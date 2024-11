SAS : avantages et inconvénients

La SAS fait partie des structures d’entreprise très sollicitées en France du fait des multiples opportunités qu’elle offre aux entrepreneurs. Outre sa flexibilité, ces nombreux attraits séduisent les porteurs de projets, même s’il important de relever certaines zones d’ombre. Mais avant de vous décider, vous devez passer en revue les forces et les faiblesses de la SAS.

Quels sont les principaux atouts de la SAS ?

La SAS fait référence à une société par actions dite « simplifiée ». Elle offre de nombreuses opportunités aux entrepreneurs. Il s’agit en réalité d’une structure juridique assez souple et moderne qui a su gagné les cœurs de nombreux entrepreneurs français de par ses atouts.

Gestion souple et fonctionnement simplifié

La SAS propose aux investisseurs, un système de fonctionnement assez flexible. Les associés peuvent ainsi organiser librement l’administration de l’entreprise par le biais de statuts personnalisés. Elle peut ainsi s’adapter à différents besoins. Contrairement à d’autres formes d’entreprise, le domaine ou cadre de gouvernance d’une SAS n’est pas strictement réglementé par la loi.

Cela permet de créer des structures de gestion créatives. Le président est en principe le seul dirigeant obligatoire, ce qui permet des hiérarchies plus simples ou plus complexes.

Cela profite aussi bien aux start-ups qu’aux entités plus importantes.

Responsabilité limitée pour tous les associés

Le risque financier est très souvent redouté par les associés d’une entreprise. Or, la SAS épargne ses associés de cette inquiétude. Cette structure limite, en de termes plus simples, la responsabilité des individus ou associés possédant une part sociale dans l’entreprise. Ainsi, le risque financier dont on parle se limite qu’à la valeur de la contribution sociale de chaque associé. Par ailleurs, le patrimoine personnel est plutôt hors de danger ou protégé.

Si l’entreprise connaît des difficultés financières, il est impossible, pour les créanciers, de poursuivre les associés au-delà de leur investissement. Cela encourage l’esprit d’entreprise. Cette responsabilité limitée fait d’elle, un choix intéressant pour les projets innovant ou impliquant des risques importants.

Inexistence du capital social

Contrairement à certaines formes de société ou de structure, la SAS n’exige aucun capital minimum, notamment pour son implémentation. C’est un autre atout très important, car de nombreux entrepreneurs se trouvent parfois butés par l’absence du capital initial requis pour implémenter leur projet entrepreneurial. Les entrepreneurs peuvent démarrer avec seulement 1 € de capital.

Toutefois, cette faible barrière à l’entrée rend la SAS accessible aux petites entreprises et aux startups disposant de ressources initiales limitées. L’absence de contrainte, notamment en matière de capital, permet une création plus rapide de l’entreprise, mais aussi, une assez grande aisance et agilité dans la structuration des ressources financières.

Protection sociale du dirigeant

Le dirigeant d’une SAS peut se targuer du tissu de sécurité offert par cette structure. Sa protection sociale est similaire à celle des salariés du régime général. En fait, il bénéficie donc d’une sécurité sociale identique à celle de ces salariés. Ainsi, cette protection couvre un ensemble d’aspects important, notamment l’assurance maladie et plus encore. La SAS garantit donc une meilleure sécurité sociale, comparativement à d’autres structures.

Cependant, bien que cette protection augmente les coûts ou frais de fonctionnement, elle rassure les dirigeants en sécurisant leur bien-être personnel et familial.

Aussi, leur patrimoine est dispensé ou n’est pas inquiété en cas de poursuite judiciaire ou de faillite.

Fiscalité avantageuse et facultative

La SAS est spécifiquement imposée selon les règles de l’impôt sur les sociétés. Cette condition permet aux entreprises d’explorer les possibilités d’efficacité fiscale, ainsi que celles de réinvestissement de leurs bénéfices. Toutefois, sous certaines conditions, les associés d’une SAS peuvent préférer l’impôt sur le revenu, précisément des personnes physiques.

