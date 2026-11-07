Où mettre son argent en dehors des banques ?

Les banques ne sont pas les seules solutions pour placer son épargne. Immobilier, assurance vie, Bourse, SCPI ou financement participatif : plusieurs alternatives permettent de diversifier son patrimoine, de rechercher du rendement et de financer différents projets. Chaque option présente toutefois des avantages, des contraintes et des risques qu’il faut connaître avant d’investir.

Quels placements choisir pour mettre son argent en dehors des banques ?

Placer son argent en dehors des banques ne signifie pas nécessairement investir dans des produits complexes. Il existe plusieurs solutions accessibles aux particuliers en France, avec des niveaux de risque, de liquidité et de rendement différents. Le choix dépend notamment de votre horizon de placement, de votre capacité à supporter une perte de capital et de vos objectifs financiers.

L’assurance vie : une alternative aux placements bancaires

L’assurance vie est une solution intéressante pour placer son argent auprès d’un assureur plutôt que de le laisser sur un compte bancaire. Le souscripteur choisit entre plusieurs supports, selon son profil d’investisseur et ses objectifs de rendement.

Deux grandes catégories de supports existent :

Les fonds en euros : ils offrent une garantie du capital par l’assureur, selon les conditions du contrat. Leur rendement reste généralement plus modéré.

ils offrent une garantie du capital par l’assureur, selon les conditions du contrat. Leur rendement reste généralement plus modéré. Les unités de compte (UC) : elles permettent d’investir dans des actions, des obligations, des fonds immobiliers ou des SCPI. En contrepartie, le capital n’est pas garanti.

Le contrat d’assurance vie présente également des avantages fiscaux après huit ans de détention, notamment grâce à un abattement annuel sur les gains retirés. Il permet de réaliser des versements libres et des rachats en fonction de ses besoins.

Attention toutefois aux frais de gestion, aux frais d’entrée et au risque de perte en capital sur les unités de compte.

L’investissement immobilier : miser sur la pierre

L’immobilier constitue une autre possibilité pour diversifier son patrimoine sans passer directement par les produits d’épargne bancaires. Il peut générer des revenus réguliers grâce aux loyers et permettre de réaliser une plus-value à la revente. Il existe cependant plusieurs façons de se lancer, avec des niveaux d’engagement différents.

L’investissement locatif en direct

Acheter un appartement ou une maison pour le louer permet de se constituer un patrimoine immobilier et de percevoir des revenus locatifs. Ce type d’investissement nécessite toutefois un capital de départ relativement important, notamment pour financer l’acquisition, les frais de notaire et les éventuels travaux.

Il faut également prévoir la gestion locative, les charges de copropriété, la fiscalité, les périodes de vacance et les éventuels impayés. La rentabilité dépend notamment de l’emplacement du bien, du prix d’achat et du marché immobilier local.

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Les SCPI : investir dans l’immobilier sans acheter un logement

Les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), aussi appelées pierre-papier, permettent d’investir collectivement dans un parc immobilier. En achetant des parts, l’épargnant participe au financement de biens immobiliers professionnels ou résidentiels. La société de gestion s’occupe ensuite des acquisitions, de la location et de l’entretien des immeubles.

Les principaux avantages de cette solution sont :

Un investissement accessible avec un budget inférieur à celui d’un achat immobilier classique.

Une mutualisation des risques entre plusieurs biens et locataires.

Une gestion déléguée à des professionnels.

La possibilité de percevoir des revenus issus des loyers.

Cependant, le rendement n’est jamais garanti et la valeur des parts peut diminuer. La revente peut également prendre plusieurs semaines ou plusieurs mois.

L’AMF recommande d’envisager ce placement sur une durée longue, généralement de 10 ans ou davantage.

Le crowdfunding immobilier

Le financement participatif immobilier permet de prêter de l’argent ou de souscrire des titres pour financer des opérations immobilières. Les projets sont proposés sur des plateformes spécialisées, qui mettent en relation les investisseurs et les promoteurs.

Cette formule peut offrir un taux de rendement attractif sur une durée relativement courte, souvent comprise entre un et trois ans. En revanche, les retards de chantier, les difficultés de commercialisation ou la défaillance du promoteur peuvent entraîner une perte partielle ou totale du capital. Il faut donc examiner attentivement chaque projet et vérifier les autorisations de la plateforme avant de s’engager.

La bourse : investir dans les entreprises

Investir en bourse permet de placer son argent directement dans des entreprises cotées ou dans des fonds qui regroupent plusieurs titres financiers. C’est une solution à considérer pour les personnes qui souhaitent faire fructifier leur capital sur le moyen ou le long terme.

Il existe plusieurs types ou instruments d’investissement, dont les principaux sont :

Les actions : elles permettent de devenir actionnaire d’une entreprise et de bénéficier éventuellement de dividendes ou de plus-values.

elles permettent de devenir actionnaire d’une entreprise et de bénéficier éventuellement de dividendes ou de plus-values. Les obligations : elles correspondent à des titres de créance qui permettent de financer une entreprise ou un État en échange d’intérêts, selon les conditions prévues.

elles correspondent à des titres de créance qui permettent de financer une entreprise ou un État en échange d’intérêts, selon les conditions prévues. Les ETF : ces fonds indiciels reproduisent les performances d’un indice boursier et permettent de diversifier plus facilement ses investissements.

Pour investir, il est possible de passer par un courtier en ligne ou une plateforme d’investissement agréée. Les ETF constituent notamment une solution intéressante pour accéder à différents marchés sans sélectionner individuellement chaque action.

