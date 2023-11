Qu’est-ce que l’infogérance serveur et en quoi ça consiste ?

L’infogérance serveur est un terme qui gagne de plus en plus d’importance dans le monde numérique actuel. Mais qu’est-ce que cela signifie exactement, et en quoi consiste ce service ? Pour répondre à ces questions, nous vous proposons de découvrir les différents aspects de l’infogérance serveur et ses bénéfices pour les entreprises.

La définition de l’infogérance serveur

Également appelée server management, l’infogérance serveur correspond à la délégation totale ou partielle de la gestion et de l’administration des serveurs informatiques externes ou internes d’une entreprise à un prestataire spécialisé.

Le but principal de l’infogérance serveur est d’optimiser leur performance et leur disponibilité tout en garantissant leur sécurité.

Les différentes formes d’infogérance serveur

Cette prestation peut se présenter sous plusieurs formes :

Dans ce cas, le prestataire prend en charge toutes les tâches liées à la gestion du serveur, depuis sa mise en place jusqu’à sa maintenance en passant par son administration régulière. Infogérance partielle : Ici, certaines tâches restent à la charge de l’entreprise cliente, tandis que d’autres sont externalisées auprès du fournisseur.

Ici, certaines tâches restent à la charge de l’entreprise cliente, tandis que d’autres sont externalisées auprès du fournisseur. Infogérance sur mesure : Les besoins de chaque entreprise étant spécifiques, une offre sur mesure peut être proposée par le prestataire pour répondre à des demandes spéciales.

Les principales missions d’un infogérant serveur

Maintenance et surveillance technique

L’infogérant doit s’assurer en permanence que les serveurs sont opérationnels et qu’ils fonctionnent sans problème. Il est responsable de la maintenance préventive et curative des infrastructures matérielles et logicielles, ainsi que du contrôle régulier du bon fonctionnement des différents éléments du réseau (disques durs, mémoire vive, processeurs, alimentations…).

Gestion des mises à jour et des évolutions techniques

Il revient également au prestataire de faire évoluer les outils informatiques utilisés par l’entreprise et de mettre à jour les systèmes d’exploitation, logiciels, applications ou encore bases de données. L’infogérance de serveur doit notamment assurer la compatibilité des évolutions techniques avec les équipements existants et veiller à leur intégration optimale.

Administration quotidienne et gestion des accès

Afin d’assurer la disponibilité et la performance des serveurs, l’infogérant prend en charge leur administration quotidienne. Cela inclut notamment la création et la suppression de comptes utilisateurs, la gestion des droits d’accès aux ressources, ainsi que le suivi de l’espace disque et l’allocation des ressources système.

Sauvegarde et sécurité des données

Dans le cadre de l’infogérance serveur, le prestataire veille à la protection et la sauvegarde des informations hébergées sur les machines. Il est responsable de la mise en place des systèmes de sécurité (antivirus, pare-feu, filtrage…) et de la réalisation de sauvegardes régulières pour garantir la pérennité des données en cas d’incident ou de défaillance.

Les avantages de l’infogérance serveur pour les entreprises

L’externalisation de la gestion des infrastructures informatiques offre plusieurs bénéfices aux sociétés qui font appel à un prestataire spécialisé comme Dutiko.

Réduction des coûts et optimisation des ressources

La première motivation pour externaliser la gestion des serveurs est souvent la réduction des coûts. En confiant cette tâche à un expert, l’entreprise évite d’investir dans du matériel, des équipes internes, ainsi que dans la formation nécessaire à leur maintenance.

Amélioration de la performance et de la disponibilité

Grâce à une surveillance permanente et à une expertise technique approfondie, le prestataire d’infogérance serveur permet d’optimiser la performance des équipements et de réduire les temps d’indisponibilité.

Fiabilité et sécurité accrues

En faisant appel à un spécialiste, l’entreprise bénéficie d’une meilleure protection contre les menaces et les risques informatiques, ce qui renforce la fiabilité et la sécurité des systèmes et des données.

Libération du temps

Enfin, en externalisant la gestion de leurs serveurs, les entreprises peuvent se concentrer sur leur cœur de métier sans être préoccupées par ces tâches techniques et chronophages qui nécessitent une expertise pointue.

L’infogérance serveur, alliant performance, sécurité et optimisation des coûts, se révèle être une stratégie incontournable pour les entreprises modernes, leur permettant de naviguer avec assurance dans le monde numérique complexe d’aujourd’hui.