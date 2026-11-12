PEA Fortuneo ou Boursorama : lequel choisir en 2026 ?

Le PEA est l’enveloppe qui permet d’investir en bourse dans des actions européennes et des ETF éligibles, avec des gains exonérés d’impôt sur le revenu après cinq ans. Fortuneo et BoursoBank, l’ancienne Boursorama, sont deux banques en ligne françaises qui le proposent, avec leurs propres formules de courtage.

Qui est le moins cher entre le PEA Fortuneo et le PEA BoursoBank ?

Fortuneo coûte moins cher sur les ordres de 200 à 10 000 €, hors offres ETF, grâce à ses trois formules : premier ordre du mois offert jusqu’à 500 € en Starter, tarif fixe en Progress et Trader Pro pour les montants plus élevés. BoursoBank l’emporte pour l’investissement programmé, et pour les ETF Amundi achetés en plusieurs ordres de 100 à 500 € dans le mois, que l’offre ETF de Fortuneo (ordres de 500 € minimum, jusqu’au 31 décembre 2026) ne couvre pas.

Profil Courtier adapté Raison Un ordre de 200 à 500 € par mois Fortuneo (Starter) Le premier ordre du mois est gratuit jusqu’à 500 € Versements automatiques dès 10 € BoursoBank Plan d’épargne programmé dès 10 € par mois 1 000 € par mois Fortuneo (Starter) Moins cher que BoursoBank Découverte, que l’ordre soit scindé ou non Ordres de 10 000 € Fortuneo (Trader Pro) Tarif fixe, bien inférieur à BoursoBank Découverte. Ultimate Trader s’en approche, avec 30 ordres mensuels minimum 18 à 25 ans BoursoBank Seul des deux à proposer un PEA jeune, plafonné à 20 000 €

Quels sont les frais de courtage du PEA Fortuneo et du PEA BoursoBank ?

Le tableau compare les trois grilles de Fortuneo, sans condition d’encours mensuel ni de nombre d’ordres, et les trois formules de BoursoBank ouvertes au PEA.

Formule Tarif par ordre Condition Fortuneo Starter 0 € pour le premier ordre du mois, jusqu’à 500 €, puis 0,35 % par ordre Aucune Fortuneo Progress 4,90 € jusqu’à 3 000 €, puis 0,15 % Aucune Fortuneo Trader Pro 9,50 € jusqu’à 10 000 €, puis 0,10 % Aucune BoursoBank Découverte 1,99 € jusqu’à 500 €, puis 0,60 % (0,50 % sur PEA) Aucune BoursoBank Trader 16,65 € jusqu’à 7 750 €, puis 0,22 % 1 ordre par mois minimum BoursoBank Ultimate Trader 9,90 € jusqu’à 10 000 €, puis 0,12 % 30 ordres par mois minimum

Ces tarifs s’appliquent aux ordres passés sur Euronext, et le courtage d’un PEA est plafonné légalement à 0,50 % du montant d’un ordre passé en ligne. Aucun des deux courtiers ne facture de droits de garde ni de frais de tenue de compte sur le PEA. Fortuneo ne facture pas non plus l’inactivité. Chez BoursoBank, seules les formules Trader et Ultimate Trader la sanctionnent, par un abonnement mensuel de 5,95 € sans ordre en Trader et de 119 € sous 30 ordres en Ultimate Trader.

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Quels outils proposent Fortuneo et BoursoBank pour gérer un PEA ?

Le PEA se limite aux titres européens éligibles. Pour acheter des actions américaines ou asiatiques, il faut ouvrir un compte-titres sur une plateforme de trading spécialisée.

Critère Fortuneo BoursoBank Plateforme d’analyse Live Trader, gratuite, avec plus de 60 indicateurs techniques Trading Board, console de trading gratuite ProRealTime Non proposé À partir de 29,95 € par mois, gratuit avec Ultimate Trader Types d’ordres Ordres classiques et Ordres Intelligents® (stop suiveur, duo, trio) Marché, cours limité, seuil et plage de déclenchement sur Euronext Service client Lundi au vendredi 8h30 à 19h (9h à 19h pour la bourse), samedi 9h à 18h Lundi au vendredi 8h à 20h, samedi 8h45 à 16h30

Quelles offres de courtage sur les ETF d’un PEA Fortuneo ou BoursoBank ?

Les deux courtiers proposent des ETF éligibles au PEA, avec des offres de courtage différentes.

