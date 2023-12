Logiciels industriels : leurs particularités et leurs fonctions

Les acteurs de l’industrie le savent bien : les logiciels dédiés sont devenus indispensables !

Aujourd’hui, quel que soit son secteur d’activité, toute entreprise doit adopter la technologie pour être compétitive. Par exemple, les outils technologiques permettent de gagner en productivité et d’augmenter sa visibilité. Ces outils font surtout référence aux logiciels industriels. Voici les particularités et fonctions de ces applications.

Quelle est l’utilité d’un logiciel industriel ?

Un logiciel industriel est un outil qui embarque des modules intelligents et programmables dont le rôle est d’assurer l’automatisation des processus de conception et de fabrication. Son utilisation présente de nombreux avantages. Il permet notamment :

d’éviter les défauts ou erreurs de fabrication ,

, de réduire de manière significative les coûts de fabrication,

d’optimiser le suivi de production ,

, d’améliorer la communication dans l’entreprise,

de maîtriser les délais de fabrication et d’anticiper les achats.

L’utilisation de ces outils allège grandement la charge de travail des ouvriers ou employés. Cela leur permet de se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée plutôt que sur des activités secondaires. En somme, grâce à ces modules automatisés, votre entreprise gagnera en temps et en argent.

Toutefois, pour avoir des résultats satisfaisants, il est important de choisir des licences de qualité que vous ne trouverez pas n’importe où. Sur internet, il existe de nombreux vendeurs de produits industriels, mais vous risquez d’avoir de mauvaises surprises si vous ne vous y connaissez pas. Pour vous simplifier la vie, faites vos achats sur un site multimarque dédié, comme la plateforme E-commerce industrielle de DirectIndustry par exemple, qui propose des produits et des équipements de qualité pour satisfaire les exigences des professionnels de l’industrie. Une marketplace permet d’accéder à une large gamme d’articles en un seul lieu. Vous pourrez ainsi comparer et acheter des produits sélectionnés par des experts et gagner du temps grâce à une expérience B2B optimisée.

Quels sont les différents types de logiciels industriels ?

L’utilisation de logiciels industriels est nécessaire aujourd’hui pour qui veut gagner en productivité, renforcer sa présence sur le marché, augmenter sa visibilité et se démarquer de ses concurrents. Cela dit, il existe plusieurs types d’applications :

la GPAO,

la GMAO,

L’ERP…

En utilisant la GPAO, on peut éviter les erreurs de conception ou de fabrication et optimiser toutes les étapes de la production au sein de l’entreprise. Les pannes inopinées et répétées de machines sont préjudiciables aux organisations. Il est possible d’éviter ces désagréments en optant pour la GMAO, un outil qui s’occupe de la maintenance des appareils destinés à la production.

Optez pour un ERP, une solution polyvalente qui permet de gérer de nombreuses activités comme la comptabilité, les achats, la gestion de projets, la gestion des risques… En fonction de vos besoins, vous pourrez également vous procurer le logiciel CMR (activités commerciales et relation client), le MES (traçabilité des produits), les applications APS (organisation des activités d’une structure) et CIM (automatisation du fonctionnement d’une entreprise).

Qui peut-on contacter pour obtenir une licence de l’un de ces logiciels ?

Comme nous l’avons mentionné, l’achat de solutions logicielles ne se fait pas n’importe où. Sinon, vous risquez de mettre en difficulté votre entreprise. Par exemple, une mauvaise application ou un logiciel avec un défaut non détecté peut provoquer une défaillance dans votre système et bloquer la production pendant des heures, voire des jours. La défaillance du système peut entraîner également des failles de sécurité.

Le mieux à faire est de vous rendre sur une plateforme professionnelle spécialisée qui propose des solutions de qualité pour les acheteurs, les responsables de production et de maintenance ainsi que les consultants dans le domaine de l’industrie.