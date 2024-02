Intelligence artificielle : 6 innovations vidéo qui vont tout changer !

La vidéo fait désormais partie intégrante de notre quotidien. Avec l’avènement des réseaux sociaux, nous produisons et consommons chaque jour des quantités astronomiques de contenus vidéo. L’intelligence artificielle (IA) est en train de révolutionner la manière dont on crée, diffuse et permet de ralentir une vidéo. Donc, comment l’IA va révolutionner le monde de la vidéo dans les années à venir?

1. L’IA au service des effets spéciaux

Grâce aux progrès fulgurants du machine learning ces dernières années, les ordinateurs sont désormais capables de générer des effets spéciaux et des environnements 3D hyperréalistes pour peu qu’on leur fournisse les données adéquates. Là où la création d’effets spéciaux de pointe exigeait des centaines d’artistes digital et des mois de travail, l’IA permet d’obtenir des résultats bluffants en quelques heures seulement. Ces avancées vont permettre de réaliser des économies considérables dans la production cinématographique et télévisuelle.

2. Caméras et objectifs dotés de vision par ordinateur

De nouveaux capteurs d’image intégrant des algorithmes d’intelligence artificielle voient le jour et transforment les équipements de tournage vidéo et cinéma. Des caméras auto-cadrantes dotées de stabilisateurs analysent une scène en temps réel pour suivre et filmer automatiquement un sujet en mouvement tout en optimisant cadrage, netteté et exposition. Couplées à un tracking prédictif, elles anticipent les déplacements du personnage pour le conserver dans le cadre avec fluidité.

De leur côté, les objectifs « intelligents » ajustent de façon dynamique la profondeur de champ, la mise au point ou l’ouverture selon le contenu de chaque plan. En détectant les visages, ils maintiennent ceux-ci prioritairement nets. Ces innovations offrent aux professionnels de la vidéo un contrôle inédit sur la réalisation, en automatisant les réglages complexes.

3. Montage automatique piloté par l’IA

Le montage vidéo est un processus long et fastidieux qui peut représenter jusqu’à 20% du temps total de production d’une œuvre vidéo professionnelle. L’IA est désormais capable d’analyser des rushs pour en extraire les meilleurs passages et générer automatiquement une ébauche de montage. En détectant les visages, expressions, dialogues, actions et transitions, ces algorithmes identifient les moments forts et les enchaînent de façon cohérente. Les monteurs gagnent alors un temps précieux en n’ayant plus qu’à peaufiner et valider le montage généré automatiquement.

4. Des contenus sur-mesure et interactifs

La vidéo à la demande ouvre la voie à des contenus dynamiques et personnalisables pour chaque spectateur. L’IA permet de générer automatiquement plusieurs versions d’une vidéo ou d’un film en fonction des préférences de l’utilisateur :

Versions pour adultes/enfants

Temps de montage variable

Choix de fins alternatifs

Modification du cours de l’histoire

En analysant les réactions des spectateurs en temps réel (émotions, expressions faciales, activations cérébrales), l’IA peut également rendre les contenus interactifs en modifiant leur cours selon les réponses observées.

Bientôt, il n’y aura plus une seule version d’une œuvre vidéo mais des milliers, adaptées à chaque individu !

5. Des résumés et highlights conçus sur-mesure

Trouver les passages marquants d’un match de football ou les moments clés d’un documentaire est fastidieux, d’autant plus sur les plateformes de streaming qui regorgent de contenus. Des algorithmes d’IA sont capables de scanner automatiquement de longues vidéos pour en ressortir des résumés personnalisés, mais aussi de détecter les actions ou scènes les plus mémorables. Grâce au machine learning, plus l’utilisateur consomme de contenus vidéo, plus les résumés générés sont affinés en fonction de ses goûts et préférences uniques.

6. Des décors et accessoires générés en réalité augmentée

De nouvelles techniques de réalité augmentée pilotées par IA permettent d’incruster en temps réel des décors virtuels hyper réalistes dans un tournage. Fini les fonds verts! Les acteurs évoluent désormais dans des environnements 3D simulés qui s’intègrent parfaitement à la prise de vue réelle.

L’IA se charge d’adapter: l’éclairage, les ombres, les reflets pour fusionner le virtuel et le réel de façon transparente. Elle gère également la génération procédurale des accessoires et éléments de décor qui réagissent de façon crédible aux mouvements et actions des comédiens. Un gain de temps et d’argent inédit pour les productions cinématographiques !

Conclusion

Portées par les progrès spectaculaires de l’intelligence artificielle, ces innovations vidéo vont indéniablement révolutionner notre rapport aux contenus filmés et marquer un tournant décisif dans l’industrie du cinéma et du streaming. Mais au-delà de faciliter la création et la diffusion des œuvres vidéo, l’IA introduit également de nouveaux défis éthiques concernant la personnalisation des contenus, le remplacement créatif de l’homme par la machine ou encore les risques de manipulation des individus. Les années à venir s’annoncent pleines de promesses et de changements pour le 7ème art !