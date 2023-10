Supprimer une photo Google My Business : guide étape par étape

Bienvenue dans notre guide détaillé sur « Comment supprimer une photo sur Google My Business ? ». Dans cet article, nous vous expliquerons les étapes à suivre pour supprimer une image de votre profil Google My Business. Que vous soyez une petite entreprise locale ou une grande marque, la gestion de vos images en ligne est essentielle pour maintenir une image de marque positive. Alors, commençons sans plus tarder.

Qu’est-ce que Google My Business ?

Définition de Google My Business

Google My Business est une plateforme gratuite de Google qui permet aux entreprises d’améliorer leur présence en ligne. Il offre aux entreprises la possibilité de gérer leur profil d’entreprise sur Google, y compris la recherche Google et Google Maps. Les entreprises peuvent partager des informations pertinentes sur leur fiche établissement, telles que leur adresse, leurs heures d’ouverture, leurs coordonnées et des photos.

Importance de Google My Business pour les entreprises locales

Google My Business est crucial pour les entreprises locales car il améliore leur visibilité en ligne. Il permet aux entreprises d’apparaître dans les résultats de recherche locaux, ce qui peut augmenter le trafic sur leur site web et dans leur magasin physique. De plus, Google My Business permet aux entreprises de communiquer directement avec leurs clients en répondant aux avis et en publiant des mises à jour importantes.

Comment ajouter une photo sur Google My Business ?

Étapes pour ajouter une photo sur Google My Business

Ajouter une photo sur Google My Business est un processus simple qui peut être effectué en quelques étapes :

Connectez-vous à votre compte Google My Business. Sélectionnez l’option « Infos » dans le menu de gauche. Faites défiler jusqu’à la section « Photos », puis cliquez sur le bouton « Ajouter des photos ». Vous pouvez maintenant choisir une photo à partir de votre ordinateur ou de votre appareil mobile. Une fois que vous avez sélectionné une photo, cliquez sur « Ouvrir » pour la télécharger. Après le téléchargement, vous pouvez ajouter une légende à votre photo si vous le souhaitez. Enfin, cliquez sur « Appliquer » pour sauvegarder les modifications.

N’oubliez pas que la photo doit respecter les directives de Google en matière de contenu et de taille.

Conseils pour choisir les meilleures photos pour Google My Business

Choisir les bonnes photos pour votre profil Google My Business est crucial pour attirer de nouveaux clients. Voici quelques conseils pour vous aider :

Assurez-vous que vos photos sont claires et de haute qualité. Les images floues ou de faible qualité peuvent donner une mauvaise impression de votre entreprise.

Choisissez des photos qui représentent bien votre entreprise. Par exemple, si vous possédez un restaurant, incluez des photos de vos plats les plus populaires.

Utilisez des photos qui montrent l’extérieur et l’intérieur de votre entreprise. Cela peut aider les clients à se faire une idée de ce à quoi s’attendre lorsqu’ils visitent votre entreprise.

Évitez d’utiliser des photos avec des filtres excessifs ou des modifications. Les photos doivent donner une représentation réaliste de votre entreprise.

Comment supprimer une photo sur Google My Business ?

Il est tout à fait possible de supprimer une photo sur Google My Business, que vous ayez changé d’avis sur une image ou que vous souhaitiez simplement rafraîchir votre galerie. Voici comment vous pouvez procéder :

Étapes pour supprimer une photo sur Google My Business

Connectez-vous à votre compte Google My Business. Sélectionnez l’option « Photos » dans le menu de gauche. Vous verrez alors toutes les photos que vous avez téléchargées. Cliquez sur celle que vous souhaitez supprimer. Une fois la photo ouverte, cliquez sur l’icône de la corbeille dans le coin supérieur droit. Une fenêtre de confirmation s’ouvrira, cliquez sur « Supprimer ».

Notez que la suppression d’une photo est définitive et que vous ne pourrez pas la récupérer une fois supprimée. Assurez-vous donc que vous voulez vraiment supprimer cette photo avant de confirmer.

Pourquoi voudriez-vous supprimer une photo de Google My Business ?

Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles vous voudriez supprimer une photo de Google My Business. Parmi les plus courantes :

La photo est obsolète et ne représente plus fidèlement votre entreprise.

Vous avez téléchargé une photo par erreur.

Vous avez reçu des commentaires négatifs sur une photo en particulier.

Vous souhaitez mettre à jour votre galerie avec de nouvelles photos plus attrayantes.

Quelle que soit votre raison, il est essentiel de maintenir à jour votre profil Google My Business avec des images actuelles et de haute qualité pour attirer et retenir l’attention des clients potentiels.

La gestion de vos images sur Google My Business est cruciale pour votre image de marque. Que ce soit pour ajouter une nouvelle photo ou pour en supprimer une, les étapes sont simples et directes. Assurez-vous de choisir des photos qui représentent le mieux votre entreprise pour maximiser votre visibilité en ligne.

Pour aller plus loin, consultez le guide « Gérer les photos ou les vidéos de votre fiche d’établissement » : https://support.google.com/business/answer/6103862?hl=fr