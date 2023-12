L’utilisation croissante de multiples appareils connectés crée une expérience interconnectée, mais elle est aussi accompagnée d’une certaine inquiétude : pourquoi les mêmes publicités continuent-elles de nous suivre d’un appareil à l’autre ? Cette persistance publicitaire découle de méthodes sophistiquées employées par les entreprises pour cibler les consommateurs de manière précise. Dans cet article, nous identifierons les mécanismes qui se cachent derrière ce suivi publicitaire intrusif.

Le suivi publicitaire : qu’est-ce que c’est ?

Le suivi publicitaire est une pratique qui consiste à collecter des informations sur les comportements en ligne d’un utilisateur afin de personnaliser les publicités qui lui sont présentées. Lorsque vous effectuez une recherche sur Google, par exemple, le suivi publicitaire enregistre ces données et les utilise pour diffuser des annonces ciblées sur vos différents appareils.

Imaginons que vous recherchiez des informations sur des chaussures de course sur votre iPhone. Les algorithmes de suivi publicitaire mémorisent cette recherche et commencent à afficher des publicités de chaussures de course sur votre ordinateur et votre tablette, créant ainsi une expérience publicitaire cohérente sur l’ensemble de vos appareils. Ces annonces sont spécifiquement adaptées à vos intérêts et comportements en ligne, ce qui rend plus probable le fait que vous cliquiez dessus.

Ce phénomène est rendu possible grâce à l’utilisation de cookies et d’identifiants uniques qui suivent votre activité sur Internet, mais aussi grâce à diverses méthodes que nous vous expliquons plus bas. Bien que cela puisse offrir une expérience publicitaire plus personnalisée, certains utilisateurs peuvent trouver cela intrusif en raison de la manière dont leurs données sont utilisées à des fins publicitaires. Ainsi, le suivi publicitaire soulève des questions liées à la vie privée et à la sécurité des données, tout en étant un aspect omniprésent de l’écosystème publicitaire en ligne.

VOIR AUSSI : Remarketing ou retargeting : définition, fonctionnement et avantages

Le suivi probabiliste

Le suivi probabiliste repose sur l’utilisation d’algorithmes et de données pour établir des correspondances potentielles entre les différents appareils d’un utilisateur. L’idée est de créer des profils probabilistes basés sur les habitudes de navigation et les interactions en ligne. Lorsque vous effectuez une recherche sur votre iPhone, par exemple, les annonceurs collectent des données telles que les termes de recherche, les sites visités et les intérêts apparents. Ces informations sont ensuite analysées pour créer un profil d’utilisateur.

Une fois ce profil établi, les annonceurs utilisent des mécanismes de correspondance probabilistes pour tenter de lier cet utilisateur à d’autres appareils qu’il utilise, tels que son ordinateur ou sa tablette. Des éléments tels que les cookies et les identifiants publicitaires peuvent aussi être utilisés pour établir ces liens. Cela explique pourquoi, après avoir recherché un produit spécifique sur un appareil, vous pouvez voir des publicités liées apparaître sur vos autres appareils, qu’ils soient connectés ou non au même réseau Wi-Fi.

Le suivi déterministe

En parallèle, le suivi déterministe repose sur une correspondance directe entre les appareils d’un utilisateur. Contrairement au suivi probabiliste qui se base sur des probabilités statistiques, le suivi déterministe utilise des données d’identification précises pour établir des connexions. Les informations telles que les identifiants d’appareil uniques, l’adresse IP, les adresses e-mail ou les numéros de téléphone sont utilisés pour créer des liens définitifs entre les différents dispositifs.

Ainsi, si vous êtes connecté à un compte sur votre iPhone et que vous avez également associé ce compte à votre ordinateur, le suivi déterministe peut permettre aux annonceurs de suivre votre activité publicitaire de manière plus précise et directe. Cela explique pourquoi les publicités spécifiques à vos intérêts personnels peuvent apparaître sur plusieurs appareils simultanément.

VOIR AUSSI : Publicité sociale ou social Ads : définition, utilité et bonnes pratiques

Comment éviter ce suivi intrusif ?

Bien que le suivi publicitaire puisse sembler envahissant, il existe des moyens de minimiser son impact et de regagner une certaine confidentialité. Voici quelques conseils pratiques :

Utilisez un VPN

Un réseau privé virtuel (VPN) masque votre adresse IP réelle. Plus besoin de s’inquiéter d’un tiers qui veut découvrir quelle est mon IP : en chiffrant les données de votre connexion, un VPN peut ajouter une couche de confidentialité supplémentaire, rendant plus difficile le suivi de votre activité en ligne. De plus, certains VPN de qualité possèdent des fonctionnalités de bloqueurs de suivi : ceci permet de réduire drastiquement l’identification de votre empreinte numérique et de faire baisser considérablement la probabilité d’avoir des publicités ciblées sur tous vos appareils.

Optez pour la navigation privée

Même s’ils ne suffisent pas à bloquer l’ensemble du suivi en ligne, les modes de navigation privée sur les navigateurs limitent la quantité d’informations stockées localement, réduisant ainsi la possibilité d’un suivi publicitaire persistant.

Désactivez le suivi publicitaire personnalisé

Sur la plupart des plateformes, vous pouvez désactiver le suivi publicitaire personnalisé dans les paramètres de confidentialité. Cela limite la personnalisation des annonces en fonction de vos activités en ligne. Cette solution reste toutefois moins efficace face à un suivi probabiliste. De plus, cela réduit de manière assez faible l’apparition de certaines publicités ciblées depuis des requêtes que vous avez effectuées sur des sites marchands ou des plateformes comme YouTube par exemple.

En conclusion, bien que le suivi publicitaire sur plusieurs appareils puisse sembler inévitable, les utilisateurs disposent de moyens pour atténuer son impact. En comprenant les mécanismes sous-jacents du suivi probabiliste et déterministe, les consommateurs peuvent prendre des mesures pour protéger leur vie privée tout en continuant à profiter du web en toute liberté.