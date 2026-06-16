Obtenir un complément de revenus chaque mois grâce à son épargne séduit de plus en plus d’épargnants. Dans un contexte où l’inflation réduit le pouvoir d’achat et où les solutions traditionnelles rapportent peu, de nombreux Français cherchent un placement capable de générer des versements réguliers. Toutefois, tous les investissements ne présentent pas le même niveau de rendement, de sécurité ou de risque. Entre immobilier, marchés financiers et produits d’épargne, certaines solutions permettent réellement de percevoir un revenu mensuel. Voici les huit investissements les plus pertinents pour faire travailler son argent.

Les SCPI de rendement, la référence des revenus mensuels

Les SCPI figurent parmi les solutions les plus populaires pour obtenir des revenus réguliers sans gérer directement un bien. Ces sociétés collectent le capital des investisseurs afin d’acquérir des actifs immobiliers professionnels comme des bureaux, commerces ou établissements de santé.

L’investisseur perçoit ensuite une part des loyers encaissés sous forme de dividendes. Certaines sociétés proposent des distributions mensuelles, ce qui répond parfaitement à l’objectif de créer une rente complémentaire.

Les principaux avantages sont nombreux :

Accès à l’ immobilier avec quelques centaines ou milliers d’euros.

avec quelques centaines ou milliers d’euros. Mutualisation des risques locatifs.

Gestion entièrement déléguée.

Revenus potentiellement réguliers.

Le rendement moyen observé ces dernières années reste généralement supérieur à celui des livrets réglementés. En revanche, le capital n’est pas garanti et la liquidité demeure plus faible qu’un placement bancaire classique. Pour un investisseur recherchant un revenu périodique, les SCPI restent néanmoins une référence incontournable.

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L’investissement locatif, un classique toujours efficace

Posséder un logement destiné à la location constitue l’un des moyens les plus connus de générer des revenus mensuels. Les loyers versés par les locataires permettent de créer un revenu potentiellement stable tout en construisant un patrimoine sur le long terme.

La rentabilité dépend toutefois de plusieurs facteurs :

Emplacement du bien.

Niveau des loyers.

Charges supportées.

Fiscalité applicable.

Vacance locative éventuelle.

L’investissement locatif offre également l’avantage de pouvoir utiliser l’effet de levier du crédit. Il devient ainsi possible de placer une somme limitée tout en contrôlant un actif de valeur importante.

Cette solution demande néanmoins davantage d’implication que les SCPI. La recherche de locataires, les travaux et la gestion administrative exigent du temps. Malgré ces contraintes, l’immobilier demeure l’un des placements les plus recherchés par les Français souhaitant obtenir des revenus récurrents.

Les fonds euros de l’assurance vie avec rachats programmés

L’assurance vie reste l’un des placements préférés des épargnants en France. Son succès repose sur sa souplesse, sa fiscalité avantageuse et la diversité des supports accessibles.

Le fonds en euros constitue la poche la plus sécurisée d’un contrat. Le capital investi bénéficie généralement d’une garantie, ce qui limite fortement le risque de perte. Bien que les performances soient plus modestes que celles des marchés actions, cette solution séduit les profils prudents.

Pour obtenir des versements mensuels, il est possible de mettre en place des rachats programmés. Le titulaire du contrat choisit alors le montant qui lui sera versé chaque mois.

Cette stratégie convient particulièrement aux personnes disposant déjà d’un capital important et souhaitant transformer progressivement leur épargne en complément de revenus.

Les obligations et fonds obligataires

Les obligations permettent de prêter de l’argent à un État ou à une entreprise en échange du versement d’intérêts. Elles constituent souvent une alternative intéressante pour les investisseurs recherchant davantage de stabilité que les actions.

Certaines obligations distribuent des coupons réguliers qui peuvent être perçus plusieurs fois par an. En investissant via des fonds spécialisés, il devient possible de lisser les revenus et de bénéficier d’une meilleure diversification.

Les atouts principaux sont :

Revenus relativement prévisibles.

Volatilité souvent plus faible que les actions.

Diversification du portefeuille.

Le niveau de risque varie toutefois selon la qualité de l’émetteur. Une obligation d’État n’offre pas le même profil qu’une obligation d’entreprise plus rémunératrice.

