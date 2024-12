Comment utiliser l’IA pour booster l’Instagram de votre entreprise ?

Les entreprises modernes utilisent Instagram pour offrir une présence numérique en adéquation avec les tendances actuelles.

Le déploiement de cette plateforme dans le milieu professionnel nécessite pourtant un investissement constant en temps et en inspiration.

C’est là que l’IA intervient ; cette technologie révolutionnaire permet d’organiser et de booster les comptes Insta professionnels. On vous en dit plus dans ce billet.

L’IA pour optimiser la création de contenu sur Instagram

Pour réaliser un objectif de visibilité sur Instagram, il faut créer des contenus percutants. Les créateurs les plus inspirés et les plus doués peuvent le faire à force de constance et de régularité.

Ce n’est pas le cas pour tout le monde, mais heureusement, certaines intelligences artificielles peuvent prendre le relai.

Utiliser des outils de création visuelle basés sur l’IA

Le visuel est primordial quand il s’agit d’exploiter un Instagram. C’est de là d’ailleurs qu’est née l’expression «instagrammable», pour désigner les images et photos particulièrement esthétiques.

Seulement, nous ne sommes pas tous forcément doté d’un talent de photographe ou de designer graphique.

Alors que faire ? La première chose qu’il est possible de faire pour offrir un visuel convaincant à son public cible est l’utilisation des outils d’IA comme Canva et Fotor.

Ces outils possèdent plusieurs fonctionnalités qui permettent de créer des visuels beaux et instagrammables !

Rédiger des légendes percutantes avec l’IA

Écrire une légende pour accompagner un visuel Instagram n’est pas toujours un jeu d’enfant lorsqu’il s’agit de toucher un public à convertir.

Non seulement cette mission peut s’avérer chronophage pour le community manager, mais elle peut aussi compromettre la stratégie marketing de l’entreprise en cas de mauvaise formulation.

Afin de limiter les risques, mais aussi pour travailler plus vite, le responsable de l’Insta de l’entreprise peut recourir à ChatGPT, Copilot, Perplexity ou Jasper.

Il existe différentes options de générateur de texte IA sur le web. Il suffit de piocher l’outil qui permettra de produire les contenus écrits les plus percutants.

L’IA pour analyser et optimiser les performances sur Instagram

Le rôle de l’IA dans la mise en avant d’un compte Instagram professionnel ne se limite pas à la création des contenus visuels et écrits.

Vous pouvez aussi utiliser l’intelligence artificielle tel un algorithme qui va analyser les tendances et les bons plans à votre place. Elle devient alors un super allié pour créer des publications percutantes.

Analyser les comportements des utilisateurs avec l’IA

Vous pouvez par exemple déployer Sprout Social ou Hootsuite pour dégoter des informations cruciales sur les préférences de votre public cible. Vous n’aurez alors plus qu’à ajuster vos futures posts en fonction des données récoltées.

Mais attention, afin de sécuriser votre réseau lorsque vous analysez les tendances du web avec ces outils, utilisez tout au moins un VPN. Surfshark est par exemple une bonne idée !

Améliorer le ciblage publicitaire avec l’IA

Les comptes de réseau social sont notamment utilisés pour la diffusion des publicités et les entreprises qui utilisent Instagram pour ce but peuvent le confirmer.

Si vous voulez créer des publicités ciblées qui convertissent avec un compte Instagram professionnel, vous pouvez aussi utiliser l’IA.

En effet, il existe des outils IA destinés à travailler sur le ciblage des publicités et ils font une réelle prouesse sur Instagram.

Ces outils opèrent en sondant le marché en amont et en aval, et fournissent des données essentielles à la création des publicités qui convertissent par la suite.

En bref, les professionnels présents sur Instagram peuvent exploiter l’IA pour créer des posts à fort potentiel de conversion, et pour réaliser une analyse plus poussée des comportements et données de leur audience cible.