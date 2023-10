Top 5 des outils d’emailing à connaître ou utiliser absolument

Se lancer dans le marketing numérique peut être un véritable défi, surtout lorsqu’il s’agit de dénicher les meilleures solutions d’email marketing. Ce logiciel emailing vous permet d’atteindre directement votre cible en mettant à sa disposition des informations et des offres précieuses. Pour profiter des bonnes grâces de l’email marketing, choisissez le meilleur service d’emailing qui s’adapte à vos exigences professionnelles. Ce guide vous présente une sélection de 5 outils d’emailing capables de récompenser ou d’améliorer vos efforts en matière d’email marketing.

Liste et présentation des 5 meilleurs outils d’emailing du moment

Les meilleures solutions d’email marketing se distinguent par leurs interfaces conviviales, leurs périodes d’essai gratuites et leurs options d’intégration complètes sur différentes plateformes marketing. Voici notre sélection des 5 meilleurs logiciels d’email marketing méticuleusement évalués sur la base de divers facteurs.

Brevo (SendinBlue), le meilleur rapport qualité-prix

Brevo est une plateforme d’email marketing populaire connue pour son ergonomie et son prix abordable. De fait, elle propose de nombreuses fonctionnalités (automatisation, SMS marketing, etc.). Brevo dispose des fonctions d’automatisation avancées, un support optimal pour vos emails transactionnels et des statistiques ou analyses robustes pour propulseur de vos campagnes d’emailing.

Grâce à ces fonctionnalités d’email marketing conviviales, vous avez le loisir de créer sans effort des campagnes d’emailing percutantes. Améliorez l’engagement de votre marque via la palette d’options de personnalisation, allant du fractionnement à l’automatisation transparente. En outre, Brevo dispose d’une gamme variable d’outils d’emailing et de marketing numérique. Vous avez la possibilité d’exploiter le potentiel des publicités Facebook et du reciblage.

Découvrez les autres fonctionnalités remarquables de Brevo :

Modèles de flux d’automatisation rationalisés : améliorez l’efficacité de votre lieu de travail grâce à des modèles préconçus qui automatisent les tâches ;

: améliorez l’efficacité de votre lieu de travail grâce à des modèles préconçus qui automatisent les tâches ; Conception d’email sans effort : utilisez les blocs de conception par glisser-déposer pour créer des newsletters visuellement captivantes ;

: utilisez les blocs de conception par glisser-déposer pour créer des newsletters visuellement captivantes ; Planification intelligente : optimisez vos campagnes d’emailing grâce à des fonctions de planification intelligentes, garantissant des taux d’ouverture et de clics plus élevés.

MailerLite, la solution emailing pour start-up

MailerLite est une solution d’email marketing simple et rentable, adaptée aux petites entreprises et aux startups. Elle propose des outils de création d’emails par glisser-déposer, des flux de travail automatisés et une interface conviviale.

Le plan gratuit de MailerLite vous permet d’envoyer un nombre limité d’emails par mois, ce qui le rend accessible aux entreprises disposant d’un budget limité.

MailerLite est l’exemple même du logiciel de marketing par courriel le plus convivial qui soit. Son interface ingénieuse simplifie non seulement le processus de conception, mais apporte également une touche agréable et intuitive à l’élaboration de vos campagnes d’emailing. La mission principale du logiciel consiste à offrir une simplicité absolue, comme en témoigne son apparence épurée et fluide.

En termes de facilité d’utilisation, MailerLite prend la tête grâce à sa plateforme conçue avec expertise. Au cas où les utilisateurs rencontreraient des difficultés en cours de route, une équipe d’assistance par courrier électronique est prête à fournir des réponses et à résoudre le problème.

VOIR AUSSI : Marketing : Top 5 des outils pour nettoyer votre liste de diffusion

HubSpot, le plus complet des outils d’emailing

Les fonctions d’email marketing de HubSpot font partie de sa plateforme complète d’inbound marketing. Elle offre de puissants outils d’automatisation, d’intégration CRM et d’email marketing personnalisé. Le suivi et l’analyse des emails de HubSpot aident les entreprises à comprendre le comportement des clients et à adapter leurs campagnes d’emailing en conséquence.

La solution d’email marketing de ce logiciel démarre avec une option gratuite. Elle s’accompagne d’un éventail impressionnant de fonctionnalités d’automatisation avancées, méticuleusement conçues pour favoriser la croissance de votre entreprise.

Grâce à leur éditeur d’emails convivial par « glisser-déposer » et à une pléthore de modèles à votre disposition, vous pouvez créer une newsletter distinctive. Il va sans dire que cette dernière s’aligne parfaitement sur le caractère et la palette de couleurs de votre marque.

De plus, l’intégration transparente du CRM HubSpot vous donne la possibilité d’apporter une touche personnelle à vos emails pour chaque abonné.

Cela vous permet aussi d’adapter le contenu en fonction de plusieurs variables (type d’appareil, localisation géographique, etc.) ou toute autre donnée personnalisée sur l’abonné que vous pourriez posséder.

HubSpot vous enveloppe dans un environnement riche en fonctionnalités, reflétant les capacités attendues d’un logiciel d’email marketing de niveau entreprise. Cela comprend :

l’optimisation du temps d’envoi ;

la délivrabilité robuste des emails ;

les tests A/B ;

; l’analyse complète des performances ;

l’automatisation du marketing ;

les campagnes de goutte-à-goutte, etc.

Mailshimp, le meilleur logiciel emailing pour indépendants

Mailchimp s’impose comme le choix de prédilection pour de nombreuses solutions de marketing par courriel, et sa popularité est bien méritée. L’interface ergonomique du logiciel s’adresse à un large éventail d’entreprises, particulièrement aux freelances ou indépendants (blogueurs, influenceurs, etc.). Cet outil d’emailing leur permet de s’engager efficacement auprès de leur communauté/clientèle.