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Les actions à dividendes, pour créer un revenu durable

Certaines actions versent régulièrement une partie de leurs bénéfices aux actionnaires sous forme de dividendes. Cette stratégie attire les investisseurs souhaitant développer une source de revenus sur le long terme.

Les grandes entreprises matures disposent souvent d’un historique de distribution stable. En constituant progressivement un portefeuille d’actions à dividendes, il devient possible de recevoir des versements réguliers.

Les principaux avantages sont :

Potentiel de croissance du capital.

Revenus complémentaires.

Protection partielle contre l’inflation.

La contrepartie réside dans la volatilité de la bourse. Les dividendes peuvent être réduits ou supprimés en cas de difficultés économiques.

Une bonne diversification reste donc indispensable pour limiter les risques liés aux marchés.

Les ETF distributifs dans un PEA ou un compte-titres

Les ETF distributifs gagnent du terrain auprès des investisseurs particuliers. Ces fonds cotés reproduisent la performance d’indices financiers tout en redistribuant périodiquement les dividendes encaissés.

Cette solution combine plusieurs avantages :

Frais généralement réduits.

Diversification automatique.

Accès à de nombreux marchés.

Gestion simplifiée.

Certains ETF peuvent être détenus dans un PEA, tandis que d’autres nécessitent un compte-titres. Les versements perçus dépendent directement des dividendes versés par les sociétés composant l’indice.

Pour ceux qui souhaitent investir en bourse sans sélectionner eux-mêmes des actions individuelles, les ETF distributifs constituent une approche particulièrement efficace. Ils permettent d’accéder à des centaines d’entreprises avec un investissement limité.

Les fonds de distribution spécialisés

De nombreux fonds d’investissement ont été conçus spécifiquement pour fournir des revenus réguliers aux épargnants. Ces produits combinent souvent plusieurs catégories d’actifs : actions, obligations, immobilier coté et instruments monétaires.

L’objectif est d’optimiser le couple rendement-risque tout en distribuant périodiquement une partie des gains réalisés. Certains fonds privilégient une distribution mensuelle, d’autres trimestrielle.

Cette approche présente plusieurs intérêts :

Gestion professionnelle.

Diversification importante.

Revenus potentiellement réguliers.

Accès à des stratégies complexes.

Comme tout placement financier, ces fonds restent exposés aux fluctuations des marchés.

Le rendement distribué n’est jamais garanti et dépend des conditions économiques ainsi que des choix de gestion effectués par les équipes responsables du fonds.

Les cryptomonnaies générant des revenus passifs

L’univers de la crypto a vu apparaître plusieurs mécanismes permettant de percevoir des revenus récurrents. Le staking, par exemple, consiste à immobiliser certains jetons afin de participer au fonctionnement d’un réseau blockchain.

En contrepartie, l’investisseur reçoit une rémunération pouvant prendre la forme de nouveaux jetons. Certaines plateformes proposent également des produits destinés à générer des intérêts sur les actifs numériques détenus.

Cette catégorie d’investissements présente toutefois des caractéristiques particulières :

Forte volatilité.

Réglementation évolutive.

Risque technologique.

Rendements variables.

Les cryptomonnaies peuvent offrir des performances élevées, mais elles demeurent réservées aux investisseurs capables d’accepter des fluctuations importantes. Elles ne doivent généralement représenter qu’une part limitée d’un portefeuille global.

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Comment choisir le placement qui rapporte chaque mois ?

Le meilleur placement dépend avant tout du profil de l’investisseur. Une personne recherchant la sécurité privilégiera souvent l’assurance vie ou certaines obligations. À l’inverse, un investisseur plus dynamique pourra se tourner vers les actions, les ETF ou même une exposition mesurée aux cryptomonnaies.

Plusieurs critères doivent guider le choix :

Niveau de risque acceptable.

Horizon de placement.

Besoin de liquidités.

Objectif de revenus mensuels.

Situation fiscale.

La fiscalité joue d’ailleurs un rôle majeur dans le rendement final réellement perçu. Un placement affichant un taux attractif peut devenir moins intéressant après impôts et prélèvements sociaux.

Les solutions permettant de percevoir des revenus mensuels sont nombreuses, mais aucune n’est universelle. Associer plusieurs placements, équilibrer rendement et sécurité, puis investir sur le long terme reste souvent la meilleure manière de faire fructifier son argent tout en créant une source de revenus complémentaire.