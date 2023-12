Professionnels : quel matériel vous procurer auprès d’un grossiste ?

Pour réapprovisionner leur stock de matériel, les professionnels, entreprises et collectivités se tourneront vers des partenaires ou fournisseurs, des acteurs essentiels de la chaîne de distribution. Un plombier indépendant, par exemple, doit contacter un vendeur ou un établissement pour se ravitailler en équipement (tubes, raccords, robinets…). De même, une entreprise de BTP doit acheter plus ou moins régulièrement du matériel et outillage de chantier pour renouveler ses stocks. Généralement, il s’agit d’importantes quantités d’articles variés à s’offrir. Dans ces conditions, les grossistes sont les acteurs les plus indiqués pour l’approvisionnement parce qu’ils permettent de bénéficier d’une multitude d’avantages (prix compétitifs, livraisons rapides, services personnalisés…). Ces fournisseurs professionnels proposent des solutions sur mesure qui permettent de gagner du temps et de l’argent. Quel matériel se procurer auprès d’un grossiste ? Quels sont réellement les avantages d’une relation d’affaires avec ces distributeurs ? Comment trouver le bon grossiste pour son entreprise ? Voici les réponses.

Les avantages de vous procurer du matériel chez un grossiste pour les professionnels

Quel que soit le domaine d’activité dans lequel une entreprise évolue, elle se doit de fournir des prestations de qualité et/ou proposer des produits de qualité si elle souhaite prospérer et se démarquer de ses concurrents. Par exemple, une entreprise de plomberie doit non seulement fournir des services de qualité, mais elle doit également proposer des équipements fiables et sûrs pour satisfaire sa clientèle. Si l’établissement a la manie de proposer ou d’installer des dispositifs de piètre qualité, il risque de mettre au plus vite la clé sous la porte.

C’est dire à quel point la qualité des produits mis à la disposition des clients est importante. Justement, en faisant appel à un grossiste en matériel de plomberie, vous obtiendrez des articles (raccords, tuyaux, chauffe-eau, réseaux sanitaires…) originaux et certifiés, contrairement aux détaillants qui commercialisent des équipements douteux qui n’ont pas de traçabilité. Le grossiste est un fournisseur professionnel qui propose des dispositifs qui respectent les normes de fabrication. Saviez-vous qu’il existe une norme (DTU 60.11) qui établit un diamètre minimum ou DN pour les équipements de plomberie qui présentent une pente entre 1 et 3 cm par mètre ?

Si vous achetez des lavabos et des lave-mains, par exemple, notez qu’ils doivent avoir un diamètre intérieur minimal de 30 mm et de 32 à 40 mm pour l’extérieur. S’il s’agit d’éviers et de douches, le DN est fixé à 40 mm. En établissant des liens commerciaux avec un spécialiste de la vente de matériel et équipements, vous êtes sûr d’avoir des articles qui garantissent votre sécurité et celle de votre logement. Cela dit, le recours aux services de ce partenaire présente également de nombreux autres avantages :

avoir accès à un stock important,

acheter des équipements à des prix compétitifs ,

, disposer d’un catalogue de produits variés,

bénéficier d’une livraison rapide et parfois gratuite,

obtenir une assistance personnalisée.

Précisons tout de même que les distributeurs n’offrent pas tous des produits de qualité. Vous pouvez facilement vous faire arnaquer si vous n’êtes pas vigilant. Trouver des fournisseurs fiables et sérieux n’est pas simple et peut prendre assez du temps (nous y reviendrons).

Avoir accès à un stock important

Une pénurie de pièces de plomberie ou de matériel de construction est un véritable cauchemar pour les entreprises. Cela peut bloquer ou freiner les activités d’une entreprise et engendrer d’énormes pertes. Pour éviter une telle situation, il est conseillé de faire appel à un fournisseur qui dispose d’un stock important. Si vous avez besoin d’équipements de chauffage ou d’outils de menuiserie, par exemple, le professionnel pourra assumer votre commande. En somme, vous aurez accès à un stock renouvelé fréquemment.

Acheter des équipements à des prix compétitifs

Plus la commande est importante, plus les tarifs sont attractifs ou avantageux. La vente en quantité permet de réduire considérablement les coûts de production et de stockage. Lorsqu’on fait appel à des grossistes, on peut également bénéficier d’offres et promotions spéciales, qui peuvent permettre à l’entreprise de maximiser sa rentabilité.

De plus, en commandant par lot, on réduit considérablement sa fréquence d’achat tout en réalisant au passage d’importantes économies sur les frais de livraison.

Disposer d’un catalogue de produits variés

Le grossiste possède un catalogue complet ou varié qui englobe de nombreux types d’équipements et outils. Certains distributeurs sont spécialisés dans un seul secteur d’activités alors que d’autres proposent des produits utilisés dans de nombreux domaines (BTP, plomberie, électricité, menuiserie…). Cette diversité permet de s’offrir tout ce dont on a besoin en un seul lieu : un vrai gain de temps !