Si la simplicité de Mailchimp est son atout pour les startups et les entrepreneurs solitaires, il lui manque certaines fonctionnalités avancées que l’on retrouve dans d’autres plateformes d’email marketing. Au fur et à mesure que les entreprises se développent, elles se retrouvent souvent à la recherche de substituts.

Pour ceux qui se lancent dans l’email marketing, Mailchimp offre un excellent point de départ, garantissant une courbe d’apprentissage en douceur. Néanmoins, à mesure que votre entreprise mûrit, il vous sera demandé d’explorer des options logiciels d’email marketing plus puissantes.

Omnisend, la suite idéale pour e-commerçants

Omnisend est méticuleusement conçu pour simplifier l’acquisition et la rétention de clients pour les sites e-commerce. Le logiciel offre un riche éventail de modèles de courriels, de pop-ups, de flux de travail et de segmentation. Il s’intègre sans effort, et en un seul clic, avec des plateformes de premier plan comme Shopify, BigCommerce et WooCommerce.

De plus, il simplifie à la fois l’initiation et la synchronisation transparente des données avec ces plateformes. Omnisend prend en charge l’ensemble de l’entonnoir de marketing sur site. Il aide à l’accumulation d’abonnés grâce à des pop-ups et des pages d’atterrissage stratégiquement placées. Aussi, il favorise l’engagement actif et l’activation par email, SMS et notifications push.

Omnisend offre la commodité de flux de travail automatisés, notamment les rappels de panier abandonné et les messages de bienvenue, afin d’améliorer considérablement l’efficacité des ventes.

En outre, Omnisend offre constamment un avantage de coût de 40% par rapport aux autres fournisseurs de services d’emailing (ESP), assurant un retour sur investissement plus conséquent. C’est peut-être ce qui explique qu’elle soit considérée comme une solution d’email marketing de premier plan.

VOIR AUSSI : Marketing : pourquoi est-il important de nettoyer votre liste de diffusion ?

Comment bien choisir parmi les outils d’emailing ?

En bref, voici les facteurs à considérer pour choisir le bon outil de marketing par courriel.

Budget

Déterminez le montant que vous pouvez allouer à vos efforts de marketing par courriel. En effet de nombreuses plateformes proposent des plans gratuits ou des options de tarification échelonnée. Nous apprécions particulièrement les logiciels de messagerie qui offrent des options telles que des plans « free-forever », des essais gratuits ou une valeur exceptionnelle pour votre investissement.

Fonctionnalités et évolutivité

Evaluez vos besoins actuels et votre potentiel de croissance future. Choisissez un outil d’emailing qui correspond à vos objectifs commerciaux de même que ceux qui peut s’adapter à vos besoins. Veiller à ce que vos messages atteignent régulièrement les boîtes de réception de vos clients est une priorité absolue. Donnez la priorité aux logiciels de messagerie qui font preuve de performances exceptionnelles à cet égard.

Facilité d’utilisation

Les interfaces conviviales et les éditeurs « glisser-déposer » peuvent simplifier le processus de création d’emails. En fait, la complexité des logiciels emailing ne devrait plus être un obstacle. Préférez les logiciels d’email marketing qui s’adressent aussi bien aux débutants qu’aux marketeurs chevronnés, garantissant ainsi une expérience sans problème pour tous.

Possibilité d’intégration

Assurez-vous que l’outil de marketing par courriel peut s’intégrer à votre pile technologique existante, y compris vos plateformes de gestion de la relation client et de commerce électronique. En effet , votre capacité à connecter de manière transparente votre pile technologique au logiciel de messagerie que vous avez choisi est vitale. Alors, accordez une attention particulière au nombre et à la polyvalence des intégrations disponibles ;

Assistance et formation

Recherchez des plateformes qui offrent une assistance à la clientèle, de la documentation et des ressources de formation pour vous aider à tirer le meilleur parti de l’outil d’emailing. Recevoir une assistance rapide est une préoccupation majeure. Vous pouvez ainsi évaluez l’efficacité de l’assistance à la clientèle en examinant les notes et les commentaires sur diverses plateformes d’évaluation ;

VOIR AUSSI : Comment analyser, gérer et évaluer vos contenus numériques grâce à Métricool

Quelles sont les principales fonctionnalités d’un outil d’emailing ?

Les outils d’emailing offrent un large éventail de fonctionnalités, notamment

Modèles d’emails prédéfinis : votre outil de marketing par courriel doit vous proposer des modèles prédéfinis pour différents types d’emails (lettres d’information, emails promotionnels et les emails transactionnels) ;

: votre outil de marketing par courriel doit vous proposer des modèles prédéfinis pour différents types d’emails (lettres d’information, emails promotionnels et les emails transactionnels) ; Gestion des listes : votre outil devrait vous permettre d’organiser et de segmenter votre liste d’adresses électroniques en vue de campagnes ciblées ;

: votre outil devrait vous permettre d’organiser et de segmenter votre liste d’adresses électroniques en vue de campagnes ciblées ; Automatisation : le logiciel emailing doit vous offrir la fonctionnalité d’automatisation du flux de travail pour l’envoi d’emails personnalisés en fonction du comportement de l’utilisateur ou de déclencheurs ;

: le logiciel emailing doit vous offrir la fonctionnalité d’automatisation du flux de travail pour l’envoi d’emails personnalisés en fonction du comportement de l’utilisateur ou de déclencheurs ; Tests A/B : vous devez pouvoir tester au préalable différents éléments de l’email (lignes d’objet, contenu, images) pour optimiser les performances de la campagne.

Vidéo bonus : découvrez les principaux critères d’un bon outil d’emailing