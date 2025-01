Jeu en ligne : comment expliquer que les serveurs privés soient si nombreux ?

Le jeu en ligne a longtemps été l’argument principal des joueurs utilisant un PC et non une console. Car en plus d’être mieux optimisé, ses possibilités ont toujours été bien plus variées. Et cela, on le doit notamment à la présence des serveurs privés pouvant être personnalisés à l’envi. On revient ensemble sur les raisons de cet engouement !

Une liberté de personnalisation infinie

Lorsqu’on joue sur console (Switch, PS5…), on a accès en temps normal aux serveurs officiels gérés par les développeurs. Si ceux-ci sont la plupart du temps stables, ils sont malheureusement bridés par des règles strictes et une expérience de jeu assez classique. Et si vous avez le malheur de sortir des sentiers battus, vous risquez d’être banni.

Sur les serveurs privés, à l’instar de ceux de Minecraft, le gameplay peut être ajusté en fonction de besoins précis. Il est par exemple possible de modifier en profondeur certaines règles ou encore d’ajouter des plug-ins maison. Certains propriétaires de serveurs privés vont même jusqu’à créer de nouveaux modes de jeu pour le fun. L’expérience ressentie par les joueurs n’est alors plus du tout la même et on comprend aisément que cela puisse plaire !

Des communautés plus restreintes et actives

Il n’y a rien de plus frustrant que de se retrouver au beau milieu d’une masse de joueurs que vous ne connaissez ni d’Ève ni D’Adam. Si cela n’est pas forcément dérangeant quand on souhaite découvrir les mécaniques d’un titre, c’est tout de suite moins pertinent pour créer des liens durables. Sur ce point, il faut reconnaître que les serveurs publics sont souvent bondés et qu’il est difficile de socialiser dans de bonnes conditions.

Pour ce qui est des serveurs privés par contre, le nombre maximum de joueurs en simultané dépasse rarement 1 000. C’est donc plus sympa quand on souhaite s’impliquer, un peu comme s’il s’agissait d’une grande famille. Mais à l’inverse d’une entreprise classique, vous n’êtes pas contraint d’apporter des résultats. Vous pouvez très bien vous adonner au RP (= jeu de rôle) par exemple sans chercher à dominer les autres. D’ailleurs, les serveurs résolument RP sont loin d’être rares et vous auriez tort de ne pas vous y essayer !

VOIR AUSSI : La technologie quantique transforme les centres de données

Les serveurs privés sont faciles à configurer

Enfin, s’il fallait des connaissances très précises en informatique pour lancer son propre serveur de jeu privé, il n’y en aurait certainement pas autant sur le Net. Dans les faits, à partir du moment où vous réunissez le matériel nécessaire et que vous suivez des tutos simples, vous ne devriez rencontrer aucun problème particulier.

Là où cela peut se complexifier, c’est quand on souhaite personnaliser certaines mécaniques de jeu. Heureusement, il existe aujourd’hui des pages wiki gérées par des fans qui donnent de nombreuses ressources à exploiter. Les forums spécialisés et groupes Discord sont également assez actifs pour des titres comme Minecraft. Retenez donc que l’accessibilité fait partie de l’équation pour expliquer un nombre aussi élevé de serveurs privés aujourd’hui.