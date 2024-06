Les QR codes sont devenus omniprésents dans notre quotidien, que ce soit pour accéder à des sites web, des informations, des menus de restaurants ou même des applications. Mais comment pouvez-vous tirer parti de cette technologie avec votre appareil Samsung ? Précisément, comment scanner un QR code sur Samsung ? D’emblée, il existe plusieurs méthodes pour scanner ces codes QR rapidement et efficacement avec les appareils Samsung. Ce sont ces méthodes que nous présentons dans cet article.

Utiliser l’application appareil photo

Les appareils Samsung modernes, fonctionnant sous Android 9 ou version ultérieure, possèdent une fonctionnalité intégrée de numérisation des QR codes via l’application appareil photo. Cette méthode est non seulement simple, mais aussi extrêmement pratique, car elle ne nécessite aucune application supplémentaire. Voici les étapes pour scanner un QR code avec l’application appareil photo.

Étapes 1 : Ouvrir l’application appareil photo

Accédez à l’application appareil photo de votre appareil Samsung.

Étapes 2 : Activer l’option de numérisation des QR codes

Appuyez sur l’icône de l’engrenage (Paramètres).

Activez l’option « Scanner les codes QR » si ce n’est pas déjà fait. Vous ne devez le faire qu’une seule fois.

Étapes 3 : Scanner le QR code

Revenez à l’application appareil photo et pointez-la vers le QR code.

Maintenez l’appareil photo immobile pendant quelques secondes. L’application lira le QR code et une fenêtre contextuelle apparaîtra pour vous permettre de suivre le lien.

Scannez les QR codes via les paramètres rapides

Les appareils Samsung sous Android 9 et versions ultérieures incluent également un raccourci pour scanner les QR codes dans les paramètres rapides.

Étapes 1 : Ouvrir les paramètres rapides

Faites glisser votre doigt depuis le haut de l’écran deux fois pour ouvrir le menu des paramètres rapides.

Étapes 2 : Accéder au scanner de QR codes

Appuyez sur l’option « Scanner le code QR ».

Si cette option n’est pas visible, balayez vers la droite et appuyez sur « Ajouter (+) », puis faites-la glisser dans vos vignettes.

Étapes 3 : Scanner le QR code

Lorsque l’application appareil photo s’ouvre, pointez-la vers le QR code pour le scanner.

Si le QR code n’est pas scanné, appuyez sur l’icône de l’engrenage (Paramètres) et assurez-vous que l’option « Scanner les codes QR » est activée.

Une fois que vous avez scanné le code QR, vous pouvez visualiser le résultat en appuyant sur le bouton « Ouvrir ». Vous pouvez également enregistrer le code QR dans le presse-papiers de votre appareil ou le partager avec d’autres.

L’utilisation du scanner de code QR Paramètres rapides est un moyen pratique de scanner rapidement des codes QR sans avoir à ouvrir une application distincte.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsque vous devez scanner rapidement un code QR, par exemple lors de l’enregistrement d’un vol ou de l’accès à un réseau Wi-Fi.

Utiliser Bixby Vision

Les appareils Samsung exécutant Android 9 et les versions ultérieures incluent également un raccourci pour scanner les codes QR dans les paramètres rapides. Cette fonctionnalité vous permet de scanner rapidement les codes QR sans avoir à ouvrir une application distincte. Voici comment l’utiliser :

Étapes 1 : Ouvrir l’application appareil photo

Lancez l’application appareil photo de votre appareil Samsung.

Étapes 2 : Accéder à Bixby Vision

Appuyez sur l’icône « Vision Bixby » située dans l’interface de l’appareil photo.

» située dans l’interface de l’appareil photo. Si vous êtes invité, appuyez sur « Autoriser ».

Étapes 3 : Scanner le QR code

– Faites glisser l’écran vers la gauche pour afficher le scanner de QR code.

– Positionnez votre appareil photo face au code QR et patientez quelques instants. Le code sera automatiquement scanné et le contenu associé s’affichera à l’écran.

Avec ce raccourci dans les paramètres rapides, vous pouvez accéder rapidement à la fonctionnalité de numérisation des codes QR sans avoir à ouvrir l’application appareil photo. Cela vous permet de gagner du temps et de scanner facilement les codes QR pour accéder aux informations qu’ils contiennent. Assurez-vous simplement d’avoir activé cette option dans les paramètres de votre appareil Samsung pour pouvoir en profiter pleinement.

