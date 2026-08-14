Épargner davantage ne suppose pas forcément de gagner plus. En modifiant quelques habitudes du quotidien, il est possible de réduire certaines dépenses, de mieux utiliser son salaire et de mettre progressivement de l’argent de côté sans bouleverser son mode de vie.

Automatisez votre épargne dès réception du salaire

La première façon d’épargner sans y penser consiste à automatiser un virement vers un compte dédié dès que votre salaire arrive. Vous considérez ainsi cette somme comme une charge fixe plutôt que comme de l’argent disponible à dépenser.

Commencez avec un montant réaliste, même 50 ou 100 euros par mois. L’objectif est surtout de créer un réflexe durable. Si vos revenus augmentent, vous pourrez ensuite relever progressivement ce montant.

Cette logique du « se payer en premier » est également recommandée dans les approches classiques de gestion budgétaire.

Faites le point sur vos dépenses une fois par semaine

Quelques minutes suffisent pour regarder vos comptes et repérer les sorties d’argent qui se répètent. Cette dépense hebdomadaire peut sembler insignifiante, mais plusieurs petits prélèvements finissent par peser sur le budget annuel.

Chaque semaine, vérifiez notamment :

Les abonnements et prélèvements automatiques ;

Les achats effectués en ligne ;

Les frais bancaires ;

Les repas pris à l’extérieur ;

Les dépenses liées aux loisirs.

Vous n’avez pas besoin de suivre chaque euro au centime près. Le but est de savoir où part votre argent et d’identifier les postes sur lesquels un ajustement est possible.

Préparez davantage vos repas à la maison

Les repas pris à l’extérieur, les livraisons et les achats alimentaires réalisés sans préparation peuvent rapidement augmenter le budget mensuel. Préparer quelques repas à la maison permet de mieux contrôler les quantités et les prix.

Inutile de cuisiner tous les jours. Vous pouvez préparer plusieurs portions le week-end, prévoir une liste de courses et utiliser les restes pour éviter le gaspillage.

En 2025, l’alimentation et les boissons non alcoolisées représentaient 192,8 milliards d’euros de consommation des ménages en France.

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Attendez avant de faire un achat non essentiel

Une technique simple consiste à instaurer un délai avant tout achat impulsif. Pour un produit peu coûteux, attendez 24 heures. Pour un achat plus important, donnez-vous plusieurs jours.

Ce délai permet de distinguer une véritable nécessité d’une envie passagère. Vous pouvez aussi comparer le prix sur plusieurs sites avant de commander.

Avant de payer, posez-vous trois questions : en ai-je réellement besoin ? Ai-je déjà quelque chose qui remplit la même fonction ? Cet achat correspond-il à mes objectifs financiers ?

Cette petite routine est particulièrement utile sur internet, où la disponibilité immédiate des produits facilite les achats spontanés.

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Faites la chasse aux abonnements inutilisés

Streaming, salle de sport, applications, logiciels, stockage en ligne : les services récurrents sont faciles à oublier une fois souscrits. Pourtant, quelques euros par mois peuvent représenter plusieurs dizaines, voire centaines d’euros sur une année.

Une fois par trimestre, passez en revue vos abonnements et résiliez ceux que vous utilisez peu. Pour les services que vous souhaitez conserver, regardez s’il existe une formule moins chère.

Le principe est simple : ne payez pas chaque mois pour un service dont vous ne tirez plus suffisamment d’avantage.

Comparez vos contrats et vos assurances

Les contrats souscrits il y a plusieurs années ne sont pas nécessairement les plus intéressants aujourd’hui. Assurance auto, habitation, téléphone ou énergie méritent d’être comparés régulièrement.

Pour une assurance, vérifiez notamment le niveau de couverture, les franchises et les garanties réellement utiles. Un tarif plus bas n’est intéressant que si la protection reste adaptée à votre situation.

Même logique pour les services bancaires : frais de tenue de compte, carte, opérations particulières ou options payantes peuvent être examinés une fois par an.

Réduisez les dépenses liées à la voiture

La voiture représente souvent un poste important : carburant, assurance, entretien, stationnement et financement s’additionnent. Il n’est pas toujours nécessaire de changer de véhicule pour réduire la facture.

Regrouper plusieurs déplacements, comparer les prix du carburant ou privilégier les transports en commun lorsque cela est possible sont des solutions simples. Pour les petits trajets, marcher ou utiliser le vélo peut aussi réduire les coûts.

Avant d’acheter un nouveau véhicule, calculez son coût total : mensualité du crédit, assurance, carburant, entretien et stationnement. Le prix affiché en concession ne représente qu’une partie de la dépense.

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Donnez une mission précise à votre épargne

Mettre de l’argent de côté est plus facile lorsque vous savez pourquoi vous le faites. Au lieu de conserver une épargne sans objectif, créez plusieurs poches correspondant à vos priorités.

Vous pouvez par exemple prévoir :

Une réserve pour les imprévus ;

Une enveloppe pour les vacances ;

Une épargne pour un achat important ;

Un capital destiné à la retraite ;

Une somme consacrée à un projet personnel.

Des objectifs précis permettent de visualiser les progrès réalisés. Ils évitent aussi de considérer l’épargne comme de l’argent disponible pour une dépense imprévue.

Transformez chaque économie en épargne

Vous avez trouvé une assurance moins chère, renoncé à un achat ou profité d’une promotion ? Ne laissez pas systématiquement l’argent économisé retourner dans le budget courant.

Lorsque c’est possible, transférez immédiatement la différence vers votre compte d’épargne. Si un produit initialement prévu à 80 euros coûte finalement 60 euros, les 20 euros restants peuvent rejoindre votre épargne.

Cette méthode rend les économies concrètes et évite l’effet classique du « j’ai économisé, donc je peux dépenser ailleurs ».

Vous pouvez même vous inspirer du défi des 52 semaines : augmenter progressivement les montants mis de côté permet de construire une routine sans commencer par un effort trop important.

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Augmentez progressivement votre effort d’épargne

Il n’est pas nécessaire de viser immédiatement un taux d’épargne élevé. Une personne qui commence avec une somme modeste et l’augmente régulièrement peut construire une véritable discipline financière sur le long terme.

À chaque augmentation de salaire, prime ou revenu exceptionnel, vous pouvez en consacrer une partie à votre épargne avant d’augmenter votre niveau de vie. Cette méthode limite l’inflation du train de vie.

Le temps joue également en faveur de l’épargnant lorsque l’argent est placé sur un support adapté. Les intérêts composés permettent en effet aux gains accumulés de produire eux-mêmes des gains au fil des années.

Épargner davantage sans changer complètement de mode de vie

La meilleure stratégie n’est pas forcément celle qui impose le plus de restrictions. En automatisant une partie de l’épargne, en surveillant régulièrement ses dépenses et en supprimant quelques coûts récurrents, vous pouvez améliorer progressivement votre situation financière.

En France, le taux d’épargne des ménages s’est établi à 17,9 % en 2025, selon l’Insee. L’enjeu consiste surtout à trouver une méthode compatible avec vos revenus, vos priorités et vos projets, puis à la maintenir dans le temps.

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