L’AMF recommande de disposer d’une épargne de précaution et de privilégier un horizon d’investissement d’au moins cinq ans pour les actions détenues en direct.

Il faut garder à l’esprit que les cours peuvent fortement fluctuer. Même un portefeuille diversifié peut subir une perte de capital, notamment lorsque les marchés connaissent une période difficile.

L’or et les métaux précieux : privilégier les actifs tangibles

L’or physique constitue une autre possibilité pour conserver une partie de son patrimoine en dehors des établissements bancaires. Il peut prendre la forme de pièces ou de lingots achetés auprès de professionnels spécialisés.

Ce métal précieux est souvent considéré comme une valeur refuge, notamment pendant les périodes d’incertitude économique ou de tensions géopolitiques. Il peut donc contribuer à diversifier les différents types de placements détenus par un investisseur.

Toutefois, l’or ne produit ni intérêts ni revenus locatifs. Son prix dépend de l’offre, de la demande et de la conjoncture internationale. Il faut aussi prendre en compte les frais d’achat, les éventuels écarts entre prix d’achat et de revente ainsi que les conditions de conservation et d’assurance.

Les autres métaux précieux, comme l’argent, le platine ou le palladium, peuvent également être envisagés. Ils restent cependant soumis à des fluctuations parfois importantes. Il est donc préférable de ne pas concentrer une part excessive de son patrimoine sur ces actifs.

Le financement participatif et les investissements solidaires

Le financement participatif ne concerne pas uniquement l’immobilier. Il permet également de soutenir des entreprises, des associations ou des projets liés à l’économie réelle. Selon les plateformes, les particuliers peuvent accorder des prêts, acheter des obligations ou prendre des participations au capital de sociétés.

Certains projets s’inscrivent dans une démarche de développement durable et solidaire : énergies renouvelables, agriculture responsable, rénovation énergétique ou initiatives locales. Les investisseurs peuvent ainsi donner une dimension sociale ou environnementale à leur épargne.

Il existe aussi des club-deals, qui regroupent plusieurs investisseurs autour d’un même projet, souvent immobilier ou entrepreneurial. Ces opérations peuvent nécessiter des montants plus élevés et s’adressent parfois à des investisseurs avertis.

Avant de choisir ce type d’investissement, il faut notamment examiner :

La solidité financière du porteur de projet.

Les modalités de rémunération et de remboursement.

La durée d’immobilisation des fonds.

Les frais appliqués par la plateforme.

Les risques de défaut et de perte en capital.

Le financement participatif n’offre aucune garantie de récupération des sommes investies. Il faut donc sélectionner les projets avec prudence et éviter d’y consacrer une part trop importante de son épargne.

L’argent liquide : garder une réserve chez soi

Conserver une partie de son argent en espèces à domicile est une solution simple pour disposer immédiatement de liquidités sans dépendre d’un établissement bancaire.

Cette pratique peut être utile en cas de panne informatique, de problème de paiement électronique ou d’indisponibilité temporaire des services bancaires.

Cependant, l’argent liquide ne constitue pas un véritable placement. Il ne génère aucun intérêt et perd progressivement de son pouvoir d’achat lorsque les prix augmentent. Il présente également des risques de vol, de perte ou de destruction accidentelle.

Ainsi, il est préférable de conserver uniquement une somme raisonnable pour les dépenses imprévues. Pour une épargne de précaution plus importante, les livrets réglementés restent intéressants, même s’ils sont proposés par les banques. C’est notamment le cas du Livret A, du livret de développement durable et solidaire (LDDS) et du LEP. Ces produits bénéficient de garanties spécifiques de l’État.

VOIR AUSSI : Investir dans une SCPI à crédit : effet de levier, rendement et fiscalité

Comment choisir le meilleur placement en dehors des banques ?

Il n’existe pas de solution universelle pour placer son argent. Les meilleurs placements dépendent avant tout de votre situation financière, de votre tolérance au risque et de vos projets de vie. Un investissement adapté à une personne qui prépare sa retraite ne conviendra pas nécessairement à quelqu’un qui souhaite financer un achat immobilier dans trois ans.

Avant de prendre une décision, posez-vous les bonnes questions :

Quel est mon objectif ? Constituer un patrimoine, percevoir des revenus complémentaires, préparer sa retraite ou financer un projet.

Constituer un patrimoine, percevoir des revenus complémentaires, préparer sa retraite ou financer un projet. Pendant combien de temps puis-je immobiliser mon argent ? Certains placements permettent des retraits relativement rapides, tandis que d’autres nécessitent plusieurs années de détention.

Certains placements permettent des retraits relativement rapides, tandis que d’autres nécessitent plusieurs années de détention. Quel niveau de risque suis-je prêt à accepter ? Un rendement potentiel élevé implique généralement une exposition plus importante aux fluctuations et à la perte de capital.

Un rendement potentiel élevé implique généralement une exposition plus importante aux fluctuations et à la perte de capital. Quels sont les frais et les avantages fiscaux ? Les frais de gestion, la fiscalité et les éventuels dispositifs de défiscalisation influencent directement le rendement net.

Il est également recommandé de diversifier ses investissements plutôt que de miser tout son patrimoine sur un seul type d’actif. Cette approche permet de répartir les risques entre plusieurs secteurs et horizons de placement.

Mettre son argent en dehors des banques permet de diversifier ses placements et d’explorer de nouvelles possibilités d’investissement. Assurance vie, immobilier, Bourse ou financement participatif : chaque solution présente des avantages et des risques. La meilleure stratégie consiste à choisir des supports adaptés à ses objectifs et à répartir son capital avec prudence.

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