Cette alternative donne une certaine extensibilité ou malléabilité dans la gestion des obligations fiscales. Cette adaptabilité permet aux entreprises d’aligner leur stratégie fiscale sur leurs objectifs financiers, leur phase de croissance et leur rentabilité globale..

Inexistence des obligations sociales sur dividendes

Les dividendes distribués aux associés ou investisseurs, ne sont pas assujettis aux participations sociales. Pourtant, cette mesure n’est pas toujours appliquée dans d’autres structures sociétaires. Cette caractéristique permet aux différents actionnaires d’optimiser leur rendement sans subir de charges supplémentaires.

Toutefois, pour les entreprises qui souhaitent récompenser les investisseurs, le choix de la SAS est particulièrement attrayant et avantageux.

Quels sont les limites de la SAS ?

Au-delà de ses atouts, la SAS présente des limites que les fondateurs potentiels doivent examiner attentivement avant de prendre leur décision.

Difficulté dans la rédaction des statuts

L’élaboration des statuts d’une SAS peut s’avérer être un exercice complexe. Ceci est dû au fait qu’elle offre un ensemble de liberté et de flexibilité en matière d’organisation de la gouvernance. De plus, les exigences juridiques, mais aussi techniques indispensable à la rédaction desdits statuts, requièrent souvent l’assistance d’un professionnel.

Ce service peut être facturé par le prestataire, ce qui augmente les coûts initiaux.

Des statuts incomplets ou mal rédigés peuvent entraîner des conflits de gestion, et évidemment certains problèmes juridiques. C’est pourquoi, confier cette responsabilité à un professionnel est recommandé afin d’éviter ces mésententes dans le cycle de vie de la société.

Impossibilité d’entrer en bourse

Malheureusement, les SAS n’ont pas assez d’étoffe pour être cotées en bourse. Cela limite l’accès aux capitaux à grande échelle. Toutefois, cette restriction peut constituer un désavantage important pour certaines entreprises. On parle notamment de celles qui recherchent des investissements publics pour leur expansion ou leur croissance.

La SAS convient davantage aux entreprises privées qu’à celles qui nécessitent la participation d’actionnaires publics. Cette impossibilité constitue donc l’un des désavantages de la SAS.

Cotisations sociales assez lourdes

Si le gérant profite d’une protection sociale solide, les cotisations sociales associées sont relativement élevées. En fait, la SAS a ceci de particulier que les frais adossés aux cotisations et/ou contributions sociales sont énormes. Ces cotisations augmentent les coûts opérationnels par rapport à d’autres structures comme la SARL, où le gérant bénéficie d’un régime différent.

Pour les entreprises dont le budget est serré, ces coûts peuvent représenter une charge financière importante, surtout dans les premiers temps.

Il devient donc parfois difficile pour le dirigeant d’assumer cette lourde charge financière pendant les premières années d’existence de son entreprise.

Incompatibilité avec tout projet familial

La SAS n’est généralement pas adaptée aux entreprises familiales en raison de sa structure plutôt complexe et de ses exigences en matière de gouvernance. Les projets familiaux conviennent souvent aux formes de société moins exigeantes et plus simples à gérer, comme la SARL. Celles-ci correspondent mieux à leurs besoins.

La SAS privilégie la flexibilité et l’évolutivité par rapport à la dynamique traditionnelle ou familiale. Cette flexibilité la rend moins attrayante pour ce type d’entreprises. Il convient donc à tous ceux qui envisagent de monter une structure familiale de se détourner de la SAS. De nombreuses autres possibilités s’offrent à eux.

En somme, la SAS combine flexibilité, responsabilité limitée et avantages fiscaux très attrayants. Des atouts qui en font un excellent choix pour les entreprises modernes. Cependant, elle présente également des inconvénients. Les entrepreneurs doivent peser ces facteurs pour déterminer si la SAS correspond à leurs objectifs spécifiques et à leurs ressources.