Scannez les QR codes dans un navigateur Web ou à partir de vos photos

Avec l’application Internet Samsung, scanner des QR codes devient un jeu d’enfant. Que vous soyez en train de naviguer sur le Web, de consulter un e-mail, ou de lire un message contenant un QR code, cette fonctionnalité vous permet d’accéder rapidement au contenu associé. Voici un guide détaillé pour utiliser cette application et tirer pleinement parti de ses capacités de numérisation de QR codes.

Étapes 1 : pour scanner un QR code avec l’application Internet Samsung

Prendre une photo ou une capture d’écran du QR code

Si le QR code que vous souhaitez scanner est affiché à l’écran (dans un e-mail, sur une page web, etc.), prenez une capture d’écran. Si vous avez un QR code physique, vous pouvez simplement prendre une photo avec votre appareil Samsung.

Étapes 2 : Ouvrir l’application Internet Samsung

L’application Internet Samsung est préinstallée sur les appareils Samsung et peut être identifiée par son icône représentant une planète ou un globe. Ouvrez cette application pour commencer.

Étapes 3 : Accéder aux paramètres

Une fois l’application ouverte, suivez ces étapes :

Appuyez sur l’icône du menu à trois lignes située en bas ou en haut à droite de l’écran pour ouvrir le menu des options.

Sélectionnez « Paramètres » dans le menu déroulant.

Activer le scanner de QR codes

Dans le menu des paramètres, vous trouverez différentes options. Suivez les étapes suivantes pour activer le scanner de QR codes :

Étapes 4 : Appuyez sur « Disposition et menu » ou « Fonctionnalités utiles » (selon la version de votre application).

Recherchez l’option « Scanner de QR codes » et activez-la si ce n’est pas déjà fait. Sur certains appareils, vous devrez peut-être personnaliser le menu pour ajouter l’option du scanner de QR codes.

Scanner le QR code

Une fois le scanner de QR codes activé, vous pouvez l’utiliser comme suit :

Appuyez à nouveau sur l’icône du menu à trois lignes et sélectionnez « Scanner de QR codes ».

L’application vous demandera probablement la permission d’utiliser l’appareil photo ; acceptez cette demande.

Pointez l’appareil photo vers le QR code que vous avez pris en photo ou dont vous avez une capture d’écran. Si vous avez déjà une image du QR code, appuyez sur l’icône de la galerie pour sélectionner cette image.

L’application Internet Samsung lira automatiquement le QR code et ouvrira le lien associé dans le navigateur.

Dépannage

Si votre appareil Samsung ne scanne pas les QR codes, voici quelques solutions possibles :

Vérifiez les paramètres de votre appareil photo : assurez-vous que l’option de numérisation QR est activée. Pour ce faire, accédez aux paramètres de votre appareil photo et recherchez l’option spécifique pour scanner les QR codes. Activez-la si elle est désactivée.

Conditions de numérisation : Il est important de maintenir l’appareil photo stable pendant la numérisation. Assurez-vous que la lumière ambiante est suffisante pour une lecture claire des QR codes. De plus, vérifiez que l’objectif de la caméra est propre pour éviter tout flou ou obstruction.

Distance et angle : Lors de la numérisation, assurez-vous que votre téléphone n’est ni trop proche ni trop loin du QR code. Trouvez la distance optimale où le code est clairement visible sans être flou.

De plus, assurez-vous que votre téléphone est tenu droit et n’est pas incliné, ce qui peut affecter la lecture du QR code.

Qualité du QR code : Vérifiez la qualité du QR code lui-même. Assurez-vous qu’il n’est pas flou ou trop petit, ce qui peut rendre la numérisation difficile. De plus, vérifiez que le lien contenu dans le QR code n’a pas expiré et que le code est toujours valide.

Scanner des QR codes sur un appareil Samsung est donc simple et pratique grâce aux diverses méthodes présentées dans cet article. Que vous utilisiez l’application appareil photo, les paramètres rapides, Bixby Vision ou l’application Internet Samsung, vous pouvez facilement accéder aux informations contenues dans les QR codes. En suivant ces instructions et en effectuant un dépannage si nécessaire, vous serez en mesure de scanner n’importe quel QR code sans difficulté avec votre appareil Samsung.

