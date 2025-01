Comment réparer un disque SSD qui ne s’affiche pas dans Windows 10/11 ?

Les disques SSD accélèrent et améliorent les performances des ordinateurs. Mais il peut être ennuyeux que Windows 10 ou 11 ne puisse pas reconnaître votre disque SSD. Un nouveau disque SSD qui n’a pas été configuré, une lettre de lecteur manquante, un micrologiciel obsolète ou des problèmes de connectivité peuvent être à l’origine de ce problème fréquent. Des erreurs logicielles, des systèmes de fichiers défectueux ou des dommages physiques peuvent également être à l’origine de ce problème. Les disques SSD peuvent ne pas s’afficher en raison de problèmes logiciels, de systèmes de fichiers défectueux ou de dommages physiques.

Les étapes décrites dans cet article vous aideront à résoudre le problème. En outre, des applications de récupération fiables comme EaseUS Data Recovery Wizard garantissent la récupération des données. Ce guide couvre tous les aspects, des tests de connexion de base aux solutions plus complexes, notamment la mise à niveau des pilotes, la modification des paramètres du BIOS et le reformatage du disque SSD.

Sauvegarder les données d’un disque SSD qui ne s’affiche pas

Protégez vos données avant de réparer un disque SSD non reconnu. Les disques SSD non reconnus peuvent être récupérés en utilisant la solution efficace et fiable des Services de Récupération de Données EaseUS. Apprenez à récupérer facilement vos données.

Solution 1. Résoudre le problème du SSD qui ne s’affiche pas avec les services de récupération de données

Si votre disque SSD n’est pas reconnu et que vous avez des données vitales, des services de récupération de données qualifiés peuvent vous aider. EaseUS Data Recovery Services est la meilleure alternative pour les circonstances extrêmes lorsque les méthodes de récupération bricolées échouent ou qu’un dommage physique se produit.

Une équipe d’experts en récupération de données peut récupérer les données des disques SSD endommagés, formatés ou corrompus. Que votre disque soit inaccessible en raison d’un dommage logiciel ou mécanique, EaseUS propose des outils et des méthodes uniques pour réussir. Le service est sécurisé, avec une garantie de non-récupération, sans frais.

Pourquoi choisir les services de récupération de données d’EaseUS ?

Il prend en charge différents scénarios de récupération, y compris les principaux fabricants et formats de disques SSD.

L’assistance d’experts comprend des ingénieurs qualifiés qui traitent même les problèmes les plus difficiles.

Le rétablissement est rapide et des procédures strictes de sécurité des données sont en place.

Les services de récupération de données d’EaseUS vous assurent de récupérer vos informations en toute sécurité et sans annuler aucune garantie. Pour utiliser ce service, appelez EaseUS, donnez votre disque SSD endommagé et laissez les professionnels récupérer vos données en toute transparence.

Solution 2. Reconnecter ou vérifier les connexions du SSD qui ne s’affiche pas

Une connexion lâche ou défectueuse est l’une des causes les plus courantes du non-affichage d’un disque dur. Commencez par inspecter les cordons et les ports qui relient votre disque SSD.

Méthode #1 : Vérifier les câbles et les ports SATA.

La plupart des disques SSD sont connectés à la carte mère à l’aide d’un câble SATA. Avec le temps, ces câbles peuvent s’user ou être endommagés. Voici ce qu’il faut faire :

Inspectez le câble SATA : Recherchez des signes évidents d’usure ou de détérioration.

Recherchez des signes évidents d’usure ou de détérioration. Remplacez le câble : Pour exclure tout problème de câble, connectez un autre câble SATA.

Pour exclure tout problème de câble, connectez un autre câble SATA. Intervertissez les ports : Connectez le disque SSD à un autre port SATA de la carte mère.

Méthode #2 : Tester le SSD sur un autre ordinateur.

