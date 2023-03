Pour un investisseur, amateur ou professionnel, l’investissement immobilier représente un attrait indéniable. Investir dans l’immobilier via des sociétés de placement immobilier est une solution qui en attire plus d’un. Aussi, de nombreuses solutions d’investissement et d’épargne composent aujourd’hui le marché de l’immobilier. La SCPI Corum XL en est une.

La Société Civile de Placements Immobiliers Corum XL est une solution d’épargne pour diversifier vos placements. Vous trouverez dans cet article des informations essentielles sur la SCPI Corum XL. Cela vous permettra de vous faire une idée sur elle, notamment sur ses avantages et ses inconvénients. Mais avant tout, qu’est-ce que la SCPI Corum XL ?

Qu’est-ce que la SCPI Corum XL ?

La SCPI Corum XL est une société civile de placements immobiliers lancée par Corum Asset Management ou Corum AM en 2017. Elle s’étend aujourd’hui presque partout dans la région (en Europe), et surtout au Royaume-Uni, où elle détient des immeubles de bureaux et de commerces.

Présentation de la SCPI Corum XL

La SCPI Corum XL est une SCPI de placement créée en 2017 par la société de gestion Corum (anciennement Corum Asset management).

Le groupe Corum ou Corum AM a été créé par Frédéric Puzin, un expert-comptable doté d’une grande expérience des SCPI et du monde de l’immobilier en général. Frédéric Puzin a effectué un passage de 4 ans en tant que président de la société UFFI REAM, filiale de la société de gestion des SCPI Artisreal. C’est à la suite de cette expérience qu’il décide de créer le groupe Corum en 2011.

Frédéric Puzin était motivé par le constat d’une mauvaise gestion des intérêts des épargnants et la volonté de moderniser les SCPI. C’est donc cet idéal qui a été à l’origine de la création de la société de gestion Corum dont est issue la SCPI Corum XL. Celle-ci hérite de la volonté de Frédéric Puzin de proposer aux épargnants une épargne réelle, concrète et adossée à l’économie réelle.

Corum XL est une SCPI de rendement à capital variable. La société est aujourd’hui la 1ère SCPI du marché à investir hors de la zone euro. Cette réalité était d’ailleurs inscrite comme objectif lors de sa création. La société de placement investit sur toutes les classes d’actifs immobiliers selon les opportunités du marché. Elle recherche des actifs immobiliers hautement rentables sur une durée de placement recommandée de 10 ans.

Corum XL ne finance pas un seul secteur d’activité bien précis. Elle investit également dans des commerces, des bureaux, des actifs dans la logistique ou la santé. La société de placement a une approche d’investissement innovante. Elle investit partout dans le monde, mais tout d’abord en zone euro et poursuit son développement à l’international, notamment au Canada, au Royaume-Uni ou en Pologne.

La SCPI Corum XL en quelques chiffres

Depuis sa création en 2017, la SCPI Corum XL, c’est aujourd’hui plus de 40 100 épargnants, pour plus de 1,6 milliard d’euros d’épargne.

L’entreprise a toujours dépassé son objectif de rendement de 5 % net de frais de souscription et de gestion ; en 2022, Corum XL a atteint un rendement de 5,97 %.

Corum XL a atteint un TRI (Taux de Rentabilité Interne) de 5,34 % sur 5 ans. Le TRI est une variable qui mesure la rentabilité de l’investissement sur une période donnée. Il prend en compte l’augmentation de la valeur des parts et des dividendes sur une période donnée. Le TRI tient également compte des frais de souscription et de gestion que supporte l’investisseur.

Depuis sa création en 2017, le prix de la part Corum XL a augmenté de 185 € à 195 €, frais de commission de souscription de 12 % y compris.

La société SCPI Corum XL possédait en 2022, 70 actifs immobiliers répartis dans 11 pays d’Europe et d’outre-Atlantique. Lesdits immeubles sont occupés à plus de 99 % par plus de 176 entreprises aux activités diversifiées (commerce, services, industrie, etc.).

