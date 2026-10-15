Dirigeants de PME : Allianz relie responsabilité, locaux et continuité d'activité

Quand vous dirigez une PME, un même imprévu peut toucher à la fois un client, vos murs et votre chiffre d’affaires. Allianz présente sa protection des professionnels en trois volets que vous composez selon votre activité : la responsabilité envers les tiers, les locaux et les biens, puis la perte d’exploitation lorsque cette garantie est souscrite. Dans chacun de ces volets, ce qui vous protège dépend des garanties retenues au contrat.

Nouveau local, premier salarié : le bon moment pour faire le point

Certaines étapes appellent une revue de votre protection. Prenez un artisan menuisier qui signe le bail de son premier atelier. Il y installe ses machines, reçoit ses clients et engage son nom à chaque chantier. Pensez à une commerçante qui réceptionne son premier gros stock avant la saison : sa réserve n’a plus la même valeur que la veille. Imaginez enfin un cabinet de conseil qui recrute son premier collaborateur. L’organisation change, les rendez-vous se multiplient, l’entreprise prend une autre dimension.

Ces moments ont un point commun. Votre activité grandit, et ce que vous avez à protéger grandit avec elle. Un déménagement, un stock plus important ou une première embauche sont autant d’occasions de reprendre votre contrat avec un regard neuf.

Allianz vous propose d’aborder cette étape en reliant trois questions simples. Qui répond des dommages causés à vos clients et aux tiers ? Qu’est-ce qui protège vos locaux et ce qu’ils contiennent ? Comment votre activité tient-elle si elle doit s’arrêter ? L’offre d’assurance professionnelle Allianz s’organise autour de ces volets, que vous adaptez à votre profil et à votre projet.

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Votre responsabilité envers clients et tiers

Votre activité vous expose envers ceux que vous servez. Un plombier qui intervient chez un particulier peut provoquer un dégât des eaux en cours de chantier. Un client peut glisser dans votre boutique. Un conseil mal compris peut causer un préjudice à une entreprise cliente. Dans chacun de ces cas, c’est votre responsabilité professionnelle qui est en jeu.

Allianz explique que la responsabilité civile professionnelle, la RC Pro, peut couvrir les dommages causés à des tiers dans le cadre de votre activité. Elle peut aussi prendre en charge votre défense, selon ce que prévoit votre contrat.

Cette protection reste liée à ce que vous avez souscrit. Les garanties, les limites et les exclusions de votre RC Pro dépendent du contrat signé. C’est pourquoi il est utile de décrire précisément vos activités réelles à votre conseiller. Un artisan qui ajoute une prestation de pose, ou un consultant qui élargit son champ d’intervention, a intérêt à le signaler pour que le contrat corresponde à ce qu’il fait au quotidien.

Ce qu’Allianz peut protéger dans vos murs

Vos locaux et ce qu’ils contiennent font tourner votre entreprise. Sans atelier, l’artisan ne produit plus. Sans marchandises en rayon, la boutique ne vend plus. Sans ordinateurs, le cabinet de conseil ne livre plus ses dossiers.

Les offres professionnelles d’Allianz peuvent couvrir les locaux, les équipements, les stocks et les marchandises. Cette couverture se construit selon vos besoins et les garanties que vous retenez. Elle se compose donc au cas par cas, en fonction de ce que vous possédez et de la manière dont vous l’utilisez.

Type de bien Exemple Point à vérifier au contrat Locaux Atelier, boutique, bureau Garanties applicables au local Équipements Machines, outillage, informatique Matériel déclaré et montants couverts Stocks Matières premières Valeur assurée et variations de stock Marchandises Produits destinés à la vente Plafonds de garantie et exclusions

Lorsque vous changez de local ou recevez un stock plus important, ces éléments évoluent. Faire le point avec votre conseiller à ce moment vous permet de vérifier que les garanties retenues suivent la réalité de votre entreprise.

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La continuité de l’activité, une garantie à choisir

Un sinistre peut arrêter votre activité plus longtemps que vos murs. Imaginez un incendie dans votre atelier. Les dégâts matériels se voient tout de suite. Mais pendant les réparations, le local reste fermé. Vos charges continuent de courir alors que votre chiffre d’affaires s’interrompt.

C’est là que les deux volets se rejoignent. Un dommage à vos biens peut peser directement sur la marche de votre entreprise. Protéger vos locaux et protéger votre activité sont donc deux questions liées, qu’il vaut mieux examiner ensemble.

Chez Allianz, la perte d’exploitation peut être couverte si cette garantie est souscrite. Elle fait partie des garanties que vous choisissez ou non selon votre situation. Si elle n’est pas souscrite, elle ne s’applique pas. Pour une commerçante dont la saison repose sur quelques mois de vente, ou pour un artisan dont l’outil de travail est concentré dans un seul lieu, la question mérite d’être posée clairement à votre conseiller.

Avec Allianz, votre attestation reste à portée de main

Vos clients et partenaires peuvent vous demander de justifier votre assurance. Un donneur d’ordre avant un chantier, un bailleur lors de la signature, une entreprise cliente avant un contrat de prestation : la demande d’attestation fait partie de la vie d’une PME.

Chez Allianz, l’attestation de RC Pro est accessible depuis l’espace client, une fois le contrat souscrit. Vous savez ainsi où la retrouver lorsque l’on vous la réclame.

Ce moment est aussi l’occasion de passer en revue l’ensemble de votre protection. Voici les points à vérifier avec votre conseiller :

Vos activités : celles que vous exercez réellement et qui sont décrites au contrat.

Votre responsabilité : les garanties, les limites et les exclusions de votre RC Pro.

Vos biens : les locaux, les équipements, les stocks et les marchandises retenus.

Votre continuité : la garantie perte d’exploitation, souscrite ou à étudier.

Votre attestation : son emplacement dans l’espace client une fois le contrat signé.

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Trois volets qui se pensent ensemble

Dans la vie d’une PME, la responsabilité, les locaux et la continuité se répondent. Un même événement peut concerner un client, endommager vos biens et freiner votre activité. Allianz vous propose de composer ces trois volets selon votre activité et votre projet, dans les conditions de votre contrat. La perte d’exploitation, elle, reste attachée à sa souscription : à vous d’en parler avec votre conseiller au moment où votre entreprise évolue.