Les ETF à courtage offert chez Fortuneo et BoursoBank

Fortuneo donne accès à plus de 12 000 ETF, dont ceux éligibles au PEA. Du 1er septembre au 31 décembre 2026, il offre chaque mois le courtage d’achat sur une sélection d’ETF Amundi, pour des ordres de 500 € à 100 000 €.

BoursoBank propose l’offre Boursomarkets. Depuis le 5 octobre 2026, Amundi en est le partenaire exclusif : les ETF de cette sélection s’achètent sans courtage, et la vente est facturée au tarif de la formule. Les ETF iShares restent achetables, mais au barème de la formule.

L’investissement programmé et l’ordre minimum chez Fortuneo et BoursoBank

BoursoBank propose un plan d’épargne programmé dès 10 € par mois, investi automatiquement le 10 de chaque mois dans les fonds de votre choix parmi huit. Il n’applique aucune commission, mais prélève 0,59 % de frais de gestion par an, soit 59 € pour 10 000 € investis. Fortuneo ne propose pas de plan programmé sur PEA : chaque ordre se passe manuellement.

Sur un PEA, BoursoBank impose 100 € minimum par ordre d’achat sur les actions Euronext et sur les ETF (le minimum des ETF était de 200 € avant le 5 octobre 2026). Fortuneo n’impose aucun minimum d’ordre sur Euronext. Sur les autres places européennes, le minimum d’achat atteint 400 € chez Fortuneo et 2 500 € chez BoursoBank.

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Comment transférer ou clôturer son PEA chez Fortuneo ou BoursoBank ?

Changer de courtier ne ferme pas le PEA, mais un retrait avant cinq ans le ferme. Le transfert et la clôture obéissent à des règles distinctes.

Transférer son PEA vers Fortuneo ou BoursoBank

La demande se dépose auprès du nouveau courtier, qui gère les démarches avec l’ancien établissement. Chez Fortuneo, le dossier comprend le formulaire d’ouverture, une pièce d’identité et un justificatif de domicile de moins de trois mois. BoursoBank propose un transfert 100 % en ligne.

Le transfert conserve la date d’ouverture, donc l’ancienneté fiscale.

Il prend plusieurs semaines chez BoursoBank et environ un mois chez Fortuneo, selon la réactivité de l’ancien établissement.

Fortuneo rembourse les frais du premier transfert jusqu’à 2 000 €, pour un encours d’au moins 5 000 €.

BoursoBank rembourse le double des frais du premier transfert, dans la limite de 3 000 €.

L’établissement d’origine facture au maximum 15 € par ligne de titres cotés, dans la limite légale de 150 €.

Quels frais et quelle fiscalité pour une clôture ou un retrait ?

Fortuneo facture 85 € la clôture d’un PEA, hors clôture liée à un transfert. BoursoBank ne la facture pas. Un transfert sortant coûte 15 € par ligne de titres cotés chez les deux courtiers, dans la limite de 150 €.

Avant cinq ans, tout retrait ferme le plan et taxe les gains au prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % (12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux), sauf option pour le barème progressif. Après cinq ans, les retraits n’entraînent plus la clôture et seuls les prélèvements sociaux restent dus. Leur taux est passé de 17,2 % à 18,6 % au 1er janvier 2026.

Quelques motifs permettent un retrait avant cinq ans sans clôture. Pour une création ou une reprise d’entreprise, seuls les prélèvements sociaux sont dus. Pour un licenciement, une invalidité ou une retraite anticipée, le prélèvement de 12,8 % s’y ajoute.

Comment ouvrir un PEA chez Fortuneo ou BoursoBank ?

L’ouverture se fait en ligne chez les deux courtiers, pour toute personne majeure, résidente fiscale en France et non rattachée au foyer fiscal d’un tiers. Un PEA-PME peut s’ajouter au PEA classique, et un couple dispose de deux PEA, un par conjoint.

Critère Fortuneo BoursoBank Groupe Crédit Mutuel Arkéa Société Générale Versement minimum à l’ouverture 100 € d’encours minimum 10 € PEA-PME Oui Oui Gestion déléguée Gestion sous mandat dès 30 000 € PEA profilé dès 100 €, combinable avec la gestion libre

Chez Fortuneo, un non-client peut ouvrir un compte bourse. BoursoBank exige l’ouverture d’un compte bancaire pour accéder au PEA. Les dépôts sont garantis jusqu’à 100 000 € par établissement, et les titres jusqu’à 70 000 € si l’établissement ne peut pas les restituer. Le total des versements sur un PEA et un PEA-PME ne peut pas dépasser 225 000 €.