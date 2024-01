Tout savoir sur le métier de chef de projet digital 

En France, le chef de projet numérique est devenu un acteur clé du développement et de la fabrication de biens numériques. Les entreprises s’appuient de plus en plus sur les nouvelles technologies pour rester compétitives. De ce fait, la demande de professionnels qualifiés capables de naviguer dans les complexités des projets digitaux a grimpé en flèche. Alors, si vous aspirez à devenir chef de projet digital (ou si vous souhaitez juste découvrir ce métier), voici une vue d’ensemble du métier, ainsi que les compétences nécessaires pour s’épanouir dans ce domaine dynamique.

Chef de projet digital : qu’est-ce que c’est ?

Le chef de projet digital est un spécialiste chargé de coordonner et de superviser les missions dans le domaine de l’e-marketing. Il aide les entreprises et les particuliers à mieux communiquer sur le web. Lorsque l’on se penche sur les responsabilités d’un gestionnaire de projet numérique, la fonction elle-même est assez évidente de par son titre.

C’est en fait le pilier numérique qui supervise le projet depuis son lancement jusqu’à sa livraison finale. Pour y parvenir, il s’entoure de professionnels compétents tels que des graphistes, des développeurs, voire des rédacteurs web.

Son rôle s’étend de l’élaboration du cahier des charges du projet à sa mise en ligne. Il est le pivot de la planification, du suivi et de l’évaluation des différents projets digitaux étape par étape.

Il coordonne les ressources, examine minutieusement les processus et guide les membres de l’équipe vers la réalisation des objectifs du projet.

Toutefois, les produits numériques sont généralement conçus en fonction de l’utilisateur final ou du client. Il peut s’agir des sites web, les logiciels, des applications mobiles, de vidéos ou de campagnes sur les médias sociaux.

L’objectif principal de la gestion de projet numérique est de mener à bien les projets dans le respect des cahiers de charge. Cela implique des tâches telles que :

La définition des objectifs et de la portée du projet ;

L’estimation de la charge de travail ;

La détermination des budgets et des délais ;

La gestion habile des ressources et la supervision de l’ensemble du projet, y compris de l’équipe de projet, afin de garantir le strict respect des normes établies.

Quelles sont les qualités et compétences d’un chef de projet numérique ?

Pour devenir chef de projet digital, le profil idéal est le suivant :

Maîtrise du web et des tendances actuelles ;

Avoir des compétences en matière de gestion d’équipe ;

Avoir un sens de l’organisation propice à la réussite du projet ;

Être polyvalent, créatif et réactif.

De plus, le chef de projet doit rester à l’écoute des exigences du paysage numérique. Outre les qualités susmentionnées, le chef de projet numérique doit justifier d’un ensemble de compétences, notamment :

Compétences en matière de communication : une communication verbale et écrite efficace est essentielle pour transmettre des concepts techniques complexes à des parties prenantes non techniques ;

: une communication verbale et écrite efficace est essentielle pour transmettre des concepts techniques complexes à des parties prenantes non techniques ; Capacités de leadership : inspirer et motiver les membres de l’équipe, en favorisant un environnement de travail collaboratif et productif. Montrer l’exemple, en faisant preuve d’un engagement en faveur de l’excellence et de l’amélioration continue ;

: inspirer et motiver les membres de l’équipe, en favorisant un environnement de travail collaboratif et productif. Montrer l’exemple, en faisant preuve d’un engagement en faveur de l’excellence et de l’amélioration continue ; Compétences techniques : bien qu’ils ne soient pas nécessairement impliqués dans le codage ou la conception, les GPA doivent avoir une solide compréhension des technologies impliquées dans leurs projets ;

: bien qu’ils ne soient pas nécessairement impliqués dans le codage ou la conception, les GPA doivent avoir une solide compréhension des technologies impliquées dans leurs projets ; Aptitude à la résolution de problèmes : la capacité à analyser les situations, à identifier les défis et à développer des solutions efficaces, est essentielle pour surmonter les obstacles au cours de l’exécution du projet ;

: la capacité à analyser les situations, à identifier les défis et à développer des solutions efficaces, est essentielle pour surmonter les obstacles au cours de l’exécution du projet ; Capacité d’adaptation : les projets numériques évoluent au fil du temps. Les gestionnaires de projets numériques doivent être capables de s’adapter et d’ajuster leurs stratégies en fonction de l’évolution de la situation. Il doit s’adapter à la dynamique propre à chaque entreprise et répondre à des besoins spécifiques.

