Pendant la dernière année de leurs formations de licence ou de Master, les étudiants rédigent des mémoires. Ces documents portent sur des sujets censés être originaux et novateurs. En 2024, de nouveaux outils et techniques de marketing sont en vogue et il serait intéressant de les considérer dans le cadre d’un rapport de fin de formation en marketing. Cet article vous fait découvrir quelques tendances du marketing 2024 à prendre en compte lors de la rédaction d’un mémoire de marketing.

L’automatisation artificielle, une tendance à explorer absolument

Une des nouveautés en matière de stratégie de vente et de relation avec la clientèle est l’automatisation artificielle. Elle consiste à utiliser une intelligence artificielle pour la gestion de certaines tâches qui sont quotidiennement effectuées. Pour la gestion de la clientèle, il est possible d’utiliser des chatbots qui discutent de façon automatisée avec les clients en proposant des réponses précises à des questions posées par les prospects. L’avantage de cette tendance est qu’elle réduit le temps de réponse, améliore l’expérience utilisateur et allège la charge de travail de l’équipe marketing.

Dans votre mémoire, vous pourrez aborder le sujet de l’autorisation en évoquant :

les forces et faiblesses de cette tendance

une étude comparative (de la satisfaction des clients) entre les réponses générées par l’IA et celles humaines

l’implémentation de cette technologie au sein de PMI

La haute personnalisation des contenus

C’est une technique très prisée et en pleine expansion. Les entreprises se servent des données disponibles pour analyser et comprendre le comportement des clients à l’aide d’outils d’apprentissage automatique. Ceci favorise la segmentation de la clientèle et aboutit à la personnalisation accentuée des contenus et des offres. Le client se sent alors assez concerné par les offres qui lui sont proposées car celles-ci répondent à ses besoins. Cette thématique est une des pistes que nous suggérons aux étudiants d’explorer dans le cadre de leurs travaux académiques en marketing. Elle est assez nouvelle et vous permet de vous démarquer de la masse.

La création de contenus par les utilisateurs

Une autre des stratégies de plus en plus prisée est la génération de contenus par les clients. Les entreprises encouragent les utilisateurs à s’afficher avec la marque et à partager leurs expériences. Ceci permet la création d’une communauté autour d’un produit et renforce la confiance des potentiels clients. Dans votre mémoire, vous pouvez étudier la manière dont cette stratégie pourrait être intégrée dans une campagne e-mail avec une bonne stratégie de copywriting.

Cette tendance existe également sous une autre forme. Dans ce dernier cas, ce sont les employés qui sont très utilisés pour mettre en valeur les produits et services.

Ainsi, ils sont formés à la maîtrise parfaite des produits offerts et des techniques de vente. Ils publient des contenus pour mettre en valeur l’entreprise et ses services et sont en mesure de répondre aux besoins de la clientèle.

La création de vidéos

Sur Facebook comme Instagram, les vidéos sont de plus en plus mises en avant. Les fils d’actualité des utilisateurs sont saturés des contenus de ce type. Par ailleurs, TikTok est devenu très viral ces derniers mois et s’impose comme une plateforme à explorer absolument. Ceci étant, il est intéressant d’étudier la manière dont les entreprises de divers secteurs pourraient profiter de cette tendance pour améliorer leur positionnement dans leurs niches. Une large diversité de problématiques peut être étudiée à propos de la création de vidéos pour des campagnes de vente

En dehors des stratégies évoquées, plusieurs autres existent et peuvent faire l’objet d’une étude dans le cadre d’un mémoire de marketing. Il s’agit de tendances relatives au streaming ou encore au marketing programmatique ou à celui expérientiel.

En définitive, l’automatisation, la haute personnalisation et la création de vidéos sont des exemples de nouvelles tendances à explorer dans le cadre d’un rapport de fin de formation. Nos experts sont formés et outillés à la maîtrise de ces nouvelles stratégies de marketing. Ils pourront donc vous aider à identifier un sujet relatif à l’une de ces tendances et à rédiger un mémoire de qualité qui répond à une problématique nouvelle.