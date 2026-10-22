Inflation, géopolitique : quels facteurs font bouger les monnaies ?

Le cours d’une monnaie ne dépend jamais‎ d’un seul indicateur. Inflation, emploi, politique monétaire, élections ou tensions commerciales peuvent modifier les anticipations des investisseurs. Leur influence varie toutefois selon le contexte. Une statistique habituellement très suivie peut passer presque inaperçue un jour, tandis qu’une déclaration politique inattendue peut provoquer un mouvement immédiat.

Les monnaies reflètent les perspectives économiques

Une devise représente indirectement la‎ confiance accordée à une économie et à sa politique monétaire. Les investisseurs analysent donc les informations susceptibles de modifier les perspectives de croissance, d’inflation ou de taux d’intérêt.

L’importance de ces ajustements apparaît dans‎ les volumes échangés. Selon la Banque des règlements internationaux, le marché mondial des changes représentait environ 9 600 milliards de dollars de transactions quotidiennes en avril 2025, contre 7 500 milliards en 2022 (1).

Plusieurs catégories d’informations retiennent particulièrement l’attention :

les chiffres de l’inflation ;

les statistiques sur l’emploi ;

les décisions des banques centrales ;

les élections ;

les tensions géopolitiques ;

les politiques commerciales.

Ces éléments n’agissent pas indépendamment. Ils peuvent se renforcer ou, au contraire, produire des effets opposés.

Le Forex fonctionne avant tout sur des anticipations

Sur le Forex, chaque monnaie est évaluée par rapport à une autre. Une paire comme EUR/USD dépend donc à la fois des perspectives américaines et européennes. Une amélioration de la situation économique aux États-Unis n’entraîne pas automatiquement une hausse du dollar si les perspectives européennes progressent encore davantage. Ces fluctuations dépassent d’ailleurs le seul marché des changes : elles influencent également le cours de l’argent, notamment lorsque ce métal est coté en dollars sur les marchés internationaux.

Cette logique explique pourquoi les‎ investisseurs s’intéressent beaucoup aux écarts entre les économies. En avril 2025, le dollar était présent dans 89,2 % des transactions mondiales sur les devises, tandis que l’euro arrivait en deuxième position avec une part de 28,9 % (2).

Des intermédiaires financiers comme AvaTrade‎ permettent notamment d’accéder à ce marché. L’analyse des devises nécessite cependant de comprendre que leur cours traduit surtout les anticipations relatives à deux économies, plutôt que la situation d’un seul pays.

L’inflation influence les attentes concernant les taux

L’inflation constitue l’un des‎ indicateurs les plus surveillés. Lorsqu’elle dépasse les prévisions, les investisseurs peuvent anticiper une politique monétaire plus restrictive. Une banque centrale pourrait alors maintenir ses taux élevés plus longtemps ou envisager une hausse.

À l’inverse, un ralentissement rapide des prix peut augmenter la probabilité d’un assouplissement monétaire.

Les marchés surveillent notamment :

l’inflation globale ;

l’inflation sous-jacente ;

les prix à la production ;

l’évolution des salaires ;

les anticipations d’inflation.

Le chiffre publié compte, mais la différence avec les attentes du marché peut être encore plus importante. Une inflation de 2,5 % peut ainsi‎ provoquer des réactions très différentes selon que les investisseurs prévoyaient 2 % ou 3 %.

L’emploi permet d’évaluer la résistance d’une économie

Les statistiques du marché du‎ travail jouent également un rôle majeur. Une économie qui continue de créer beaucoup d’emplois peut soutenir la consommation et maintenir certaines pressions inflationnistes.

Aux États-Unis, les marchés suivent donc‎ attentivement les créations d’emplois, le chômage et l’évolution des salaires. Ces données peuvent‎ modifier les anticipations concernant les prochaines décisions de la Réserve fédérale.

Plusieurs indicateurs sont particulièrement observés :

créations ou destructions d’emplois ;

évolution du taux de chômage ;

croissance des salaires ;

participation au marché du travail.

Une statistique surprenante peut‎ rapidement modifier les prévisions de taux et, par conséquent, la valeur d’une monnaie.

Toutes les informations n’ont évidemment pas le même impact

Les investisseurs sont aujourd’hui‎ confrontés à un flux permanent d’informations. Ils peuvent consulter des statistiques américaines, une décision de la BCE puis l’actualité de Porto-Vecchio quelques minutes plus tard.‎ Pourtant, seules les informations susceptibles de modifier les perspectives économiques ou financières d’une zone monétaire peuvent réellement influencer une grande paire de devises.

Cette distinction permet de mieux comprendre‎ la réaction des marchés. Une nouvelle influence davantage une monnaie lorsqu’elle modifie les attentes concernant :

les futurs taux d’intérêt ;

la croissance ;

les échanges commerciaux ;

l’inflation ;

les mouvements internationaux de capitaux.

