Comment garantir une géolocalisation précise à l’intérieur d’espaces complexes comme les entrepôts, hôpitaux ou centres industriels ? C’est le défi qu’a relevé Wheere, une entreprise française en pleine expansion, avec sa technologie de géolocalisation indoor. Loin des limitations du GPS et des autres systèmes classiques, Wheere propose une solution innovante qui révolutionne la manière dont nous localisons objets et personnes en intérieur. Découvrons ensemble les secrets de cette technologie de pointe.

Une technologie de géolocalisation conçue pour les environnements complexes

La géolocalisation en intérieur est un enjeu de taille, en particulier dans les secteurs industriels et critiques où les solutions GPS classiques perdent en efficacité. Wheere apporte ici une réponse unique avec une solution submétrique qui fonctionne en extérieur comme en intérieur, le tout avec seulement quatre antennes pour couvrir jusqu’à un kilomètre carré.

Des performances inédites avec seulement quatre antennes

La prouesse de Wheere réside dans sa capacité à traverser les obstacles, notamment le béton, sur une distance allant jusqu’à 50 mètres. Cette technologie repose sur l’usage d’ondes basses fréquences qui permettent d’atteindre une précision inférieure à un mètre. Cette innovation marque une réelle avancée pour des sites où le positionnement exact est indispensable.

La précision en tout lieu, même à travers les murs

Contrairement aux technologies traditionnelles comme l’Ultra Wide Band (UWB) ou le Bluetooth, Wheere garantit une couverture fiable en indoor, peu importe les matériaux présents, grâce à son algorithme exclusif capable de dissocier le trajet direct des signaux des rebonds et diffractions. En un mot : une précision inégalée, même dans les environnements denses.

VOIR AUSSI : Comment localiser un numéro de téléphone avec Google Maps ?

Des applications multiples et stratégiques

La flexibilité de la technologie Wheere lui permet de s’adapter à des usages variés, particulièrement dans les secteurs critiques où le positionnement est essentiel. Cette solution peut répondre à des besoins diversifiés, du suivi d’équipements en industrie jusqu’à la sécurité des personnels dans des zones sensibles.

Industrie 4.0 : le suivi des actifs au cœur de l’innovation

Avec l’essor de l’Industrie 4.0, la gestion d’assets ou de matériels devient un véritable atout. Les solutions Wheere permettent de localiser machines et outils avec une précision sans faille, et ce, en temps réel. Parmi les applications concrètes, on trouve :

La sécurisation des travailleurs isolés .

. Le contrôle des accès aux zones sensibles.

aux zones sensibles. La suivi d’inventaire en continu.

Sécurité et Défense : un allié pour les équipes d’intervention

Dans les situations d’urgence, savoir où se trouve chaque membre de l’équipe est crucial. La technologie de Wheere offre ici une solution efficace, particulièrement pour la géolocalisation des pompiers ou des secours en bâtiment, garantissant une coordination optimale.

VOIR AUSSI : IoT (Internet of Things) : qu’est-ce que l’internet des objets ?

Le fonctionnement technique de Wheere

Comprendre l’innovation de Wheere, c’est aussi entrer dans le détail de son fonctionnement. La technologie repose sur une infrastructure simple, mais extrêmement performante : quatre antennes connectées et des trackers dédiés à chaque personne ou objet à géolocaliser.

La mise en place des antennes (gateways)

Le déploiement d’une installation Wheere nécessite quatre gateways, placées aux extrémités de la zone couverte. Ces antennes, installées en hauteur, couvrent une surface d’un kilomètre carré avec une précision de 80 cm.

Les trackers pour une remontée en temps réel

Chaque objet ou personne porte un tracker muni du module électronique Wheere. Ce dispositif capte les signaux et remonte en temps réel les données de position via des réseaux classiques (BLE, 4G, LoRa), assurant ainsi une connectivité continue.

Un comparatif des technologies de géolocalisation existantes

Pour mieux comprendre la place de Wheere dans l’écosystème technologique, voici un aperçu des différentes technologies de géolocalisation et leurs performances respectives.

Technologie Précision Traversée d’obstacles Consommation énergétique Coût d’installation Wheere < 1 m Jusqu’à 50 m de béton ⚡️⚡️⚡️ 💰💰💰 Ultra Wide Band < 1 m Limité ⚡️⚡️⚡️⚡️ 💰💰💰 GPS 5-15 m Faible ⚡️⚡️⚡️⚡️ 💰💰 Bluetooth 5-10 m Variable ⚡️⚡️ 💰💰 Wi-Fi 10-15 m Variable ⚡️⚡️⚡️ 💰

Wheere se distingue par sa capacité à traverser des obstacles denses tout en maintenant une grande précision. Cette caractéristique le positionne comme une solution d’avant-garde dans les environnements industriels et critiques.

VOIR AUSSI : Comment activer et désactiver la géolocalisation sur iPhone ?

Une vision d’avenir : vers une couverture mondiale

L’ambition de Wheere dépasse largement les infrastructures terrestres. La société prévoit d’ici 2030 de déployer une constellation de satellites LEO (Low Earth Orbit) pour garantir une couverture mondiale de son système de géolocalisation. Ce projet est conçu pour offrir des solutions de positionnement en temps réel, même dans les endroits les plus isolés, à l’instar du GPS en extérieur.

Avec cette avancée, Wheere espère faciliter l’accès à la géolocalisation indoor à grande échelle, permettant ainsi des applications aussi bien dans les centres commerciaux que dans les smart cities ou les zones de construction. Un futur où la précision submétrique devient un standard, accessible partout.

La technologie de géolocalisation indoor développée par Wheere s’impose comme une référence pour les environnements où le positionnement précis est crucial. Qu’il s’agisse de l’Industrie 4.0, de la sécurité des équipes de secours ou des applications en smart city, cette solution ouvre la voie à des usages variés et à de nouvelles perspectives pour de nombreux secteurs.