Si votre disque dur SSD utilise l’interface M.2, qui ne nécessite pas de câbles, assurez-vous qu’il est placé correctement dans son emplacement. Pour vous assurer que le problème ne vient pas de votre système :

Retirez le disque SSD et installez-le sur un autre ordinateur.

Vérifiez s’il y est reconnu.

Solution 3. Mise à jour du micrologiciel du disque SSD pour une meilleure lisibilité

Un micrologiciel obsolète peut entraver la reconnaissance et le fonctionnement du disque SSD. La mise à jour du micrologiciel permet de résoudre ces problèmes et d’améliorer les performances. Procédez comme suit pour mettre à jour le micrologiciel du disque SSD :

Étape 1. Appuyez sur Win+X, puis choisissez « Gestionnaire de périphériques ».

Étape 2. Développez Lecteur de disque, cliquez avec le bouton droit de la souris sur SSD et choisissez « Propriétés ».

Étape 3. Sélectionnez « Détails » dans Propriétés. Définissez « Numéro d’identifiant du matériel » dans le menu déroulant des propriétés et cliquez sur « OK » pour enregistrer.

Étape 4. Téléchargez et exécutez l’outil de mise à jour du micrologiciel du fabricant de votre SSD. Mettez à jour le micrologiciel en suivant les instructions à l’écran.

Solution 4. Mettre à jour les pilotes pour détecter le disque SSD

Des pilotes obsolètes ou manquants peuvent empêcher votre disque dur SSD de s’afficher dans Windows. La mise à jour des pilotes permet à votre système d’exploitation de détecter correctement le disque SSD. Suivez ces instructions pour mettre à jour les pilotes du disque SSD.

Étape 1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton Démarrer et choisissez Gestionnaire de périphériques.

Étape 2. Développez la section Lecteur de disque pour localiser votre SSD.

Étape 3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le disque SSD et choisissez « Mettre à jour le pilote ».Choisissez « Rechercher automatiquement les pilotes ».

Étape 4. Si une mise à jour est disponible, suivez les instructions pour l’installer.

Étape 5. Redémarrez votre ordinateur pour installer les pilotes mis à jour.

La mise à jour des pilotes est une excellente technique pour réparer les problèmes de reconnaissance sans modifier le matériel ou le micrologiciel.

Solution 5. Modifier les paramètres du BIOS pour résoudre le problème du SSD qui ne s’affiche pas

Des paramètres BIOS incorrects peuvent empêcher le système d’exploitation d’identifier votre disque SSD. L’ajustement de ces paramètres peut remédier au problème.

Étape 1. Redémarrez votre ordinateur et appuyez sur la touche sélectionnée (par exemple, F2, F10 ou Del) pendant le démarrage.

Étape 2. Naviguez jusqu’à la section Configuration du stockage ou Périphériques intégrés du « menu BIOS ».

Étape 3. Assurez-vous que le « Mode de contrôleur SATA » est sélectionné sur « AHCI ou IDE », en fonction des spécifications de votre SSD.

Étape 4. Appuyez sur F10 pour enregistrer vos réglages et quitter le BIOS.

Solution 6. Attribuer une lettre de lecteur au disque SSD

Un disque dur sans lettre de lecteur ne s’affichera pas dans l’explorateur de fichiers, même si le système d’exploitation le reconnaît. L’attribution d’une lettre de lecteur permet de résoudre ce problème ; voyons comment.

Étape 1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton Démarrer, puis choisissez « Gestion des disques ».

Étape 2. Localisez le disque SSD mentionné sans lettre de lecteur.

Étape 3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le disque SSD et choisissez « Modifier la lettre de lecteur et les chemins d’accès ».Cliquez sur « Ajouter », puis choisissez une lettre et confirmez en cliquant sur « OK ».

Solution 7. Initialiser un disque dur SSD non reconnu dans Windows

Les nouveaux disques SSD et les disques défectueux peuvent ne pas être initialisés, ce qui les rend invisibles dans l’explorateur de fichiers. Ce problème est résolu en initialisant le disque SSD. Suivez les procédures suivantes pour initialiser le disque SSD :

Étape 1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton Démarrer et choisissez « Gestion des disques ».

