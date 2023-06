Team building : 20 idées d’activités collaboratives originales

Team building, un concept à la mode, mais qu’est-ce que cela signifie exactement ? Comment s’y prendre pour rendre vos séminaires d’entreprise plus stimulants et enrichissants ? Dans cet article, nous allons vous donner quelques pistes pour optimiser la cohésion de vos équipes grâce à des idées originales d’activités collaboratives.

Qu’est-ce qu’un team building ?

Le team building, ou construction d’équipe en français, est un ensemble d’activités spécifiquement conçu pour renforcer l’esprit d’équipe et améliorer la cohésion au sein de votre entreprise. Ces événements se présentent généralement sous la forme d’un séminaire d’entreprise, organisé par une agence événementielle, pendant lequel les employés participent à diverses animations. L’objectif principal est d’améliorer le bien-être au travail, de faciliter l’intégration des nouveaux arrivants et de promouvoir une communication saine entre les collaborateurs.

Activités créatives et artistiques

Les activités créatives et artistiques offrent un excellent moyen de stimuler l’imaginaire de chaque personne et de favoriser un esprit de collaboration.

1. Atelier de doublage

Une idée d’activité insolite pour votre séminaire team building pourrait être un atelier de doublage. Les participants ont l’occasion de se mettre dans la peau d’un personnage de film, en doublant une scène célèbre du cinéma. C’est non seulement divertissant, mais cela stimule aussi la créativité et renforce l’esprit d’équipe.

2. Atelier Graffiti

Un atelier de graffiti peut être une autre activité collaborative originale. Chaque membre de l’équipe peut s’exprimer à travers la peinture, tout en collaborant sur une fresque commune. C’est un excellent moyen de favoriser les interactions et de renforcer la cohésion.

3. Atelier de création de parfums

L’art de la parfumerie peut aussi servir de base à une activité de team building. En effet, la création d’un parfum unique peut être une expérience mémorable, qui encourage le travail d’équipe et stimule les sens.

4. Atelier d’écriture

C’est une activité fascinante pour laisser libre cours à l’imagination de vos employés. À travers des jeux d’écriture, ils pourront explorer leurs talents cachés et partager des histoires uniques, favorisant ainsi une communication ouverte et une meilleure compréhension mutuelle.

5. Atelier de poterie

Dans un atelier de poterie, chaque membre de l’équipe a l’opportunité de s’essayer à la céramique. C’est une activité qui favorise la créativité, tout en offrant une atmosphère relaxante et apaisante. Chacun peut modeler son propre objet, encouragé par la dynamique collective. C’est également un excellent moyen d’encourager l’individualité et l’expression personnelle, tout en travaillant sur un projet commun.

Défis sportifs et aventures en plein air

Pour les équipes qui aiment l’action et l’aventure, les activités de team building peuvent aussi prendre une tournure plus sportive.

6. Mud Day

Un Mud Day, ou « journée de la boue », est un challenge sportif inspiré des parcours du combattant. C’est une activité idéale pour repousser les limites physiques, développer l’entraide et renforcer la cohésion de l’équipe.

7. Autosmash

Pour un team building original, pourquoi ne pas essayer l’autosmash ? Les participants ont la possibilité de libérer leur stress en détruisant une voiture à l’aide d’une batte de baseball, d’un club de golf ou d’une masse. C’est une activité décalée qui promet de nombreux moments de rire.

8. Escape game en extérieur

Un escape game en extérieur est un autre moyen ludique de renforcer l’esprit d’équipe. Cette animation consiste à résoudre des énigmes pour atteindre un objectif commun. C’est une expérience excitante qui encourage la résolution de problèmes en équipe et améliore la communication. Vous pouvez même organiser un escape géant avec 200 joueurs grâce à escapegamegeant.fr !

9. Course d’orientation

Cette activité offre un excellent moyen de développer l’esprit d’équipe tout en profitant de l’extérieur. Armées de cartes et de boussoles, les équipes doivent s’orienter pour atteindre différents points de contrôle, en faisant preuve de stratégie et de cohésion.

10. Activités nautiques

En fonction de la situation géographique de votre entreprise, les activités nautiques comme le kayak, la voile ou le paddle peuvent offrir un cadre idéal pour un team building. Elles exigent un travail d’équipe efficace et renforcent les liens dans un contexte ludique et dépaysant.

Activités technologiques

À l’ère du numérique, les activités technologiques représentent une catégorie de team building en pleine expansion.

11. Réalité virtuelle

Les jeux en réalité virtuelle peuvent constituer un team building insolite et futuriste. Ils offrent une expérience immersive unique, où les participants sont amenés à collaborer pour réussir des missions virtuelles.

12. Rallye GPS

Un rallye GPS est une autre idée de team building originale, combinant technologie et aventure en plein air. À l’aide d’un GPS et de tablettes numériques, les équipes doivent trouver des points précis dans une ville ou dans la nature pour résoudre des énigmes. C’est un moyen amusant et moderne de découvrir un lieu, tout en favorisant l’esprit d’équipe.

13. Robotique

L’assemblage de robots est une activité qui demande de la précision, de la patience et une excellente coordination d’équipe. C’est une idée de team building à la fois ludique et éducative qui encouragera vos employés à travailler ensemble et à échanger leurs idées.

14. Atelier de codage

C’est une activité innovante qui permet aux participants de développer leurs compétences en matière de codage. Ils peuvent travailler ensemble sur un projet commun, ou s’affronter dans un défi de codage, stimulant ainsi leur esprit d’équipe et leur pensée analytique.

15. Chasse au trésor en réalité augmentée

Cette activité combine technologie et jeu en plein air. À l’aide de leurs smartphones, les participants doivent suivre des indices en réalité augmentée pour trouver un trésor caché, favorisant la collaboration et la créativité.

Team building à distance

En raison de la tendance croissante du télétravail, le team building à distance est devenu une nécessité pour de nombreuses entreprises.

16. Quiz en ligne

Un quiz en ligne est une façon simple et amusante d’engager vos employés, peu importe où ils se trouvent. Il peut porter sur des sujets liés à votre entreprise ou être plus général pour inclure des questions de culture générale.

17. Murder party virtuelle

Une murder party virtuelle est une autre excellente idée pour un team building à distance. Dans cette activité, les participants doivent collaborer pour résoudre un mystérieux crime. C’est un excellent moyen de stimuler la pensée critique et la communication à distance.

18. Cours de cuisine en ligne

Enfin, un cours de cuisine en ligne peut être un moyen savoureux de renforcer les liens entre vos employés. Chaque participant prépare un plat chez lui, tout en partageant son expérience avec les autres membres de l’équipe via une plateforme de vidéoconférence.

19. Tournois de jeux vidéo en ligne

Il s’agit d’une activité de team building à distance qui peut être très engageante, en particulier pour les équipes qui apprécient les jeux vidéo. Que ce soit un jeu de stratégie, un jeu de tir en équipe ou un jeu de course, cela favorise la collaboration et la compétition saine.

20. Séance de yoga en ligne

Pour favoriser le bien-être et la détente, une séance de yoga en ligne peut être un excellent choix. Cette activité peut aider à réduire le stress, à favoriser la concentration et à améliorer l’équilibre travail-vie personnelle, tout en permettant aux participants de se sentir connectés, même à distance.

Quelle que soit l’activité que vous choisissez, l’important est qu’elle reflète les valeurs de votre entreprise et qu’elle réponde aux besoins de vos équipes. Une agence événementielle spécialisée en team building saura vous conseiller et vous aider à organiser le meilleur événement possible. À vous de jouer !