Combien de fois peut-on renouveler un CDD ?

Le contrat à durée déterminée (CDD) est une solution précieuse pour répondre à des besoins temporaires au sein d’une entreprise. Que ce soit pour remplacer un salarié absent, faire face à un accroissement provisoire d’activité ou gérer une mission spécifique, le CDD offre une flexibilité qui peut être prolongée par un renouvellement. Cependant, ce processus est strictement encadré par la loi, afin de protéger les salariés contre les abus et d’assurer une relation de travail équilibrée. La loi définit notamment un nombre maximum de fois qu’il est possible de renouveler un CDD. C’est ce que nous voyons dans cet article, ainsi que les conditions et formalités liées à ce renouvellement.

Pourquoi renouveler un CDD ?

Le renouvellement d’un CDD permet à l’employeur de prolonger la collaboration avec un salarié sans avoir à conclure un nouveau contrat. Cette solution est particulièrement utile lorsque la mission initiale n’est pas encore achevée ou si le besoin temporaire persiste. Par exemple, un employeur peut renouveler un CDD pour :

Continuer à remplacer un salarié absent.

Faire face à une surcharge de travail qui se prolonge.

Gérer des projets spécifiques nécessitant des compétences ponctuelles.

Cependant, cette flexibilité ne doit pas être utilisée pour contourner la stabilité de l’emploi prévue par le contrat à durée indéterminée (CDI). Afin de prévenir les abus, le renouvellement du CDD est soumis à des conditions légales strictes.

VOIR AUSSI : Comment réclamer les heures supplémentaires impayées en CDD ?

Les conditions générales du renouvellement d’un CDD

Le renouvellement d’un CDD est soumis à des conditions précises. Examinons les types de CDD qui peuvent être prolongés et ceux qui ne le peuvent pas, afin de clarifier cette démarche.

CDD éligibles au renouvellement

Seuls certains types de CDD peuvent être renouvelés. Voici les principaux cas dans lesquels un renouvellement est possible :

Accroissement temporaire d’activité : Si l’entreprise fait face à une augmentation temporaire de la charge de travail, le CDD initial peut être prolongé si cette situation persiste.

Remplacement d’un salarié absent : Lorsque l’absence du salarié se prolonge, le remplacement peut également être prolongé par un renouvellement.

Commande exceptionnelle à l’exportation : Les contrats liés à la gestion d’une commande exceptionnelle à l’international peuvent être renouvelés dans la limite des durées maximales autorisées.

Travaux urgents liés à la sécurité : Si des travaux nécessitant des mesures de sécurité ne sont pas terminés, le CDD peut être renouvelé.

Dans tous ces cas, le contrat initial doit avoir une durée définie et précise, condition préalable pour envisager un renouvellement.

CDD non éligibles au renouvellement

Certains contrats ne peuvent pas être renouvelés, notamment :

Les contrats à terme imprécis : Par exemple, les contrats conclus pour une absence sans date de retour connue (ex. arrêt maladie sans certitude de durée).

: Par exemple, les contrats conclus pour une absence sans date de retour connue (ex. arrêt maladie sans certitude de durée). Les contrats aidés : Ces CDD spécifiques, qui visent à favoriser l’emploi ou la formation professionnelle, ne permettent généralement pas de renouvellement.

: Ces CDD spécifiques, qui visent à favoriser l’emploi ou la formation professionnelle, ne permettent généralement pas de renouvellement. De plus, le renouvellement est interdit lorsque la cause du CDD n’est plus justifiée (ex. retour du salarié remplacé).

Le cadre légal du renouvellement

Dans le cadre légal du renouvellement d’un CDD, il est crucial de respecter certaines limites. En particulier, la loi fixe un nombre maximal de renouvellements autorisés, afin d’éviter les abus et de protéger les droits des salariés.

Nombre maximal de renouvellements

La loi autorise un maximum de deux renouvellements par contrat. Ainsi, un CDD initial peut être prolongé deux fois, à condition que la durée totale de la collaboration respecte les limites légales.

Exemple : Un CDD initial de 6 mois peut être renouvelé deux fois pour des durées de 3 mois chacune, sans dépasser la durée maximale autorisée.

Durée totale maximale du contrat

La durée totale d’un CDD, renouvellements inclus, ne doit pas dépasser les plafonds suivants, sauf dispositions spécifiques prévues par une convention collective :

18 mois : Applicable à la majorité des CDD.

: Applicable à la majorité des CDD. 9 mois : Pour des contrats conclus dans l’attente d’un salarié recruté en CDI ou pour des travaux urgents liés à la sécurité.

: Pour des contrats conclus dans l’attente d’un salarié recruté en CDI ou pour des travaux urgents liés à la sécurité. 24 mois : Dans le cadre d’une commande exceptionnelle à l’exportation ou d’un contrat exécuté à l’étranger.