Bénéficier d’une livraison rapide et parfois gratuite

L’un des gros avantages de faire appel aux services d’un grossiste c’est de bénéficier de délais de livraison courts. Ce professionnel dispose d’équipements adéquats pour gérer de grandes quantités. Il est également capable de réaliser des livraisons régulières et fiables. Vous pourrez ainsi vous occuper des tâches importantes plutôt que de vous pencher sur la logistique de l’approvisionnement.

Obtenir une assistance personnalisée

Le grossiste n’est pas qu’un simple distributeur d’équipements. Au-delà de son rôle technique, il peut également prodiguer des conseils et fournir une assistance personnalisée. C’est-à-dire que cet expert est capable de recommander à ses clients les meilleurs produits pour répondre à leurs besoins spécifiques. Il peut également donner des informations sur les tendances du marché, les nouvelles réglementations…

Établir des liens commerciaux avec un grossiste est une opportunité de développer une relation de confiance à long terme. Ce distributeur professionnel a la possibilité de fournir des solutions personnalisées et sait s’adapter aux évolutions des activités de ses partenaires. Vous l’aurez compris, en optant par un grossiste, vous gagnez du temps et de l’argent.

Tout le matériel de plomberie dont vous avez besoin auprès d’un grossiste

Que vous soyez plombier amateur ou professionnel, l’outillage a un rôle majeur à jouer dans la réalisation de vos travaux. Plutôt que de vous rendre chez un détaillant qui vend des produits moins chers, mais douteux, il est préférable de passer commande auprès d’un grossiste afin d’avoir des équipements de qualité. Ce professionnel propose une large gamme de matériel :

raccords de plomberie,

chauffe-eau et accessoires chaudière,

équipements réseau sanitaires , adoucisseurs d’eau et réducteurs de pression,

, adoucisseurs d’eau et réducteurs de pression, équipements pour réseau de gaz.

Il existe par exemple de nombreux raccords de formes et de matériaux différents (cuivre, laiton, PVC). Ces accessoires sont essentiels pour les installations de sanitaire et chauffage. En passant par un distributeur professionnel, vous n’aurez aucun mal à trouver le produit qu’il vous faut. Quel que soit le type de chauffe-eau (électrique, thermodynamique, instantanée, à accumulation, au gaz, au fioul) que vous recherchez, un grossiste est mesure de vous satisfaire.

Ce fournisseur professionnel propose également l’outillage de base (mètre ruban, tournevis cruciformes et plats, scie à métaux, limes rondes et plates, équerre, niveau à bulle, gants…) pour les interventions des techniciens. Vous pouvez également vous procurer du matériel spécifique comme les clés, les coupe-tubes, les pinces, les déboucheurs…

Gardez à l’esprit que, quel que soit le type de travaux (petites réparations, rénovation complète) que vous souhaitez effectuer, vous devez impérativement choisir des équipements de bonne qualité. Chaque outil a une fonction précise. Pour ne pas endommager les installations ou créer des dégâts, il est conseillé de faire appel à un technicien qualifié. Ce dernier sera en mesure d’utiliser des produits de qualité qui garantiront votre sécurité et celle de votre maison.

Vous y trouverez de nombreux équipements de quincaillerie et du matériel sanitaire

Chez un grossiste, vous trouverez également de nombreux équipements de quincaillerie. Il s’agit en effet d’outils de plomberie, de matériel de construction, de jardinage, des produits de bricolage… Vous pourrez par exemple vous offrir des adhésifs, des charnières, des câbles, des brosses, des clous ou des vis, des accessoires pour la porte. On peut également trouver chez ce distributeur des articles complexes comme du matériel électrique, des moteurs de volets, des portes de garage, des systèmes pour portails…

Si vous souhaitez avoir du matériel sanitaire, vous pourrez aussi vous rendre chez un grossiste. Ces installations destinées aux salles d’eau (salle de bains, cuisine, buanderie…) sont des éléments essentiels d’un logement. Car, elles contribuent au confort et au bien-être des occupants. Il en existe une multitude : baignoire, éviers, bac de douche, éviers, lavabo, toilettes, bidet, robinetterie, ballon d’eau chaude… Pour réduire votre consommation en eau, pensez tout de même à installer une douche économe, un réducteur de débit et de pression ou un mousseur de robinet. Ces dispositifs sont généralement facilement à poser, en plus d’être économiques. Ils peuvent vous aider à réduire votre consommation d’eau jusqu’à 80 %. Enfin, rien ne vous empêche de vous offrir des accessoires d’équipements sanitaires comme les égouttoirs, les porte-savons…

Comment trouver le bon grossiste pour votre entreprise ?

Les fournisseurs ou grossistes sont des éléments essentiels dans la chaîne de distribution. De ces derniers dépend la qualité des équipements que les entreprises, professionnels et collectivités utilisent ou commercialisent. Ils ont une grande influence sur l’image de marque et les finances des organisations. Cependant, trouver un distributeur fiable et sérieux n’est pas une mince affaire. Voici 3 critères à prendre en compte :

la réputation du fournisseur,

le nombre d’intermédiaires en relation avec le grossiste,

la santé financière du distributeur ,

, le prix des produits commercialisés.

Avant d’entamer les recherches, vous devez prendre le soin d’identifier vos besoins (quantité, stocks…).