Comment désactiver les Shorts sur YouTube ?

Les YouTube Shorts sont des vidéos courtes conçues pour concurrencer des plateformes comme TikTok. Bien que populaires, certains utilisateurs préfèrent une expérience sans ces contenus. Heureusement, il existe plusieurs méthodes pour désactiver les Shorts sur YouTube. Nous vous expliquons tout dans cet article.

Utiliser l’option « Pas intéressé »

La première méthode consiste à signaler individuellement chaque YouTube Short comme contenu non souhaité. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur les trois points verticaux situés en haut à droite de la vidéo, puis de sélectionner l’option « Pas intéressé ». Cette action envoie un signal à l’algorithme de YouTube indiquant que ce type de contenu ne vous intéresse pas.

En répétant cette opération sur plusieurs vidéos, la plateforme ajustera progressivement votre flux pour réduire la présence des Shorts.

Toutefois, cette méthode reste contraignante, car elle nécessite d’interagir avec chaque vidéo manuellement, ce qui peut devenir fastidieux si votre page d’accueil en contient beaucoup. De plus, bien que cette approche permette d’affiner l’algorithme selon vos préférences, elle n’est pas une solution définitive : YouTube peut continuer à tester l’affichage de Shorts à intervalles réguliers pour analyser vos réactions.

Désactiver les Shorts via les paramètres de YouTube

Une autre méthode consiste à ajuster directement les paramètres de l’application YouTube pour empêcher l’affichage des Shorts. Pour ce faire, il suffit d’accéder à votre profil en haut à droite, de sélectionner « Paramètres », puis de cliquer sur « Général ». Dans cette section, vous trouverez une option dédiée pour désactiver les Shorts, ce qui évite leur apparition sur votre page d’accueil et dans les recommandations.

Cette approche offre une solution simple et rapide pour une gestion personnalisée de votre flux. Cependant, cette fonctionnalité peut ne pas être disponible dans toutes les versions de l’application ou pour tous les utilisateurs, en fonction des mises à jour ou des paramètres régionaux. Il est donc important de vérifier sa disponibilité avant de l’appliquer.

Utiliser des versions alternatives de l’application YouTube

Certaines versions alternatives de YouTube, comme YouTube Vanced ou Revanced, offrent des fonctionnalités avancées, dont la possibilité de masquer complètement les Shorts. Ces applications permettent également de bloquer les publicités, d’activer la lecture en arrière-plan et d’améliorer l’expérience utilisateur.

Toutefois, elles ne sont pas officielles et nécessitent une installation manuelle, souvent via des sources non vérifiées, ce qui peut représenter un risque de sécurité. De plus, leur utilisation enfreint les conditions d’utilisation de YouTube, pouvant entraîner des restrictions ou des dysfonctionnements.

Avant d’opter pour ces solutions, il est essentiel de bien évaluer les avantages et les inconvénients, d’autant plus que Google lutte activement contre ces applications, rendant leur accès plus compliqué.

Utiliser des extensions de navigateur

Les utilisateurs de navigateur web peuvent tirer parti d’extensions pour personnaliser leur expérience sur YouTube et masquer les Shorts. Des outils comme Enhancer for YouTube ou Hide YouTube Shorts permettent de supprimer cette section de l’interface. Une fois l’extension installée, il suffit d’accéder à ses paramètres et d’activer l’option dédiée. Cette solution est particulièrement efficace pour les utilisateurs qui consultent YouTube sur ordinateur, offrant une alternative simple et rapide sans modifier les paramètres de la plateforme.

Toutefois, ces extensions étant développées par des tiers, elles peuvent cesser de fonctionner si YouTube modifie son interface. Il est donc conseillé de vérifier régulièrement leur compatibilité et de privilégier des extensions bien notées et mises à jour fréquemment.

Utiliser des bloqueurs de contenu

Les bloqueurs de contenu comme uBlock Origin offrent une solution efficace pour masquer les Shorts sur YouTube en appliquant des filtres personnalisés. En ajoutant des règles spécifiques dans les paramètres du bloqueur, il est possible de supprimer entièrement cette section de la page d’accueil et des recommandations. Cette méthode permet un contrôle précis de l’interface, sans nécessiter d’extensions dédiées.

