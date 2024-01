Le marketing direct, vous avez peut-être déjà entendu ce mot. Il s’agit d’une des plus anciennes méthodes de marketing au monde. Elle n’est pourtant pas connue ou employée par tous, quoiqu’elle possède des avantages qui font d’elle l’une des meilleures techniques de vente. Le but de ce guide est de vous apporter des connaissances approfondies concernant le marketing direct. Car c’est seulement en maîtrisant les enjeux qu’implique l’utilisation de cette méthode que vous serez en mesure de l’inclure avec succès dans votre stratégie marketing.

Définition du marketing direct

Le marketing direct est défini comme étant une technique marketing qui fait recours à l’utilisation de divers supports de communication afin de faire connaître des produits/services à un public cible et d’interagir avec lui. Il peut également être vu comme un instrument de mesure, puisque les résultats obtenus suite aux échanges avec les prospects et les clients sont ensuite quantifiés.

Le but ultime de ce type de marketing n’est pas de pousser le prospect à l’achat, mais plutôt de garder le contact avec ce dernier en entretenant la relation qui le lie avec la société. En effet, les entreprises conservent les informations des prospects dans des bases de données.

L’entreprise peut, après quelque temps, les relancer et leur proposer des produits susceptibles de les intéresser.

Il ne faut pas du tout penser qu’il s’agit d’une méthode compliquée à mettre en œuvre ou qui requiert des compétences particulières (formules mathématiques, études en publicité, méthodes modélisées…). Cependant, la mise en place du marketing direct requiert un choix réfléchi des mots, des arguments, des concepts à présenter. Ainsi donc, pour qu’il puisse porter du fruit, le marketing direct ne doit pas être le fruit de l’improvisation, mais plutôt d’une planification qui prend en compte divers éléments.

Fonctionnement du marketing direct

Le marketing direct a ceci de particulier qu’il prône la communication directe et personnalisée entre le prospect et la compagnie. Ainsi, pour entrer en contact ou échanger avec ses futurs clients, l’entreprise préférera des supports de communication plus directs comme l’email, les SMS, les appels téléphoniques, etc. L’avantage avec ces médias est qu’ils poussent le client à échanger avec l’entreprise directement sans aucun intermédiaire. C’est donc clairement l’opposé des vieux outils de marketing comme la télévision, la radio, les affiches publicitaires et autres.

Comme dit précédemment, pour réussir la mise en place des campagnes de marketing direct, il faut prendre le temps d’y penser. Parmi les différentes choses auxquelles songer, figurent :

Les coûts fixes qui sont plutôt obligatoires et élevés ;

qui sont plutôt obligatoires et élevés ; Les difficultés pouvant survenir comme un mauvais ciblage ou une portée limitée ;

pouvant survenir comme un mauvais ciblage ou une portée limitée ; La façon de conserver la confidentialité des données utilisateurs.

Le marketing direct se compose de trois éléments principaux : le marché, la cible et l’offre ; et il repose sur 3 actions qui sont : informer, communiquer et vendre.

L’information

La première chose à faire est d’informer les prospects sur les produits et les services de la compagnie. L’idée est non seulement de faire connaître la marque auprès des internautes, mais aussi de les convaincre d’acheter.

L’entreprise mise donc sur un discours attractif pour attirer et séduire ces derniers. Pour avoir des résultats, il est nécessaire que celle-ci ait une connaissance parfaite du contenu de son offre. Il faut clairement définir l’offre avant d’en parler. Aussi, il est utile d’avoir une connaissance exacte de la cible à laquelle s’adresser, ça permettra d’adapter l’offre de façon à lui plaire.

La communication

Une fois qu’un prospect connait l’offre de l’entreprise, il peut échanger avec elle, généralement via le moyen de communication déjà utilisé. À travers des questions et des commentaires, les clients aident la société à savoir comment améliorer son offre pour davantage répondre aux besoins de sa cible.

Il faut varier les moyens de communication utilisés pour toucher les clients, afin de voir ce qui marche le plus avec le public visé.

La vente

Suite aux échanges entre les deux entités, si le prospect est satisfait de la présentation du produit, il l’achète et se transforme ainsi en client pour la compagnie. Les marketistes enregistrent ensuite son contact dans un fichier de la base de données.

Quelques formes du marketing direct

Maintenant que vous avez une idée de ce que signifie le marketing direct et des objectifs qu’il vise, voici à présent quelques formes de ce marketing qui fonctionnent. Peut-être que vous trouverez parmi elles l’idéal pour votre prochaine campagne marketing.

Les anciennes formes de marketing direct

Il s’agit des façons traditionnelles de réaliser le marketing direct. Elles ont pour la plupart vu le jour avant le 21e siècle. Parmi elles, on peut citer :

Le télémarketing : il fait référence à l’utilisation d’un téléphone afin de prospecter des clients et leur convaincre de souscrire à une offre.

: il fait référence à l’utilisation d’un téléphone afin de prospecter des clients et leur convaincre de souscrire à une offre. Le mailing : il s’agit de l’envoi postal ou online d’un message (portant sur une annonce ou une offre) à l’adresse d’un individu. Le mailing a évolué grâce à la distribution à distance des catalogues de produits ou de services au client.

: il s’agit de l’envoi postal ou online d’un message (portant sur une annonce ou une offre) à l’adresse d’un individu. Le mailing a évolué grâce à la distribution à distance des catalogues de produits ou de services au client. Les kiosques interactifs : se sont des bornes placées dans des lieux (comme les hôtels, les cinémas, les restaurants…) à l’intention du client, non seulement pour acheter, mais aussi pour se renseigner sur des produits.

Les nouvelles formes de marketing direct

Il s’agit des façons plus récentes de faire du marketing direct. Elles ont vu le jour grâce aux progrès faits dans le secteur des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Voici quelques-unes d’entre elles :

Le marketing digital : il fait référence à l’utilisation des outils digitaux pour toucher les cibles visées. Parmi ces outils figurent les applications, les sites web, les blogs, etc.

: il fait référence à l’utilisation des outils digitaux pour toucher les cibles visées. Parmi ces outils figurent les applications, les sites web, les blogs, etc. Le marketing social : il fait référence au contenu publicitaire posté sur les médias sociaux. Les réseaux sociaux (tels que Facebook, Instagram, LinkedIn, etc.) représentent un puissant canal de prospection puisqu’ils regorgent d’une foule de prospects.

: il fait référence au contenu publicitaire posté sur les médias sociaux. Les réseaux sociaux (tels que Facebook, Instagram, LinkedIn, etc.) représentent un puissant canal de prospection puisqu’ils regorgent d’une foule de prospects. Le marketing mobile : le téléphone mobile étant aussi un outil d’aide à la consommation, les entreprises recourent au marketing mobile essentiellement dans l’objectif d’améliorer l’expérience de leurs clients.

En définitive, il faut retenir que le marketing direct ne date pas d’aujourd’hui. Et pour qu’il puisse fonctionner, il nécessite un temps de réflexion afin de choisir avec soin le message publicitaire et le support de communication qui sera utilisé pour contacter les prospects.