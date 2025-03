Comment mettre Instagram en noir ou mode sombre ?

Le mode sombre est devenu l’une des fonctionnalités incontournables pour de nombreux utilisateurs d’applications mobiles et de services en ligne. En réduisant la luminosité de l’écran, il offre un confort visuel accru, surtout dans des environnements peu éclairés, et contribue également à économiser la batterie des appareils équipés d’écrans OLED. Instagram, l’une des plateformes de réseaux sociaux les plus populaires, propose cette option à ses utilisateurs. Dans cet article, nous vous guidons à travers les étapes pour activer le mode nuit, noir ou sombre sur Instagram, que vous utilisiez un appareil iOS, Android ou que vous accédiez à la plateforme via un navigateur web.

Comment activer le mode sombre de l’application Instagram sur votre appareils iOS ?

Pour les utilisateurs d’iPhone, le mode sombre d’Instagram ne peut être activé directement dans l’application. Il est lié aux paramètres généraux d’affichage du téléphone. Seuls les appareils sous iOS 13 ou une version plus récente peuvent en profiter. Si votre iPhone fonctionne avec une version antérieure, une mise à jour est nécessaire.

Vérifier et mettre à jour iOS

Avant d’activer le mode sombre, assurez-vous que votre système est à jour :

Ouvrez Réglages. Rendez-vous dans Général, puis sélectionnez Mise à jour logicielle. Si une nouvelle version est disponible, téléchargez et installez-la.

Activer le mode sombre sur iPhone

Une fois votre iOS à jour, suivez ces étapes pour activer le mode sombre :

Allez dans Réglages. Faites défiler jusqu’à Affichage et Luminosité. Sous Apparence, sélectionnez Sombre.

Votre interface système basculera immédiatement en mode sombre, tout comme Instagram et toutes les applications compatibles. Il est important de noter que si le mode nuit est activé sur votre iPhone, Instagram l’adoptera automatiquement. Il n’existe pas d’option pour le désactiver uniquement sur l’application. Vous devrez donc choisir entre un affichage clair ou sombre pour l’ensemble de votre téléphone.

Comment activer le mode sombre de l’application Instagram sur votre appareils Android ?

Les utilisateurs d’Android disposent de plusieurs méthodes pour activer le mode sombre sur Instagram, en fonction de la version de leur système d’exploitation et de l’application. Voici les différentes approches :

Via les paramètres système : Accédez aux paramètres de votre appareil : Ouvrez l’application Paramètres. Sélectionnez « Affichage » : Recherchez l’option Affichage et luminosité ou simplement Affichage. Activez le mode sombre : Basculez l’interrupteur du Mode sombre ou Thème foncé sur la position activée.

Cette action appliquera le thème sombre à l’ensemble du système, y compris aux applications compatibles comme Instagram.

Directement via l’application Instagram : Ouvrez Instagram : Lancez l’application sur votre appareil. Accédez à votre profil : Appuyez sur votre photo de profil située en bas à droite. Ouvrez le menu : Appuyez sur les trois lignes horizontales (menu burger) en haut à droite, puis sélectionnez Paramètres. Allez dans « Thème » : Dans les paramètres, choisissez Thème et sélectionnez Sombre pour activer le mode sombre uniquement pour l’application Instagram.

Cette option est particulièrement utile si vous souhaitez que seul Instagram utilise le mode sombre, indépendamment des paramètres système.

Comment activer le mode sombre sur Instagram via le navigateur web ?

Si vous préférez utiliser Instagram depuis un navigateur web sur votre ordinateur ou appareil mobile, il est également possible d’activer le mode sombre. Voici comment procéder :

Connectez-vous à votre compte Instagram : Ouvrez votre navigateur et accédez au site officiel d’Instagram. Accédez aux paramètres d’affichage : En bas à gauche de l’écran, cliquez sur l’icône représentant trois lignes horizontales (menu burger). Activez le mode sombre : Dans le menu qui apparaît, sélectionnez Changer d’apparence, puis choisissez Sombre.

Cette manipulation appliquera le thème sombre à votre interface web d’Instagram, offrant une expérience visuelle plus confortable lors de la navigation.

Pourquoi utiliser le mode sombre sur Instagram ?

L’adoption du mode nuit présente plusieurs avantages notables :

Réduction de la fatigue oculaire : Une interface plus sombre émet moins de lumière bleue, ce qui peut diminuer la fatigue visuelle, surtout dans des conditions de faible luminosité.

: Une interface plus sombre émet moins de lumière bleue, ce qui peut diminuer la fatigue visuelle, surtout dans des conditions de faible luminosité. Économie d’énergie : Sur les appareils équipés d’écrans OLED, les pixels noirs consomment moins d’énergie, ce qui peut prolonger la durée de vie de la batterie.

: Sur les appareils équipés d’écrans OLED, les pixels noirs consomment moins d’énergie, ce qui peut prolonger la durée de vie de la batterie. Esthétique améliorée : Pour de nombreux utilisateurs, le mode sombre offre une apparence plus élégante et moderne à l’application.

Il est important de noter que l’efficacité du mode nuit peut varier en fonction des préférences individuelles et des conditions d’utilisation. Certains utilisateurs peuvent préférer le mode clair dans des environnements bien éclairés, tandis que d’autres apprécieront le mode sombre pour une utilisation nocturne.

Conseils supplémentaires pour une expérience optimale

Mises à jour régulières : Assurez-vous que votre application Instagram est toujours à jour. Les mises à jour apportent souvent des améliorations de performance et de nouvelles fonctionnalités, y compris des optimisations pour le mode sombre.

: Assurez-vous que votre application Instagram est toujours à jour. Les mises à jour apportent souvent des améliorations de performance et de nouvelles fonctionnalités, y compris des optimisations pour le mode sombre. Ajustement de la luminosité : Même en mode nuit, il est recommandé de régler la luminosité de votre écran en fonction de l’environnement pour réduire davantage la fatigue oculaire.

: Même en mode nuit, il est recommandé de régler la luminosité de votre écran en fonction de l’environnement pour réduire davantage la fatigue oculaire. Utilisation de filtres de lumière bleue : Pour un confort visuel encore amélioré, vous pouvez coupler le mode nuit avec un filtre de lumière bleue, disponible sur la plupart des smartphones et ordinateurs. Cette option, souvent appelée Night Shift sur iPhone ou Protection des yeux sur Android, réduit la lumière bleue émise par l’écran, ce qui peut aider à prévenir la fatigue oculaire et améliorer la qualité du sommeil.

: Pour un confort visuel encore amélioré, vous pouvez coupler le mode nuit avec un filtre de lumière bleue, disponible sur la plupart des smartphones et ordinateurs. Cette option, souvent appelée Night Shift sur iPhone ou Protection des yeux sur Android, réduit la lumière bleue émise par l’écran, ce qui peut aider à prévenir la fatigue oculaire et améliorer la qualité du sommeil. Personnalisation de l’affichage : Si vous trouvez que le mode nuit d’Instagram ne correspond pas à vos préférences, vous pouvez toujours ajuster d’autres paramètres d’affichage, comme la taille de la police ou le contraste, pour une lecture plus agréable. Ces options sont accessibles dans les paramètres d’accessibilité de votre smartphone.

En conclusion, le mode sombre d’Instagram est une fonctionnalité simple à activer, qui offre des bénéfices en termes de confort visuel et d’économie d’énergie. Que vous utilisiez iOS, Android ou un navigateur web, suivre les étapes détaillées dans cet article vous permettra d’en profiter pleinement et d’adapter votre expérience à vos préférences personnelles.