L’importance d’une actualité dépend donc‎ moins de son retentissement médiatique que de ses conséquences économiques potentielles.

Élections et décisions politiques peuvent créer de l’incertitude

Les élections représentent un autre facteur à‎ surveiller. Un changement de majorité peut annoncer une nouvelle politique fiscale, budgétaire ou commerciale.

Une étude du Fonds monétaire international‎ publiée en 2026 s’est intéressée aux interventions sur les marchés des changes dans 28 économies entre 2000 et 2019. Elle observe notamment que certaines économies émergentes avec des élections compétitives ont réalisé davantage de ventes de devises avant les scrutins afin de lutter contre les dépréciations (3).

Les investisseurs peuvent notamment chercher à anticiper :

une modification de la fiscalité ;

une hausse des dépenses publiques ;

de nouveaux droits de douane ;

un changement des relations commerciales ;

une évolution des relations avec la banque centrale.

Les conséquences sur une devise dépendent toutefois du pays concerné et de l’importance économique des mesures envisagées.

Les conflits géopolitiques peuvent bouleverser les scénarios

Les tensions internationales‎ affectent les devises lorsqu’elles modifient les perspectives économiques. Un conflit peut perturber l’approvisionnement énergétique, ralentir le commerce ou provoquer une hausse de l’aversion au risque.

En juillet 2026, le FMI estimait par exemple que‎ la guerre au Moyen-Orient pourrait contribuer à ralentir la croissance de la zone euro de 1,4 % en 2025 à 0,9 % en 2026, tout en faisant remonter l’inflation annuelle moyenne de 2,1 % à 2,9 % (4).

Les conséquences peuvent alors se transmettre aux devises par plusieurs canaux :

hausse des prix de l’énergie ;

ralentissement de l’activité ;

modification des flux commerciaux ;

déplacement des capitaux ;

changement des anticipations de taux.

Une crise géopolitique éloignée géographiquement‎ peut donc influencer l’euro ou le dollar lorsqu’elle affecte les perspectives économiques de ces régions.

Les politiques commerciales peuvent provoquer des réactions brutales

Les droits de douane offrent un autre exemple‎ de transmission rapide. Ils peuvent augmenter le prix de certains produits, réduire les échanges internationaux et modifier les anticipations de croissance.

La BIS a observé ce phénomène après les‎ annonces américaines sur les droits de douane d’avril 2025. L’institution estime qu’environ 1 500 milliards de dollars du volume de change observé durant cette période étaient associés aux effets exceptionnels de ces annonces (4).

Ce cas montre comment une décision‎ commerciale peut rapidement entraîner des ajustements considérables sur le marché mondial des devises.

Pourquoi les anticipations restent-elles le facteur essentiel ?

Les marchés cherchent constamment à‎ prévoir ce qui arrivera ensuite. Une statistique n’est donc jamais analysée indépendamment des attentes qui existaient avant sa publication.

Si une hausse des taux est largement‎ anticipée, son effet peut déjà apparaître dans les cours. À l’inverse, une décision inattendue oblige de nombreux investisseurs à revoir simultanément leurs scénarios.

C’est pourquoi une monnaie peut‎ parfois baisser après une statistique pourtant favorable. Le résultat était peut-être simplement inférieur aux attentes.

Inflation, emploi, élections, conflits et politiques‎ commerciales jouent donc tous un rôle. Leur véritable influence dépend surtout de leur capacité à modifier les anticipations concernant l’économie et les futures décisions des banques centrales.

FAQ

Pourquoi l’inflation influence-t-elle les monnaies ? Parce qu’elle peut modifier les anticipations‎ de taux d’intérêt. Une inflation inattendue pousse ainsi les investisseurs à réévaluer leurs scénarios de politique monétaire. Les chiffres de l’emploi peuvent-ils faire bouger une devise ? Oui, des données inattendues sur l’emploi peuvent‎ modifier les perspectives de croissance, d’inflation et de taux d’intérêt, provoquant rapidement des ajustements. Pourquoi les événements géopolitiques influencent-ils le Forex ? Ils peuvent affecter l’énergie, le commerce, la‎ croissance ou l’aversion au risque. Ces changements conduisent les investisseurs à revoir leurs positions sur le Forex. Les élections influencent-elles toujours les monnaies ? Non, leur impact dépend principalement des‎ changements économiques, budgétaires ou commerciaux anticipés et de leur capacité à modifier les perspectives du pays concerné. Comment suivre les facteurs susceptibles d’influencer les devises ? Il faut principalement surveiller les statistiques‎ économiques et les banques centrales. Différents intermédiaires, dont AvaTrade, permettent parallèlement d’observer l’évolution des marchés.