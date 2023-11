L’orthographe est l’ensemble des règles qui régissent l’écriture d’une langue. Elle permet de transcrire fidèlement les sons, le sens et la structure des mots et des phrases. Maîtriser l’orthographe est donc essentiel pour communiquer efficacement et correctement en français. Mais comment éviter les erreurs d’orthographe, qui peuvent nuire à la compréhension, à la crédibilité et à l’image de soi ? Voici quelques conseils et astuces pour améliorer votre orthographe et réduire les fautes.

Qu’est-ce qu’une faute d’orthographe ?

Une faute d’orthographe est une erreur commise dans l’écriture d’un mot ou d’une phrase, qui ne respecte pas les règles de la langue française. Pour éviter ce genre d’erreur, vous pouvez utiliser un correcteur d’orthographe. En attendant, il faut savoir qu’il existe différents types de fautes d’orthographe, selon le domaine concerné :

Les fautes d’orthographe lexicale : elles portent sur l’écriture des mots, comme l’oubli ou l’ajout d’une lettre, d’un accent, d’un trait d’union, etc. Par exemple : « événement » et non « évènement », « a priori » et non « à priori ».

: elles portent sur l’écriture des mots, comme l’oubli ou l’ajout d’une lettre, d’un accent, d’un trait d’union, etc. Par exemple : « événement » et non « évènement », « a priori » et non « à priori ». Les fautes d’orthographe grammaticale : elles portent sur la concordance des mots entre eux, comme l’accord du verbe avec le sujet, de l’adjectif avec le nom, du participe passé avec l’auxiliaire, etc. Par exemple : « ils sont partis » et non « ils sont parti », « une belle histoire » et non « un belle histoire », « elle a mangé » et non « elle a manger ».

: elles portent sur la concordance des mots entre eux, comme l’accord du verbe avec le sujet, de l’adjectif avec le nom, du participe passé avec l’auxiliaire, etc. Par exemple : « ils sont partis » et non « ils sont parti », « une belle histoire » et non « un belle histoire », « elle a mangé » et non « elle a manger ». Les fautes d’orthographe syntaxique : elles portent sur la construction des phrases, comme l’ordre des mots, la ponctuation, la cohérence des temps, etc. Par exemple : « je vais au cinéma avec mes amis » et non « je vais avec mes amis au cinéma », « il pleut, je prends mon parapluie. » et non « il pleut je prends mon parapluie », « si j’avais su, je serais venu » et non « si j’aurais su, je serais venu ».

Quelles sont les meilleures astuces pour éviter les fautes d’orthographe ?

Pour éviter les fautes d’orthographe, il n’existe pas de recette miracle, mais plutôt des habitudes à adopter et des outils à utiliser. Voici quelques astuces pour améliorer votre orthographe et réduire les fautes :

1. Relire attentivement

Avant de valider ou d’envoyer un texte, il est indispensable de le relire plusieurs fois, en vérifiant l’écriture des mots, les accords, la ponctuation, etc. Il est conseillé de se relire à voix haute, de changer la taille ou la couleur de la police, ou de faire une pause entre l’écriture et la relecture, pour mieux repérer les erreurs.

2. Se référer aux règles

Pour éviter les fautes d’orthographe, il est important de connaître et de maîtriser les règles de la langue française. Il est utile de se référer à des ouvrages de référence, comme des dictionnaires, des grammaires, des conjugueurs, etc. Vous pouvez aussi consulter des sites ou des applications dédiés à l’orthographe.

3. Utiliser un correcteur orthographique

Les logiciels de traitement de texte et certaines applications en ligne offrent des correcteurs orthographiques et grammaticaux. Ils peuvent être utiles pour détecter et corriger les fautes les plus évidentes. Cependant, soyez attentif, car ces outils ne sont pas infaillibles.

Découvrez le fonctionnement d’un correcteur dans la vidéo ci-dessous.

