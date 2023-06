Réussir sa présentation commerciale : les 10 règles à suivre

Qui n’a jamais tremblé à l’idée de se lancer dans une présentation commerciale ? Le trac, la pression des chiffres, la peur du silence… Oui, nous connaissons tous ces sensations. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons vous donner les clés pour réussir votre présentation commerciale. Vous êtes prêts ? Allons-y !

1. Bien préparer son introduction

D’accord, cette première règle peut sembler évidente. Cependant, combien de fois avons-nous vu des commerciaux se lancer tête baissée dans leur proposition commerciale sans préparer leur début de présentation ? Une introduction bien construite permet de capter l’attention de vos interlocuteurs dès les premières secondes. N’hésitez pas à débuter par une anecdote pertinente, une statistique choc ou une question ouverte qui va interpeller votre auditoire. Et rappelez-vous, le premier impression est souvent la bonne.

2. Connaitre son produit/service sur le bout des doigts

Ne vous lancez pas dans une présentation commerciale produit sans connaître votre offre sur le bout des doigts. Pour convaincre vos clients, vous devez être capable de répondre à toutes leurs interrogations, et de mettre en avant les bénéfices de votre produit ou service. Montrez à vos interlocuteurs que vous maîtrisez votre sujet et que vous êtes passionné par ce que vous proposez.

3. Personnaliser sa présentation

Ici, nous parlons de prospect presentation. Chaque client est unique, alors prenez le temps de personnaliser votre présentation en fonction de ses besoins et de ses attentes. Pour cela, l’usage d’un CRM (Customer Relationship Management) peut être un véritable atout. Il vous permettra de recueillir des informations précieuses sur votre client et d’adapter votre discours en conséquence.

4. Utiliser des outils de présentation efficaces

Qu’il s’agisse de PowerPoint, Google Slides, Prezi ou autre, choisissez l’outil de diaporama qui vous convient le mieux. Le visuel est primordial pour appuyer votre discours et rendre votre présentation attrayante. Pour un rendu de qualité professionnelle, l’idéal est de travailler votre template d’entreprise avec une agence powerpoint. Un investissement qui sera rapidement rentabilisé !

5. Présenter une offre claire et concise

Vos clients n’ont pas le temps de décortiquer une offre commerciale compliquée. Votre proposition doit être simple, concise et compréhensible par tous. Pour cela, concentrez-vous sur l’essentiel : qu’est-ce que votre produit/service peut apporter à votre client ? En quoi se distingue-t-il de la concurrence ? Quel est son prix ? Répondre à ces questions vous permettra de construire une offre claire et percutante.

6. Soigner la fin de sa présentation

La fin de votre présentation est tout aussi importante que son début. C’est le moment de conclure, de résumer vos arguments et de lancer un appel à l’action. Ne terminez pas votre présentation sur une note fade, mais au contraire, donnez à vos clients l’envie de passer à l’action. Rappelez-leur les points clés de votre proposition et pourquoi ils devraient choisir votre produit ou service.

7. S’adapter à son interlocuteur

Vous avez sans doute entendu le terme « client roi ». C’est vrai dans une certaine mesure. Vous devez adapter votre présentation commerciale à votre interlocuteur. Comprenez ses attentes, ses besoins et personnalisez votre discours. Vous pouvez même aller plus loin et adapter le design de votre plaquette commerciale ou de votre pitch deck pour correspondre à la charte graphique de votre prospect. Cela montrera votre souci du détail et votre volonté de créer une véritable relation client.

8. Valoriser l’entreprise

Lors d’une présentation commerciale, vous représentez non seulement votre produit ou service, mais également votre entreprise. Il est donc important de mettre en avant les valeurs de votre entreprise, sa stratégie commerciale, ses réalisations et ses objectifs. N’oubliez pas, vos prospects ne font pas seulement affaire avec un produit, ils font affaire avec une entreprise.

9. Préparer des réponses aux objections possibles

La présentation commerciale est un moment de vente, mais également un moment d’échange. Il est donc très probable que votre interlocuteur vous pose des questions ou émette des objections. Soyez prêt à y répondre de manière concise et convaincante. Si vous le pouvez, anticipez les objections possibles et préparez vos réponses à l’avance.

10. Solliciter un feedback

Enfin, une fois la présentation commerciale terminée, n’hésitez pas à demander un retour à votre prospect. Le feedback est une source précieuse d’information qui vous permettra d’améliorer vos futures présentations commerciales. De plus, cela montre à votre interlocuteur que vous êtes ouvert à la critique et que vous cherchez constamment à vous améliorer.

Vidéo bonus : les clés pour réussir un pitch commercial d’entreprise !

Voilà, vous êtes désormais armé de 10 règles d’or pour réussir votre présentation commerciale. Rappelez-vous, la clé de la réussite réside dans la préparation, l’adaptation et la communication. Bonne chance pour vos futures présentations !