En 2022, le Royaume-Uni représentait plus de la moitié de la répartition de son patrimoine, avec au moins 53 % de la valeur vénale. Il est suivi dans l’ordre par la zone euro (23 %), la Pologne (21 %).

Corum XL est caractérisé par sa vision à long terme. L’entreprise offre à ses locataires d’immeubles des engagements sur la durée, soit un engagement moyen de 6,56 années de bail. Elle offre également la possibilité d’investir en SCPI sur le long terme, avec un horizon de placement recommandé à 10 ans. Corum XL a déjà reçu 11 récompenses pour ses performances et la qualité de sa gestion.

Quels sont les avantages de la SCPI Corum XL

Pourquoi investir dans la SCPI Corum XL ? La société de placements immobiliers offre de nombreux avantages aux investisseurs et associés. Parmi ses atouts, elle compte son dynamisme, sa fiscalité proactive, sa diversification géographique et sectorielle courageuse et crédible.

Son dynamisme

La SCPI Corum XL a une gestion dynamique et proactive. Son dynamisme se prouve à travers les résultats de ses activités. Il faut déjà noter qu’actuellement, ses résultats témoignent que la société Corum XL est l’un des poids lourds du marché. Elle dispose entre autres d’une forte capitalisation, d’un important parc immobilier. La capitalisation de Corum XL atteint le milliard d’euros, soit 1,56 milliard d’euros. Elle compte par ailleurs 37 471 associés.

La société disposait de 70 actifs immobiliers (immeubles) en 2022. Ceux-ci sont repartis sur une superficie de 468 m2, dans au moins 11 pays d’Europe et d’outre-Atlantique.

Lorsque vous confiez votre épargne à la SCPI Corum XL, vous profitez de rendements supérieurs à la moyenne du marché. En effet, Corum XL fait bénéficier ses associés d’un meilleur rendement par rapport à ceux pratiqués sur le marché. En 2021, l’entreprise affichait un taux de distribution de 5,84 %.

Le dynamisme de Corum XL est également perceptible et manifeste à travers son Taux d’Occupation Financier (TOF). Au deuxième trimestre 2022, son TOF a atteint les 98,99 %. Ce qui traduit l’attractivité de ses actifs. À noter que plus le TOF se rapproche de 100%, plus la société a une parfaite gestion de portefeuille immobilier.

Sa fiscalité attractive

La fiscalité de la SCPI Corum XL est l’un de ses avantages les plus attractifs. Cet avantage s’observe davantage en comparant la fiscalité des SCPI françaises à celles européennes. En France, les sociétés civiles de placements immobiliers sont imposées selon la tranche marginale d’imposition et les prélèvements sociaux de 17,2 %. Une fiscalité bien différente de celle appliquée aux sociétés civiles de placements immobiliers européennes, dont les prélèvements sont beaucoup plus avantageux.

Il faut observer que, du fait des conventions fiscales signées entre la France et certains pays d’Europe, les immeubles dont les propriétaires sont des étrangers bénéficient d’un statut dérogatoire. En somme, l’imposition de ces immeubles se fait selon un taux modéré. À cela, s’ajoute l’absence de prélèvements sociaux sur les dividendes versés par les SCPI européennes. C’est dire que les dividendes que versent les SCPI européennes sont exempts de prélèvements sociaux.

À bien observer, cet avantage fiscal de la SCPI Corum XL est la bienvenue pour ses associés, notamment ceux avec un taux marginal d’imposition supérieur ou égal à 30%.

Une diversification géographique et sectorielle courageuse et crédible

L’offre de souscription aux parts de Corum XL que propose la SCPI Corum XL à ses associés est une offre densément riche, diversifiée et à fort potentiel de revenus. La solution d’investissement que propose Corum XL, telle que conçue, est le reflet de sa stratégie de développement.

La maison de gestion Corum Asset Management a conçu une stratégie de développement pour la SCPI Corum XL, pragmatique et opportuniste. Dans un premier temps, la stratégie portait sur une diversification géographique.

La SCPI a concentré ses investissements dans ses actifs immobiliers hautement rentables sur une durée de 10 ans (durée recommandée de l’investissement).

