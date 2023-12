WordPress : est-ce un CMS difficile à prendre en main ?

WordPress est un CMS employé pour créer des blogs, des sites et des boutiques en ligne. Malgré sa popularité, une expertise est requise pour un usage optimal.

WordPress est un système de gestion de contenu (CMS) largement utilisé dans le monde en raison de sa flexibilité. Il est souvent considéré comme l’une des meilleures plateformes pour créer un blog personnel, un site d’entreprise ou même une boutique en ligne. Nous allons examiner les différentes caractéristiques de WordPress et voir s’il est difficile à prendre en main.

Comment des experts peuvent-ils vous aider avec votre CMS ?

Voici les raisons pour lesquelles vous devriez faire appel à des spécialistes pour vous aider avec votre site WordPress.

Mise en place de thèmes et de plugins

L’expertise d’un professionnel compte énormément lors de la mise en place des thèmes et des plugins. Ces derniers sont des éléments importants de WordPress, car ils contribuent à sa flexibilité et à sa facilité d’utilisation. Ils peuvent par exemple vous aider à déterminer la couleur dominante et la typographie.

Un expert peut vous aider à choisir un thème qui correspond à vos besoins et à vos préférences esthétiques. De plus, il peut personnaliser ce modèle selon vos chartes graphiques. Les plugins, quant à eux, augmentent les fonctionnalités de votre plateforme en ligne. Ils peuvent ajouter des possibilités telles que des formulaires de contact, des galeries d’images et des outils d’optimisation pour les moteurs de recherche.

Un spécialiste comprendra quels plugins seront les plus utiles pour votre site et saura comment les installer et les configurer correctement. Ces compétences et ces services essentiels d’un expert WordPress assurent une mise en place sans faille de votre CMS, permettant ainsi d’optimiser votre présence en ligne.

La maintenance et les mises à jour

Vous pouvez bénéficier d’un plan de maintenance WordPress de la part d’un professionnel. Ce dernier va garantir la stabilité du CMS en réalisant des vérifications régulières et en corrigeant les éventuelles failles de sécurité.

L’expert effectue aussi des mises à jour ponctuelles des plugins et des thèmes. Cette opération, bien que simple en apparence, peut s’avérer complexe. Quand elle est mal faite, elle peut entraîner des défaillances. Un spécialiste du CMS sera en mesure d’anticiper et d’éviter ces désagréments.

Par ailleurs, il n’est pas rare que WordPress lance de nouvelles versions de son CMS. Ces mises à jour contiennent généralement des améliorations de sécurité, de performance, mais aussi de nouvelles fonctionnalités. L’expert WordPress se charge de les installer, tout en veillant à la compatibilité avec les éléments déjà présents sur votre site.

De plus, ces professionnels effectuent des sauvegardes régulières. Ainsi, en cas de problème, ils peuvent restaurer une version antérieure. C’est une assurance supplémentaire pour la pérennité de votre présence en ligne.

Une formation sur WordPress

Acquérir les compétences nécessaires pour gérer efficacement votre site est essentiel. C’est pourquoi une formation WordPress est souvent proposée par des experts. Au cours de cette instruction, différents aspects sont abordés. D’une part, l’installation et la configuration du CMS sont présentées en détail. Vous apprendrez ainsi comment utiliser WordPress. Vous serez également initié au choix des thèmes et des plugins adaptés à vos besoins.

Le volet maintenance de votre site est aussi traité avec une attention particulière. À la fin du cours, vous saurez ce qu’il faut faire pour résoudre les problèmes communs qui peuvent apparaître sur une plateforme WordPress. En outre, la formation vous sera utile pour en savoir plus sur le SEO. Vous apprendrez les meilleures pratiques pour optimiser votre contenu, afin d’attirer plus de trafic.

Les différentes sections de votre tableau de bord WordPress

Le tableau de bord WordPress se compose de plusieurs sections essentielles pour la gestion efficace de votre site. Vous y trouvez un bouton consacré à la page d’accueil qui offre une vue d’ensemble de votre site. Elle présente des informations utiles telles que les dernières activités, les brouillons récents, les commentaires à modérer…

La section des articles vous permet de créer, éditer et administrer tous vos textes existants. Vous pouvez aussi gérer les catégories et les tags à cet endroit. La bibliothèque de médias contient toutes les images, vidéos et audios que vous avez téléchargés. Vous pouvez en ajouter, supprimer ou modifier ces éléments. Elle sert de stockage pour des fichiers à employer sur votre site. Dans la section des pages, vous pouvez organiser la hiérarchie de votre site.

Quand vous cliquez sur le bouton commentaires, vous avez accès à toutes les remarques qui ont été postées. Vous pouvez les approuver ou les censurer selon votre ligne éditoriale.

Le dashboard permet de personnaliser l’aspect de votre plateforme en accédant aux thèmes et aux widgets. Cela se fait avec le menu « Apparence ». Il existe aussi une partie consacrée aux plugins. Elle vous donne la possibilité de gérer toutes vos extensions pour une meilleure expérience de navigation.

Vous pouvez également superviser les utilisateurs et configurer les rôles et les autorisations pour un contrôle précis de l’accès à votre site. Dans l’écran d’outils, il est possible d’importer et d’exporter des données entre différents sites WordPress. Enfin, la section des réglages vous permet de gérer les paramètres généraux de votre site, tels que le titre, l’adresse URL ou la langue.

Les problèmes les plus courants avec WordPress

WordPress, bien qu’étant une plateforme puissante, n’est pas exempt de difficultés. L’une des erreurs fréquemment rencontrées est « l’écran blanc de la mort ». Ce problème peut être causé par divers facteurs, notamment des plugins incompatibles, une mémoire insuffisante ou un mauvais choix de thème. Un autre souci commun se présente sous la forme de difficultés à établir la connexion à la base de données. En général, cela est dû à des identifiants incorrects, un serveur défaillant ou un site submergé par un trafic excessif.

La page d’erreur 404 est également un défi récurrent. Elle signale que le serveur n’a pas trouvé les informations demandées. Habituellement, cette réponse survient quand il y a des liens brisés ou une mauvaise structure de permalien. Les dysfonctionnements avec l’envoi ou la réception d’e-mails font aussi partie des difficultés souvent rencontrées. Les serveurs de messagerie peuvent bloquer les mails provenant de WordPress s’ils estiment qu’il s’agit de spams.

En outre, l’erreur 500 est un symptôme de problèmes internes du serveur. Elle peut être attribuée à un plugin défectueux ou des soucis avec le fichier « .htaccess ». Enfin, l’impossibilité de se connecter à l’interface d’administration est une autre complication fréquente. Généralement, cela est dû à une erreur de mot de passe, à un nom d’utilisateur incorrect, ou à un piratage du site. Heureusement, la plupart de ces problèmes peuvent être résolus par un expert WordPress.