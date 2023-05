Voyage linguistique : 7 conseils pour un séjour réussi !

Partir à l’étranger pour apprendre une langue : l’idée est aussi séduisante que stimulante ! Pour que votre séjour linguistique soit une expérience enrichissante et mémorable, une préparation minutieuse s’impose. Voici 7 conseils d’expert pour garantir la réussite de votre immersion linguistique.

1. Définissez clairement vos objectifs d’apprentissage

Évaluez votre niveau de langue

Avant de choisir un séjour linguistique, il est crucial de connaître votre niveau actuel dans la langue cible. Utilisez le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL), une échelle reconnue allant de A1 (débutant) à C2 (maîtrise), pour évaluer votre niveau de compétence.

Fixez des objectifs réalisables

Qu’espérez-vous obtenir de votre voyage linguistique ? Voulez-vous atteindre un niveau intermédiaire, devenir bilingue ou simplement améliorer vos compétences conversationnelles en anglais, allemand ou espagnol ? Fixez des objectifs précis et réalistes en fonction de votre niveau de départ et de la durée de votre séjour.

2. Choisissez la formule qui vous convient le mieux

Famille d’accueil ou résidence scolaire ?

Le choix du mode d’hébergement peut avoir un impact majeur sur votre expérience. Séjourner au sein d’une famille d’accueil offre une immersion authentique dans la culture du pays. En revanche, la résidence sur un campus ou dans une école de langues favorise les interactions avec d’autres étudiants, un plus pour ceux qui préfèrent un environnement collectif. Pensez à votre personnalité et à vos préférences pour faire le meilleur choix.

Optez pour un séjour thématique

Saviez-vous que de nombreux organismes de séjours linguistiques proposent des programmes thématiques ? C’est une excellente manière d’allier l’apprentissage d’une langue avec vos passions ou centres d’intérêt. Par exemple, si vous êtes un fan de football ou de Harry Potter, pourquoi ne pas choisir un « summer camp » dédié à votre thème préféré ?

3. Préparez-vous avant votre départ

La réussite de votre séjour linguistique ne dépend pas uniquement de la qualité de l’école ou du programme choisi, mais aussi de votre propre préparation.

Pratiquez la langue en amont

Il est vivement recommandé de pratiquer la langue avant le départ. Cela peut se faire en regardant des films ou des séries en version originale, en lisant des livres dans la langue cible ou en utilisant des applications d’apprentissage des langues.

Planifiez vos activités

Les voyages linguistiques sont une occasion unique de découvrir un nouveau pays et de se familiariser avec sa culture. De nombreuses écoles proposent des activités culturelles, sportives ou touristiques pour compléter les cours de langue. N’hésitez pas à établir un programme d’activités à l’avance pour maximiser votre expérience.

4. Choisissez votre destination avec soin

Le choix de la destination de votre séjour linguistique est essentiel. Les pays anglo-saxons comme l’Angleterre, l’Irlande ou les États-Unis sont traditionnellement prisés pour apprendre l’anglais. Cependant, ne négligez pas des destinations moins typiques mais tout aussi intéressantes. Par exemple, un séjour linguistique à Malte vous offre l’opportunité d’apprendre l’anglais dans un cadre méditerranéen idyllique et à un coût souvent plus abordable.

Destinations lointaines ou proches ?

Le choix entre une destination lointaine ou plus proche dépend de plusieurs facteurs, tels que le budget, la durée du séjour, et bien sûr vos préférences personnelles. Pour des séjours linguistiques plus longs, vous pouvez envisager des pays tels que la Nouvelle-Zélande ou l’Afrique du Sud.

5. Informez-vous sur les écoles de langues

Il est important de bien se renseigner sur les écoles de langues avant de faire son choix. Comparez les tarifs, lisez les témoignages d’anciens étudiants et assurez-vous que l’école est accréditée par un organisme reconnu.

Les critères à prendre en compte

Les facteurs à considérer lors du choix d’une école de langues peuvent inclure :

Le nombre d’heures de cours par semaine,

La taille des classes,

Les qualifications des enseignants,

Les possibilités d’hébergement,

Les activités extrascolaires proposées.

6. Considérez l’âge et le profil des participants

En fonction de votre âge et de votre profil, certains séjours linguistiques peuvent être plus adaptés. Par exemple, pour un enfant ou un adolescent, un « summer camp » peut être une excellente introduction à un séjour à l’étranger. Pour un adulte en reconversion professionnelle, une formule de cours de langue avec une spécialisation métier (commerce, communication, ressources humaines…) peut être plus pertinente.

7. Préparez-vous au choc culturel

Enfin, préparez-vous à vivre une expérience qui sera probablement très différente de ce que vous connaissez. Le choc culturel peut être réel, mais c’est aussi ce qui rend le séjour linguistique si enrichissant. Vous allez découvrir de nouvelles coutumes, de nouveaux aliments, de nouvelles façons de faire et de penser… alors ouvrez grand vos yeux et votre esprit, et profitez de chaque instant !

Le voyage linguistique est une aventure passionnante qui offre de multiples avantages : amélioration des compétences linguistiques, découverte d’une nouvelle culture, rencontre de personnes de tous horizons… Alors, prêt pour le décollage ?