4. Apprendre de ses erreurs

Lorsque vous faites une faute, essayez de comprendre pourquoi. Recherchez la règle correspondante et prenez le temps de la mémoriser. Cela aide à ne pas répéter la même erreur à l’avenir.

5. S’entraîner régulièrement

Pour éviter les fautes d’orthographe, il est essentiel de pratiquer et de s’exercer régulièrement. Il est recommandé de lire des textes de qualité, comme des livres, des journaux, des magazines, etc. Vous pouvez aussi faire des exercices d’orthographe, comme des dictées, des tests, des jeux, etc.

6. Se faire aider

Pour éviter les fautes d’orthographe, il est judicieux de se faire aider et de se faire corriger. Il est possible de demander l’avis ou le conseil d’une personne compétente, comme un professeur, un ami, un collègue, etc. Pensez aussi à recourir à un service de correction professionnelle.

7. Utiliser des flashcards ou des applications d’apprentissage

Il existe des applications et des méthodes d’apprentissage comme les flashcards qui peuvent aider à mémoriser les règles d’orthographe et de grammaire.

8. Participer à des forums ou groupes de discussion

Échanger avec d’autres personnes qui apprennent ou maîtrisent bien la langue peut être très enrichissant. Vous pouvez poser des questions, obtenir des conseils et apprendre des autres.

9. Tenir un journal

Écrire régulièrement dans un journal personnel est un excellent moyen de pratiquer. Cela peut être un journal quotidien, un carnet de réflexions, ou même des essais sur des sujets qui vous passionnent.

10. Écouter et regarder des médias en français

L’exposition à la langue à travers des films, des émissions de télévision, des podcasts ou des chansons en français peut également aider à améliorer l’orthographe en familiarisant avec l’usage correct des mots et des tournures de phrases.

11. Suivre des cours en ligne ou des tutoriels

De nombreuses ressources en ligne (MOOCs, tutoriels vidéo, etc.) offrent des leçons structurées sur la grammaire et l’orthographe.

12. Pratiquer la dictée

La dictée est un exercice classique mais efficace pour travailler à la fois l’orthographe et la compréhension orale.

Pourquoi faut-il éviter les fautes d’orthographe ?

Éviter les fautes d’orthographe est important pour plusieurs raisons :

Pour faciliter la compréhension : les fautes d’orthographe peuvent rendre un texte difficile à lire, à comprendre et à interpréter. Elles peuvent créer des ambiguïtés, des confusions ou des contresens. Par exemple : « il a du mal à marcher » et « il a dû mal à marcher » n’ont pas le même sens.

: les fautes d’orthographe peuvent rendre un texte difficile à lire, à comprendre et à interpréter. Elles peuvent créer des ambiguïtés, des confusions ou des contresens. Par exemple : « il a du mal à marcher » et « il a dû mal à marcher » n’ont pas le même sens. Pour soigner la crédibilité : les fautes d’orthographe peuvent entacher la qualité et la fiabilité d’un texte. Elles peuvent donner l’impression d’un manque de sérieux, de rigueur ou de compétence. Par exemple : un CV ou une lettre de motivation truffés de fautes peuvent compromettre une candidature.

: les fautes d’orthographe peuvent entacher la qualité et la fiabilité d’un texte. Elles peuvent donner l’impression d’un manque de sérieux, de rigueur ou de compétence. Par exemple : un CV ou une lettre de motivation truffés de fautes peuvent compromettre une candidature. Pour valoriser l’image de soi : les fautes d’orthographe peuvent affecter la confiance et l’estime de soi. Elles peuvent générer du stress, de la frustration ou de la honte. Par exemple : se sentir jugé ou moqué à cause de ses fautes peut être blessant ou décourageant.

L’orthographe est un élément clé de la communication écrite en français. Éviter les fautes d’orthographe est donc primordial pour faciliter la compréhension de vos écrits. Pour cela, n’hésitez pas à suivre les conseils de notre guide.