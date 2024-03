Tous les PC n’ont pas les mêmes performances, car chaque ordinateur a ses propres spécificités. La mémoire vive est l’un des éléments importants, dont la DDR5 (Double Data Rate 5). De par ses performances accrues, cette RAM optimise l’expérience des gamers.

Comprendre les différents usages d’un PC

Avant de vous proposer des astuces pour choisir vos composants de PC, il est important de se pencher sur les différentes utilisations d’un ordinateur. À l’origine, les ordinateurs servaient surtout au travail, mais ils sont désormais utilisés pour diverses raisons.

Usage général

Les ordinateurs sont utilisés pour naviguer sur Internet et les réseaux sociaux, envoyer et recevoir des e-mails et effectuer des tâches bureautiques. Ces traitements n’exigent pas des performances accrues.

Gaming

L’univers des jeux connaît une telle proportion que les PC gamer sont de plus en plus performants. Les cartes graphiques dernière génération et la DDR5 sont incontournables pour une expérience de jeu immersive et fluide.

Travail professionnel

Le développement de logiciel, la conception 3D et l’édition de vidéo ne sont envisageables qu’avec des outils adéquats. Dans ce cadre, les ordinateurs dotés d’une bonne puissance et d’une grande capacité de traitement sont indispensables.

Multimédia

Les activités inhérentes au multimédia exigent des PC performants. Le streaming et l’édition de photos ou de vidéos nécessitent des éléments appropriés.

Sélection des composants pour chaque usage

Tous les éléments d’un ordinateur sont essentiels dans son bon fonctionnement. Ainsi, les composants doivent être adaptés à son usage.

Processeur

Le processeur ou CPU (central processing unit) est le cœur de l’ordinateur et commande les autres composants. Ce guidage est mesuré par la vitesse d’horloge exprimée en gigahertz (GHz). Lorsque cette valeur est élevée, le processeur est plus rapide.

Carte graphique

Le GPU (Graphics Processing Unit) traite les données graphiques. Pour le gaming et les tâches intensives ou de précision, une carte performante est indispensable pour des images détaillées et sans pixels.

Mémoire vive

La fonction principale de la RAM consiste à stocker temporairement les données pour qu’elles puissent être accessibles à chaque utilisation. La mémoire vive pallie alors les problèmes de lenteur.

Stockage

Les fichiers, les applications et les programmes installés sur un ordinateur sont stockés sur le disque dur qui peut être un SSD ou un HDD. Le choix entre les deux modèles dépend du besoin en espace de stockage et en vitesse de chargement.

Exemples de configurations recommandées pour différents usages

Afin d’aider au mieux les usagers, des exemples de configurations sont donnés ici.

Configuration pour un usage général

Processeur 1 GHz.

Barette de RAM 8go DDR4.

Disque dur interne 500go.

Carte graphique AMD ou RTX.

Configuration gaming

Processeur 2.5 GHz à six cœurs.

16go à 32go RAM DDR4 ou DDR5 en fonction des jeux.

Carte graphique RTX série 4000.

Disque dur 1 To.

Configuration pour le travail professionnel

Processeur multicœurs.

8 Go de RAM à 64go de RAM DDR4 ou DDR5 en fonction de l’activité.

Carte graphique NVIDIA série 4000 ou AMD dernière génération.

SSD 2 To.

Configuration multimédia

Processeur à 4 cœurs au moins.

32 Go à 128go de RAM DDR5.

Carte graphique NVIDIA 4080, 4090, 4070 super, 4070 ti super ou 4080 super.

Stockage SSD 2To ou 4 To.

Pour naviguer efficacement dans l’univers informatique, adapter les composants de votre PC à vos besoins spécifiques est une démarche essentielle. Que ce soit pour une utilisation quotidienne basique, une immersion totale dans le gaming, des tâches professionnelles exigeantes ou des loisirs multimédia, choisir judicieusement chaque composant garantit une expérience optimisée et satisfaisante.