: les projets numériques évoluent au fil du temps. Les gestionnaires de projets numériques doivent être capables de s’adapter et d’ajuster leurs stratégies en fonction de l’évolution de la situation. Il doit s’adapter à la dynamique propre à chaque entreprise et répondre à des besoins spécifiques. Un état d’esprit axé sur le client : comprendre les besoins des clients et leur donner la priorité, fournir un service exceptionnel et établir des relations à long terme ;

: comprendre les besoins des clients et leur donner la priorité, fournir un service exceptionnel et établir des relations à long terme ; Sens de l’organisation : jongler avec de multiples tâches et priorités nécessite de solides compétences organisationnelles. Les GPA doivent gérer efficacement leur temps et leurs ressources afin de respecter les délais des projets.

Quelles sont les responsabilités du chef de projet digital ?

Ses responsabilités se résument ainsi qu’il suit :

Planification et stratégie de projet : il élabore des plans de projet complets en précisant les échéances, les étapes et les produits à livrer. De plus, il est tenu d’aligner les objectifs du projet sur la stratégie globale de l’entreprise. Le gestionnaire doit s’assurer que la réussite du projet contribue aux objectifs de l’organisation ;

: il élabore des plans de projet complets en précisant les échéances, les étapes et les produits à livrer. De plus, il est tenu d’aligner les objectifs du projet sur la stratégie globale de l’entreprise. Le gestionnaire doit s’assurer que la réussite du projet contribue aux objectifs de l’organisation ; Coordination de l’équipe : il a pour responsabilité de constituer et de diriger des équipes interfonctionnelles. Et ce, en assurant une communication et une collaboration efficaces entre les membres de l’équipe. Il délègue les tâches en fonction des points forts et de l’expertise des membres de l’équipe ;

: il a pour responsabilité de constituer et de diriger des équipes interfonctionnelles. Et ce, en assurant une communication et une collaboration efficaces entre les membres de l’équipe. Il délègue les tâches en fonction des points forts et de l’expertise des membres de l’équipe ; Communication avec les clients : il agit en tant que principal point de contact entre les clients et l’équipe de projet. Il se doit de communiquer clairement l’état d’avancement du projet, répondre aux préoccupations et gérer les attentes des clients ;

: il agit en tant que principal point de contact entre les clients et l’équipe de projet. Il se doit de communiquer clairement l’état d’avancement du projet, répondre aux préoccupations et gérer les attentes des clients ; Gestion des risques : le chef de projet a pour responsabilité d’identifier les risques potentiels et d’élaborer des stratégies d’atténuation pour garantir la réussite du projet. Il se charge de relever les défis de manière proactive afin d’éviter les retards ou les dépassements de budget ;

: le chef de projet a pour responsabilité d’identifier les risques potentiels et d’élaborer des stratégies d’atténuation pour garantir la réussite du projet. Il se charge de relever les défis de manière proactive afin d’éviter les retards ou les dépassements de budget ; Supervision du budget : la gestion du budget relève de la responsabilité du chef de projet digital. Il le fait en suivant les dépenses et en veillant à ce que le projet reste dans les limites des contraintes financières. Il fournit des rapports financiers précis et transparents aux parties prenantes ;

: la gestion du budget relève de la responsabilité du chef de projet digital. Il le fait en suivant les dépenses et en veillant à ce que le projet reste dans les limites des contraintes financières. Il fournit des rapports financiers précis et transparents aux parties prenantes ; Assurance qualité : le chef de projet met en œuvre et supervise les processus d’assurance qualité. Il s’assure que les produits finaux répondent aux attentes des clients ou les dépassent. Aussi, il doit mener des phases de test et d’examen approfondies. Cette manœuvre permet de détecter et de résoudre les problèmes dès le début du cycle de vie du projet.

