG ;

la durée proposée ;

le montant de chaque mensualité ;

le coût total du nouveau financement.

Cette méthode permet de distinguer une véritable économie d’une simple réduction de mensualité.

Regardez l’impact sur votre endettement

Un regroupement de crédits peut améliorer votre situation mensuelle en réduisant le poids des remboursements dans vos revenus. Cela peut être utile lorsque plusieurs échéances rendent le budget difficile à équilibrer.

Mais cette amélioration doit rester cohérente avec votre projet. Un crédit moins lourd chaque mois mais beaucoup plus coûteux sur sa durée n’est pas nécessairement la meilleure solution.

Si le rachat sert à retrouver une marge financière, évitez également de reconstituer rapidement de nouvelles dettes. Sinon, le bénéfice initial de l’opération risque de disparaître.

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Rachat de crédit : une bonne solution, mais pas à n’importe quel prix

Le rachat de crédit peut être pertinent lorsque plusieurs crédits pèsent trop lourdement sur le budget. Il peut simplifier les remboursements et réduire les mensualités, mais cette souplesse a un prix lorsque la durée s’allonge ou que les frais s’accumulent.

Avant de vous engager, comparez donc le coût total de l’ancien et du nouveau financement, et pas uniquement le montant de la nouvelle mensualité. C’est cette comparaison qui permet de savoir si le rachat répond réellement à votre intérêt.