Étape 2. Localisez le disque SSD non initialisé (marqué « Not Initialized »). Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez « Initialiser le disque ».

Étape 3. Selon les besoins de votre système, choisissez « MBR ou GPT ».

Étape 4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’espace non alloué et choisissez « Nouveau volume simple ». Utilisez l’assistant pour formater et attribuer une lettre de lecteur.

Solution 8. Formater le disque dur SSD avec un système de fichiers différent

Formatez votre disque SSD dans un système de fichiers approprié s’il est reconnu mais inaccessible. La gestion des disques dans Windows permet de formater, partitionner et redimensionner les disques. Comment formater un disque dur SSD pour l’utiliser :

Étape 1. Recherchez « Gestion des disques » dans le menu Démarrer et appuyez sur Entrée pour le lancer.

Étape 2. Recherchez la partition SSDà formater dans la Gestion des disques. Sélectionnez « Formater… » dans le menu contextuel.

Étape 3. Sélectionnez « NTFS ou exFAT » et spécifiez la taille du cluster dans la case Format. Cochez la case « effectuer un formatage rapide » et cliquez sur « OK » pour commencer.

Formatage rapide ou formatage complet :

Les formats rapides effacent les références des fichiers mais contournent l’analyse des secteurs défectueux, ce qui accélère le processus.

Un formatage complet efface toutes les données et recherche les secteurs défectueux, ce qui garantit l’intégrité du disque mais prend plus de temps.

Le disque SSD est formaté pour accueillir de nouvelles données, mais tous les fichiers sont supprimés. N’oubliez pas de sauvegarder les données importantes avant de continuer.

FAQ sur le SSD qui ne s’affiche pas

Vous trouverez ci-dessous les principales questions concernant le fait que le disque dur ne s’affiche pas dans Windows 10/11 :

Quelles sont les premières choses à vérifier ? Vérifiez d’abord les connexions matérielles. Assurez-vous que la connexion SATA est sécurisée, essayez un autre câble et connectez le disque SSD à un autre port SATA. Vérifiez l’assise de l’interface M.2 du disque SSD. Testez le disque SSD sur un autre ordinateur pour voir si le problème vient de votre système. Que se passe-t-il si le disque SSD apparaît dans la gestion des disques mais pas dans l’explorateur de fichiers ? Les disques SSD sans lettre de lecteur sont souvent dans ce cas. Sélectionnez le disque SSD dans Disk Management, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Change Drive Letter and Paths (Modifier la lettre de lecteur et les chemins d’accès). Choisissez une lettre de lecteur et cliquez sur OK après avoir cliqué sur Ajouter. Le disque SSD apparaît dans l’explorateur de fichiers. Comment vérifier si le SSD est détecté dans le BIOS/UEFI ? Pour ouvrir le menu BIOS/UEFI, redémarrez votre ordinateur et appuyez sur F2, F10 ou Del. Vérifiez la configuration du stockage ou l’ordre de démarrage de votre disque SSD. Si ce n’est pas le cas, vérifiez les connexions matérielles ou mettez à jour le micrologiciel.

Conclusion

Le fait qu’un disque SSD ne s’affiche pas dans Windows 10/11 peut être irritant, mais cet article propose des solutions. Reconnecter les câbles, changer le firmware et modifier les paramètres du BIOS permettent de résoudre certains problèmes. L’Assistant de récupération de données EaseUS protège les données pendant le dépannage, tandis que les Services de récupération de données EaseUS traitent les problèmes graves. Ces techniques permettent de résoudre les problèmes de détection et de récupérer facilement les données essentielles.

Sauvegardez vos données et modifiez le micrologiciel du disque dur pour des performances optimales. EaseUS fournit des réponses complètes aux défis récurrents.