Si ces plafonds sont dépassés, le contrat sera automatiquement requalifié en CDI, ce qui expose l’employeur à des sanctions financières.

VOIR AUSSI : Combien de fois un employeur peut-il refuser des congés à un salarié ?

Délai de carence entre deux CDD

Lorsqu’un employeur souhaite conclure un nouveau CDD avec le même salarié pour le même poste, un délai de carence doit être respecté avant de signer un nouveau contrat. Ce délai est calculé comme suit :

Moitié de la durée du contrat précédent : Pour un CDD de moins de 14 jours.

: Pour un CDD de moins de 14 jours. Un tiers de la durée du contrat précédent : Pour un CDD de 14 jours ou plus.

Toutefois, certaines situations en sont exclues, comme les remplacements ou les emplois saisonniers.

Les formalités de renouvellement

Pour assurer un renouvellement sans complications, il est important de respecter certaines formalités. Cela inclut l’insertion d’une clause de renouvellement dans le contrat initial, facilitant ainsi le processus et évitant toute ambiguïté lors de la prolongation du CDD

Clause de renouvellement dans le contrat initial

Pour simplifier le processus, il est recommandé de prévoir dans le contrat initial une clause spécifiant la possibilité et les conditions du renouvellement. Cette mention permet d’éviter toute ambiguïté et d’anticiper les démarches administratives.

Signature d’un avenant

Si aucune clause de renouvellement n’est prévue dans le contrat initial, un avenant doit être signé avant la fin du contrat pour formaliser la prolongation. Cet avenant doit préciser :

La durée du renouvellement.

Les conditions spécifiques liées à cette prolongation.

En l’absence d’avenant ou de clause, si le salarié continue à travailler après la fin du contrat, le CDD risque d’être requalifié en CDI.

Justification du renouvellement

Le renouvellement d’un CDD doit être justifié par la persistance de la raison ayant motivé le contrat initial.

Par exemple, si un salarié est recruté pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, cette situation doit toujours être d’actualité au moment du renouvellement.

Les risques en cas de non-respect des règles

Le non-respect des conditions légales relatives au renouvellement d’un CDD peut entraîner des conséquences importantes pour l’employeur.

Requalification en CDI

Si le contrat dépasse la durée maximale autorisée ou si le nombre de renouvellements est abusif, le CDD est automatiquement requalifié en CDI. Cela signifie que le salarié bénéficie des droits associés à un CDI, notamment en matière de licenciement et de préavis.

Sanctions financières

En cas de requalification, l’employeur peut être condamné à verser une indemnité de requalification d’au moins un mois de salaire. De plus, une amende civile de 3 750 euros est prévue en cas de non-respect des règles. En cas de récidive, cette amende peut atteindre 7 500 euros, et l’employeur risque une peine d’emprisonnement de six mois.

Litiges avec le salarié

Un salarié peut contester la régularité de son CDD devant le Conseil de prud’hommes. En cas de litige, l’employeur devra justifier que toutes les conditions légales ont été respectées.

VOIR AUSSI : Comment licencier un salarié en CDI ?

Le renouvellement dans la fonction publique

Dans la fonction publique, le renouvellement des CDD obéit à des règles spécifiques, légèrement différentes de celles du secteur privé :

Durée maximale : Les CDD dans la fonction publique peuvent durer jusqu’à 6 ans dans certains cas.

: Les CDD dans la fonction publique peuvent durer jusqu’à dans certains cas. Délai de prévenance : L’administration doit informer l’agent contractuel de son intention de renouveler ou non son contrat dans un délai déterminé (ex. 2 mois pour un contrat initial de plus de 2 ans).

Contrairement au secteur privé, l’administration n’a aucune obligation de renouveler le contrat, même si l’agent souhaite poursuivre la collaboration.

Bonnes pratiques pour sécuriser le renouvellement

Pour éviter tout litige, voici quelques recommandations clés pour les employeurs :

Mentionner les conditions de renouvellement dans le contrat initial.

de renouvellement dans le contrat initial. Anticiper la fin du contrat en préparant les documents nécessaires (avenants, justificatifs).

en préparant les documents nécessaires (avenants, justificatifs). Respecter les délais légaux pour la signature des avenants et l’information du salarié.

pour la signature des avenants et l’information du salarié. Documenter les raisons du renouvellement pour justifier sa légitimité.

Le renouvellement d’un CDD est une solution pratique pour prolonger temporairement une collaboration. Cependant, il doit impérativement être encadré pour respecter la législation en vigueur et protéger les droits des salariés. En général, un CDD peut être renouvelé deux fois, dans la limite de la durée totale autorisée par la loi.



Les employeurs doivent maîtriser et respecter ces règles pour éviter les sanctions. Cela garantit également une relation de travail fluide. Dans les cas complexes, il est conseillé de consulter un conseiller juridique. Enfin, l’utilisation d’outils professionnels facilite la rédaction et la gestion des contrats.