Instagram est devenu l’une des plateformes les plus populaires pour partager du contenu visuel et engager une audience. L’une des fonctionnalités les plus puissantes et souvent sous-estimées est la possibilité de mettre des Stories à la une. Cela permet non seulement de conserver vos meilleures Stories au-delà de leur durée de vie de 24 heures, mais aussi de les organiser en catégories visibles directement sur votre profil. Dans cet article, nous vous expliquons comment mettre une Story à la une sur Instagram et comment tirer le meilleur parti de cette fonctionnalité.

Qu’est ce qu’une Stories à la une sur Instagram ?

Les Stories Instagram sont des publications éphémères qui disparaissent après 24 heures. Cependant, Instagram permet aux utilisateurs de « mettre à la une » leurs Stories, les rendant visibles de manière permanente sur leur profil. Les Stories à la une apparaissent sous la biographie de votre profil, sous forme de cercles personnalisables. Cette fonctionnalité est idéale pour les marques, les créateurs de contenu, ou même les utilisateurs individuels qui souhaitent mettre en avant des moments clés ou des thématiques spécifiques.

Pourquoi utiliser les Stories à la une ?

Avant de plonger dans les détails techniques, il est essentiel de comprendre pourquoi cette fonctionnalité est si précieuse. Voici quelques raisons pour lesquelles vous devriez envisager de mettre des Stories à la une :

Visibilité accrue : Les Stories à la une sont la première chose que les visiteurs voient en consultant votre profil. Elles offrent un aperçu instantané de ce que vous avez de mieux à offrir.

: Les Stories à la une sont la première chose que les visiteurs voient en consultant votre profil. Elles offrent un aperçu instantané de ce que vous avez de mieux à offrir. Organisation du contenu : Vous pouvez classer vos Stories en catégories, ce qui rend votre profil plus attrayant et facile à naviguer. Par exemple, une marque peut créer des catégories pour ses produits, ses coulisses, ou ses promotions.

: Vous pouvez classer vos Stories en catégories, ce qui rend votre profil plus attrayant et facile à naviguer. Par exemple, une marque peut créer des catégories pour ses produits, ses coulisses, ou ses promotions. Durée de vie prolongée : Contrairement aux Stories classiques, les Stories à la une restent visibles aussi longtemps que vous le souhaitez, offrant une visibilité continue pour vos contenus importants.

Comment créer des Stories à la une sur Instagram ?

Les Stories à la une sur Instagram sont une fonctionnalité essentielle pour ceux qui veulent organiser et montrer leurs meilleurs moments, leurs produits ou leurs services de manière permanente. Voici comment procéder pour créer des Stories à la une.

1. Créer une Story

La première étape consiste bien sûr à créer une Story. Pour cela :

Ouvrez Instagram et appuyez sur votre photo de profil en haut à gauche de l’écran, ou faites glisser l’écran vers la droite.

et appuyez sur votre photo de profil en haut à gauche de l’écran, ou faites glisser l’écran vers la droite. Prenez une photo, enregistrez une vidéo, ou choisissez un média depuis votre galerie.

Ajoutez des stickers, du texte, des filtres, ou toute autre personnalisation.

Publiez la Story.

2. Sauvegarder la Story dans les Archives

Par défaut, Instagram enregistre automatiquement toutes vos Stories dans une section privée appelée Archives. Pour vérifier que cette option est activée :

Allez dans Paramètres > Confidentialité > Story .

> > . Assurez-vous que l’option Enregistrer dans l’archive est activée.

Une fois cette option activée, chaque Story que vous publiez sera automatiquement sauvegardée, vous permettant de la retrouver et de la mettre à la une à tout moment.

3. Mettre une Story à la une

Une fois que votre Story est dans les archives, vous pouvez la mettre à la une en suivant ces étapes :

Allez sur votre profil en appuyant sur l’icône de votre photo en bas à droite.

en appuyant sur l’icône de votre photo en bas à droite. Sous votre biographie, vous verrez une section Nouveau avec un signe « + ». Appuyez dessus.

avec un signe « + ». Appuyez dessus. Vous verrez maintenant toutes les Stories disponibles dans vos archives. Sélectionnez celles que vous souhaitez mettre à la une.

Après avoir sélectionné les Stories, appuyez sur Suivant .

. Donnez un nom à votre Story à la une. Ce nom apparaîtra sous l’icône circulaire sur votre profil.

à votre Story à la une. Ce nom apparaîtra sous l’icône circulaire sur votre profil. Choisissez ensuite une image de couverture . Par défaut, Instagram utilise la première image de votre Story sélectionnée, mais vous pouvez choisir une autre image en appuyant sur Modifier la couverture .

. Par défaut, Instagram utilise la première image de votre Story sélectionnée, mais vous pouvez choisir une autre image en appuyant sur . Appuyez sur Ajouter et voilà, votre Story à la une est prête !

4. Gérer vos Stories à la une

Une fois que vous avez mis une Story à la une, vous pouvez la gérer à tout moment :

Pour ajouter de nouvelles Stories à une Story à la une existante, appuyez longuement sur l’icône de la Story à la une sur votre profil, puis sélectionnez Modifier la Story à la une .

à une Story à la une existante, appuyez longuement sur l’icône de la Story à la une sur votre profil, puis sélectionnez . Pour supprimer des Stories d’une Story à la une, appuyez longuement sur l’icône, puis sélectionnez Supprimer des Stories .

d’une Story à la une, appuyez longuement sur l’icône, puis sélectionnez . Vous pouvez également modifier le nom ou la couverture de votre Story à la une en suivant le même processus.

Astuces pour optimiser vos Stories à la une

Maintenant que vous savez comment créer et gérer des Stories à la une, voici quelques astuces pour les rendre encore plus efficaces :

Utilisez des icônes personnalisées : Créez des images de couverture qui correspondent à votre marque ou à l’esthétique de votre profil. Cela peut inclure des icônes, des logos, ou des images spécifiques qui capturent l’essence de chaque catégorie.

: Créez des images de couverture qui correspondent à votre marque ou à l’esthétique de votre profil. Cela peut inclure des icônes, des logos, ou des images spécifiques qui capturent l’essence de chaque catégorie. Organisez par thèmes : Si vous êtes une marque, envisagez de créer des catégories pour différents produits, campagnes ou événements. Les utilisateurs pourront ainsi trouver rapidement ce qui les intéresse.

: Si vous êtes une marque, envisagez de créer des catégories pour différents produits, campagnes ou événements. Les utilisateurs pourront ainsi trouver rapidement ce qui les intéresse. Rafraîchissez régulièrement vos Stories à la une : Même si elles sont permanentes, il est bon de mettre à jour régulièrement le contenu pour qu’il reste pertinent et attrayant.

: Même si elles sont permanentes, il est bon de mettre à jour régulièrement le contenu pour qu’il reste pertinent et attrayant. Analysez les performances : Utilisez les outils d’analyse d’Instagram pour voir quelles Stories à la une génèrent le plus d’engagement. Cela vous aidera à affiner votre stratégie.

Les Stories Instagram à la une sont un outil puissant pour prolonger la durée de vie de vos contenus et offrir une présentation organisée et attrayante de votre profil.

En suivant les étapes détaillées dans cet article, vous pouvez maximiser leur impact et offrir à vos visiteurs une expérience enrichie et engageante.

En somme, que vous soyez un utilisateur individuel ou une marque, les Stories à la une vous permettent de mettre en avant vos meilleurs contenus, de façonner votre image en ligne, et d’augmenter l’engagement de votre audience. Alors, n’hésitez pas à les utiliser et à les personnaliser selon vos besoins spécifiques.