Toutefois, elle demande une certaine maîtrise des filtres CSS ou des règles de blocage, ce qui peut être complexe pour les utilisateurs novices. De plus, les mises à jour de YouTube peuvent parfois contourner ces blocages, nécessitant des ajustements réguliers. Malgré ces limites, cette approche reste une alternative efficace pour les adeptes de la navigation sans distractions.

Utiliser des scripts personnalisés

Les utilisateurs avancés peuvent recourir à des scripts personnalisés pour modifier l’affichage de YouTube et masquer les Shorts. Des extensions comme Tampermonkey ou Greasemonkey permettent d’exécuter ces scripts, offrant un contrôle précis sur l’interface du site. Une fois installées, il suffit d’ajouter un script spécifique conçu pour masquer les Shorts et de l’activer.

Cette méthode est particulièrement efficace, car elle fonctionne indépendamment des mises à jour de YouTube.

Cependant, elle requiert des compétences techniques, notamment pour trouver, modifier et maintenir ces scripts à jour. De plus, l’installation de scripts provenant de sources non vérifiées peut poser des risques de sécurité. Pour éviter tout problème, il est recommandé de privilégier des scripts bien notés et issus de sources fiables.

Utiliser des applications alternatives

Certaines applications tierces offrent une alternative à YouTube en supprimant les Shorts et d’autres éléments indésirables. NewPipe, une application open-source, permet de visionner des vidéos sans publicité ni suggestions intempestives. Contrairement à l’application officielle, elle ne dépend pas des services Google et offre un contrôle accru sur les données personnelles.

Cependant, ces applications ne sont pas disponibles sur le Google Play Store, nécessitant un téléchargement depuis des sources tierces, ce qui peut présenter des risques de sécurité. De plus, elles n’incluent pas toujours toutes les fonctionnalités de YouTube, comme les commentaires ou les abonnements synchronisés. Leur utilisation est donc une alternative intéressante, mais elle demande une certaine vigilance quant à la provenance des fichiers d’installation.

Utiliser des filtres DNS ou des pare-feu

Les utilisateurs les plus expérimentés peuvent bloquer les Shorts en configurant des filtres DNS ou un pare-feu pour empêcher l’accès aux domaines spécifiques utilisés par YouTube pour diffuser ce contenu. Cette approche repose sur le blocage des requêtes réseau associées aux Shorts, empêchant ainsi leur chargement sur l’application et le site web. Elle peut être mise en place via des services comme NextDNS, Pi-hole ou en configurant directement un pare-feu sur un routeur.

Toutefois, cette méthode exige des connaissances avancées en réseaux, et une mauvaise configuration peut bloquer d’autres fonctionnalités essentielles de YouTube.

Elle est donc réservée aux utilisateurs avertis, capables d’ajuster leurs filtres en fonction des évolutions de la plateforme.

Utiliser des applications de contrôle parental

Les applications de contrôle parental permettent de filtrer le contenu disponible sur YouTube, y compris les Shorts. Des outils comme Family Link (Google), Qustodio ou Net Nanny offrent la possibilité de restreindre certaines sections de l’application en définissant des règles de filtrage adaptées. En configurant ces applications, les parents peuvent limiter l’accès aux vidéos courtes et mieux encadrer le temps d’écran de leurs enfants.

Cependant, ces solutions peuvent également restreindre d’autres fonctionnalités essentielles de YouTube, comme les commentaires ou les recommandations, ce qui peut impacter l’expérience utilisateur. De plus, elles nécessitent une configuration minutieuse et ne sont pas toujours infaillibles, certaines mises à jour de YouTube pouvant contourner ces restrictions.

Utiliser des paramètres de réseau pour bloquer les Shorts

Pour les utilisateurs avancés, il est possible de configurer le routeur ou le réseau local pour bloquer les domaines spécifiques utilisés par les Shorts de YouTube. Cette approche nécessite une connaissance approfondie des réseaux et peut affecter l’accès à d’autres services. Elle est recommandée uniquement pour ceux qui sont à l’aise avec la configuration réseau avancée.

En conclusion, plusieurs méthodes permettent de désactiver les Shorts sur YouTube, allant des réglages internes de l’application à l’utilisation d’outils tiers. Chaque utilisateur peut choisir la solution qui correspond le mieux à ses besoins et à son niveau de confort technique.

Vidéo bonus : Méthode facile pour désactiver les Shorts sur YouTube