Lesdits actifs sont situés en Europe, zone euro ou hors zone euro, et au Canada. Elle enregistre un taux d’investissement particulièrement élevé au Royaume-Uni, justifié par la forte dépréciation de la livre sterling, occasionnée par les perturbations consécutives au Brexit.

Dans un second temps, la SCPI Corum XL a mené une politique de diversification sectorielle. Celle-ci a visé à multiplier les investissements tout en variant les champs d’investissements. La société de placement a donc pu investir dans l’immobilier de bureau (74 %), les murs de commerce (16 %), les locaux d’activités (4 %), l’hôtellerie (3 %), les actifs du secteur de la santé (3 %) et de la logistique (1 %).

Quels inconvénients présente la SCPI Corum XL

Les inconvénients sont les différents risques que vous pouvez encourir lors d’un placement immobilier. En dépit des nombreux avantages et du dynamisme dont fait preuve la SCPI Corum XL, il convient de rappeler que la notion de risque est intrinsèquement liée à celle d’investissement. C’est dire tout simplement qu’il n’y a pas d’investissement sans risque.

Si vous êtes intéressé par l’investissement dans la SCPI Corum XL, vous devez retenir que, l’investissement ou épargne sont des placements à long terme et ils n’offrent aucune garantie de rendement ou de performance. L’investissement présente un risque de perte en capital et en liquidité.

Il faut également noter que les revenus ne sont pas toujours garantis et vont dépendre de l’évolution du marché immobilier et financier. La rentabilité dépend aussi du cours des devises. Enfin, les performances passées ne garantissent pas les performances futures.

Voici quelques risques qu’il est important d’avoir en tête avant de vous lancer dans l’investissement. Certains risques sont communs à tout type d’investissement, d’autres sont propres à la SCPI Corum XL.

Les inconvénients ou risques communs à tous types d’investissements.

Parmi les inconvénients ou risques communs à tous les types d’investissement, on peut relever les suivants :

Le risque de perte en capital

Le risque de perte en capital désigne la perte de valeur de l’actif immobilier de la SCPI. La perte se matérialise par la diminution ou la chute du prix de la part. Il est toujours possible de contourner ce risque en diversifiant les zones d’investissement sectorielles et géographiques.

Le risque de change ou risque de devise

Spécialement pour les SCPI qui investissent hors de la zone euro. Le patrimoine immobilier et les loyers que touche la SCPI sont influencés par les marchés des devises. Il peut s’en suivre des conséquences telles la chute de revenus potentiels ou encore la dévalorisation des actifs immobiliers.

Le risque de revenus non garantis

Lorsque la SCPI perçoit des loyers de la part des locataires, vous percevez votre côte part sous forme de dividendes en fonction de nombre de vos parts. Mais si le locataire ne paie plus le loyer, la SCPI ne pourra plus vous verser de dividendes. Ce risque est atténué lorsque la SCPI a des investissements dans des biens locatifs multiples ou avec plusieurs locataires.

Le risque de liquidité

Le risque de liquidité traduit l’impossibilité éventuelle de pouvoir revendre vos parts de SCPI rapidement et récupérer votre capital. La SCPI est un investissement à long terme (horizon de placement de 8 à 10 environ). Elle ne vous garantit pas qu’au moment où vous aurez envie de récupérer votre capital en vendant vos parts, vous trouverez rapidement un Preneur ou acheteur potentiel. La démarche pour trouver un acheteur peut prendre du temps à la société de placement, quelques semaines, voire quelques mois.

Les inconvénients spécifiques à Corum XL

Parmi les inconvénients ou risques propres à la SCPI Corum XL, on peut relever les suivants :

Des frais de souscription et de gestion élevés

Les frais de souscription et de gestion des parts à la SCPI étaient au moment de sa création en 2017 à 185 € pour une part. Ils ont depuis augmenté pour atteindre dès lors les 195€ une part (montant minimum de souscription).

Le délai de jouissance long

Le délai de jouissance est le temps qui sépare la date d’investissement de la date à laquelle vous commencerez à percevoir vos dividendes. La SCPI donne à ses associés un délai de jouissance de 6 mois.