: le chef de projet met en œuvre et supervise les processus d’assurance qualité. Il s’assure que les produits finaux répondent aux attentes des clients ou les dépassent. Aussi, il doit mener des phases de test et d’examen approfondies. Cette manœuvre permet de détecter et de résoudre les problèmes dès le début du cycle de vie du projet. Adaptabilité aux tendances technologiques : il se tient au courant des dernières tendances et technologies numériques afin d’intégrer des solutions innovantes dans les stratégies de projet. Le chef doit anticiper les changements technologiques susceptibles d’avoir une incidence sur les résultats du projet.

Comment exercer le métier de chef de projet digital ?

Pour devenir chef de projet numérique, il faut suivre une formation de type ESC ou des programmes universitaires et d’ingénierie équivalents. Optez pour une spécialisation en gestion de projet IT/NICT/IS/e-commerce.

Vous pouvez aussi suivre une formation supérieure (Bac +2 à 5) en informatique auprès d’institutions réputées ou une formation en multimédia.

Les institutions telles que l’ISCOM, les universités spécialisées, l’EFFICOM, etc., sont très sollicitées pour ce type de formation.

Par ailleurs, vous pouvez aussi obtenir un diplôme de niveau bac +5 dans le domaine des technologies du web. De plus, vous devez maîtriser des outils du web, associée à la capacité de créer et de gérer des projets. Ces compétences sont essentielles dans la mise en œuvre d’une stratégie de marketing web sur mesure.

Toutefois, la trajectoire d’un chef de projet numérique s’oriente vers une progression de carrière intéressante et gratifiante. Il peut s’orienter vers des postes de direction tels que :

Directeur de projet numérique ;

Directeur de programme ;

Chef d’unité de projet ou chef de PMO.

Les prétentions salariales oscillent en fonction des compétences et de l’expérience accumulée. Un chef de projet numérique débutant peut gagner entre 40 000 € à 45 000 € par an. Un intermédiaire peut gagner entre 50 000 € à 55 000 € par an. Les seniors et les cadres peuvent gagner plus de 60 000 € par an.

Formation et certification complémentaire

Il est essentiel pour les gestionnaires de projets numériques qui souhaitent mener à bien des initiatives numériques d’améliorer en permanence leur expertise. L’obtention d’une certification est un excellent moyen d’élargir ses connaissances techniques et d’acquérir de nouvelles compétences en la matière.

Envisagez d’obtenir des certifications telles que :

Certification de professionnel en gestion de projet numérique : proposée par des instituts français, cette certification permet aux professionnels d’acquérir des compétences en matière de gestion de projets numériques. Elle vous donne accès à diverses compétences, notamment la conception de projets, les plates-formes matérielles et logicielles et la collaboration interfonctionnelle ;

: proposée par des instituts français, cette certification permet aux professionnels d’acquérir des compétences en matière de gestion de projets numériques. Elle vous donne accès à diverses compétences, notamment la conception de projets, les plates-formes matérielles et logicielles et la collaboration interfonctionnelle ; Professionnel de la gestion de projet : les compétences de cette certification englobent le leadership, les processus techniques et l’environnement de l’entreprise. Ici, les candidats doivent satisfaire à des exigences en matière d’éducation, d’expérience professionnelle et de formation à la gestion de projet. Ces connaissances sont nécessaires pour passer l’examen ;

: les compétences de cette certification englobent le leadership, les processus techniques et l’environnement de l’entreprise. Ici, les candidats doivent satisfaire à des exigences en matière d’éducation, d’expérience professionnelle et de formation à la gestion de projet. Ces connaissances sont nécessaires pour passer l’examen ; Certification Scrum Master : accessible sur Scrum-league.org, cette certification atteste d’une compréhension avancée de Scrum. Scrum est un cadre couramment utilisé pour les projets techniques dont les tâches sont accomplies par sprints. La certification est obtenue, dans certains cas, après avoir suivi une formation de deux jours et réussi l’examen, sans prérequis particulier. L’examen se fait parfois en ligne sous forme de QCM de près de 80 questions ou plus.

En somme, les chefs de projets numériques jouent un rôle essentiel pour assurer la digitalisation des organisations. Ils leur permettent de rester en tête du marché digital d’ailleurs très concurrentiel. Toutefois, les responsabilités du chef de projet digital sont multiples. Les informations mentionnées ci-dessus vous aideront à faire carrière dans ce domaine.

Vidéo bonus : découvrez le métier de chef de projet digital en podcast