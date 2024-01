Logiciel ERP : est-ce un outil difficile à maitriser ?

Les progrès du numérique ont considérablement impacté les méthodes de travail en entreprise. L’utilisation d’outils digitaux et des logiciels comme les ERP, améliore désormais la productivité des sociétés.

La gestion d’entreprise est une mission complexe à laquelle font face tous les promoteurs de sociétés. L’administration d’une entreprise implique plusieurs éléments. En tant que manager, vous devez tenir à jour votre comptabilité et respecter vos engagements envers les clients. De même, il est nécessaire d’être à l’écoute des besoins de vos employés. Chacun de ces paramètres est important pour assurer la rentabilité de votre firme. C’est dans cette quête que certaines structures s’équipent d’un logiciel ERP. Parfois complexe, ce programme informatique possède quelques fonctions essentielles que vous découvrirez dans cet article.

Quelle assistance peut vous offrir un logiciel ERP complet ?

Face à une concurrence omniprésente, les entreprises sont tenues d’améliorer leurs modes de fonctionnement. Ainsi, pour rester en phase avec les progrès actuels, de nombreuses firmes ont fait le pari de la digitalisation avec l’adoption des ERP. Ces logiciels de gestion permettent de piloter toutes les composantes d’une société depuis une plateforme unique.

Par exemple, il est possible de réorganiser sa gestion financière avec Business Central, un logiciel ERP qui peut simplifier le volet financier. Cet outil aide à répertorier tous les actifs des entreprises, qu’ils soient en nature ou en espèces. De cette manière, les risques de perte d’actifs et le gaspillage de fonds sont limités. Le logiciel ERP offre une vue d’ensemble sur les dépenses et les revenus prévus par les sociétés. Cette assistance vous permet de rationaliser votre budget en évitant les décaissements inexpliqués.

Ajoutons que la gestion des inventaires est une opération primordiale pour les entreprises spécialisées dans le commerce. Le choix de l’ERP vous permet d’optimiser vos flux d’approvisionnement tout en maîtrisant la disponibilité de vos produits. De la gestion des commandes au transfert de site en passant par les rapports d’analyse, les outils ERP s’occupent de tous vos processus complexes.

Entre les divers projets à mener au quotidien, il n’est pas toujours évident d’avoir un regard pertinent sur toutes les tâches essentielles. Il arrive parfois que la relation client des entreprises soit reléguée au second plan. En revanche, avec un logiciel ERP complet, vous pouvez maîtriser les préférences de vos consommateurs et leur offrir des expériences d’achat entièrement personnalisées.

Quelles sont les fonctions que vous devrez maîtriser absolument ?

Les ERP se déclinent en plusieurs catégories. Ces applications ont chacune des spécificités qu’il est utile de connaître. Toutefois, parmi leurs nombreuses fonctionnalités, il en existe quelques-unes que vous devez absolument maîtriser. C’est le cas des modules RH que proposent les ERP. Ces outils regroupent les données importantes des salariés sur un même système d’information. En d’autres termes, l’ERP facilite l’administration du capital humain des entreprises. Cette application coordonne :

la publication des offres d’emploi,

les processus de recrutement,

la formation des nouveaux arrivants,

la gestion des paies,

les horaires de travail effectif,

les congés.

D’autre part, le succès de toute entreprise passe par une gestion comptable efficace. À ce niveau, il faut tenir à jour les documents comptables et gérer les processus de facturation. L’ERP dispose de fonctions d’analyse ciblées sur la gestion des devises, la rentabilité et les états financiers des sociétés. Ces options garantissent ainsi une gérance comptable en règle vis-à-vis des textes de loi.

À l’instar de la relation client, l’activité commerciale occupe une importante place dans le fonctionnement des sociétés. Sous l’impulsion de la digitalisation, l’ERP vous offre la possibilité d’administrer sereinement vos opérations de ventes. La réalisation de devis, la gestion de portefeuilles clients et le suivi de la rentabilité des projets font partie des fonctions fondamentales à connaître sur les logiciels de gestion.

Avez-vous besoin de l’aide d’un intégrateur ERP ?

L’ERP est un ensemble de modules informatiques réunis sur un support centralisé. En tant que telle, la mise en service d’un logiciel ERP n’est pas à la portée de tous. Il faut posséder des notions à la fois techniques et fonctionnelles pour réaliser le paramétrage de l’ERP. À moins de disposer en interne des ressources humaines adéquates, les entreprises ayant opté pour cette solution doivent recourir aux services d’un intégrateur ERP. Comme l’indique le terme, il s’agit d’un spécialiste chargé de l’implémentation des logiciels ERP.

Dans les faits, ce professionnel a pour mission d’accompagner les sociétés à chaque étape de leur projet. L’intégrateur aide les entreprises à choisir le progiciel de gestion qui cadre avec leurs besoins. Par la suite, cet expert pilote le déploiement et la configuration du programme en veillant à l’intégrer dans l’écosystème actuel de l’entreprise. L’utilisation des ERP nécessite quelques notions fondamentales. L’intégrateur est qualifié pour former le personnel sur tous les contours des ERP.

En cas de problèmes, vous pouvez recourir à votre expert pour répondre à toutes vos problématiques relatives à l’outil de gestion. En somme, l’intervention d’un intégrateur est indispensable si vous souhaitez réellement tirer le meilleur parti de ce progiciel de gestion intégré.

Pourquoi un logiciel ERP va-t-il révolutionner votre façon de travailler ?

Si vous hésitez toujours à l’idée d’investir dans un logiciel de gestion, nous vous informons que cette application peut donner un coup de boost à vos méthodes de travail. Les ERP automatisent certaines tâches chronophages comme l’établissement des devis, la gestion des stocks ou encore le suivi des projets. Cela permet aux employés de se concentrer sur d’autres opérations et ainsi gagner en productivité. Sur le long terme, c’est la rentabilité de la structure qui peut être améliorée grâce à ce type de logiciel.

Ce système de gestion assure une bonne planification des ressources de la société. Les départements nécessitant des améliorations sont très tôt ciblés et donnent une vue à 360° sur les axes de progression de l’entreprise. L’ERP est très intéressant, car il vous permet de prendre des décisions éclairées par le biais de ses outils d’analyse. Il facilite la compréhension des problématiques métiers des structures. L’actualisation de ces données va ensuite soutenir l’équipe dirigeante dans ses prises de décisions.

Outre les pare-feux sécuritaires dont elles disposent, les applications de planification des ressources d’entreprise améliorent la collaboration entre les salariés. Dans un progiciel de gestion intégré, les données sont accessibles à toutes les parties prenantes. En se connectant à une plateforme unique, les employés peuvent s’informer selon leur niveau d’habilitation. C’est donc un moyen efficace d’instaurer une bonne dynamique de groupe dans la société.