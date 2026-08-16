La confiance et le contrôle sont souvent présentés comme deux notions opposées dans l’entreprise. Pourtant, une relation professionnelle saine peut associer autonomie, vérification et responsabilité. La célèbre phrase « La confiance n’exclut pas le contrôle », attribuée à Lénine, continue d’alimenter les débats sur le management. Son intérêt actuel tient surtout à une question : comment contrôler le travail sans installer la méfiance ?

Ce que signifie réellement cette expression

Dans le monde professionnel, la confiance repose sur la capacité à déléguer une mission, à reconnaître les compétences d’un collaborateur et à lui laisser une marge de décision. Le contrôle, lui, consiste à vérifier que les objectifs, les règles et les attentes sont respectés. Les deux peuvent donc avoir une place, à condition que le contrôle ne devienne pas une surveillance permanente.

La formule est attribuée à Lénine (lenine), et les sites de citations la présentent sous cette forme. Des articles montrent qu’elle est devenue une expression du management. Son origine historique ne doit toutefois pas faire oublier son usage contemporain : dans l’entreprise, elle sert surtout à rappeler qu’une confiance professionnelle n’implique pas l’abandon de tout suivi.

La difficulté vient du mot « contrôle ». S’il désigne un point d’étape, un indicateur ou une vérification prévue, il peut sécuriser le projet. S’il signifie observation constante, validation de chaque décision ou demande de justification permanente, il risque de produire l’effet inverse. La relation managériale dépend donc davantage de la manière de contrôler que de l’existence du contrôle.

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Pourquoi la confiance est indispensable au travail

Une équipe ne peut pas fonctionner durablement si chaque personne doit obtenir une autorisation pour agir. La confiance donne de la liberté, favorise la prise d’initiative et permet au collaborateur de progresser. Elle crée aussi un lien utile entre le manager et ses collaborateurs : chacun sait qu’il peut agir dans un cadre défini.

Un management fondé sur la confiance ne signifie pas « laisser faire ». Il suppose au contraire des attentes explicites. Le manager doit préciser les objectifs, les responsabilités, les délais et le niveau de qualité attendu. Cette transparence évite que le contrôle intervienne seulement lorsque quelque chose ne va plus.

La confiance peut notamment renforcer :

l’autonomie dans les décisions courantes ;

la responsabilité face aux objectifs ;

la communication au sein de l’équipe ;

l’engagement dans un projet ;

la capacité à signaler rapidement une difficulté.

Cette logique rejoint les approches managériales qui associent cadre clair, autonomie et suivi plutôt que surveillance continue.

Des analyses récentes soulignent notamment que la confiance peut soutenir l’initiative tandis que des repères précis maintiennent l’alignement collectif.

Quand le contrôle devient contre-productif

Le contrôle devient problématique lorsqu’il traduit une méfiance générale. Il ne s’agit pas d’amour du contrôle : le suivi doit servir la qualité. Un manager qui vérifie chaque détail envoie implicitement le signal qu’il ne croit pas aux compétences de son équipe. À terme, le collaborateur peut cesser de prendre des initiatives et attendre systématiquement une validation.

Cette situation touche autant les femmes que les hommes et peut concerner quelqu’un de très expérimenté comme une personne récemment recrutée. Dans les deux cas, l’excès de surveillance réduit la liberté d’action et peut dégrader la relation. Les outils doivent être équipés et les problèmes réglés.

Le contrôle excessif peut aussi ralentir le travail. Si plusieurs validations sont nécessaires pour une tâche simple, l’équipe perd du temps et le manager devient lui-même un goulot d’étranglement. Le problème n’est donc plus seulement humain : il affecte l’efficacité de l’entreprise.

Plusieurs signaux doivent alerter :

les collaborateurs demandent une validation pour presque tout ;

les décisions remontent systématiquement au manager ;

les erreurs sont davantage commentées que les progrès ;

les réunions servent surtout à rendre des comptes ;

la communication devient défensive.

Dans cet état, renforcer le contrôle n’est généralement pas la meilleure réaction. Il faut plutôt examiner le cadre, les responsabilités et les outils de suivi.

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Comment trouver un équilibre entre confiance et contrôle ?

Le bon niveau de contrôle dépend de la situation, du risque, de la compétence et de l’importance du projet. Un travail sensible ou réglementé peut nécessiter davantage de vérifications. Une mission maîtrisée par un collaborateur expérimenté peut, à l’inverse, laisser davantage de liberté.

Un contrôle équilibré repose sur quelques principes simples :

définir les résultats attendus avant de déléguer ;

choisir des indicateurs réellement utiles ;

fixer des points de suivi connus à l’avance ;

laisser au collaborateur une marge de décision ;

intervenir en cas d’écart plutôt que contrôler chaque geste.

Le manager doit également distinguer contrôle et accompagnement. Un entretien de suivi peut servir à comprendre une difficulté, ajuster une priorité ou apporter une ressource. Il ne doit pas automatiquement devenir un interrogatoire sur chaque action réalisée.

Cette distinction améliore aussi la communication. Lorsque le collaborateur connaît les critères d’évaluation et les moments de suivi, il peut organiser son travail sans avoir l’impression d’être constamment observé.

Le contrôle devient alors un mécanisme de sécurisation, non une preuve de méfiance.

La confiance se construit, elle ne se décrète pas

Faire confiance ne signifie pas accorder immédiatement une liberté totale. La confiance évolue avec les expériences, les résultats et la qualité des échanges. Un nouveau collaborateur peut avoir besoin d’un accompagnement plus rapproché au départ, puis gagner progressivement en autonomie.

Le manager peut installer cette progression en clarifiant les responsabilités :

expliquer la mission et son cadre ; vérifier la compréhension des objectifs ; laisser la personne agir ; organiser un retour régulier ; ajuster le niveau de suivi selon les résultats.

Elle évite d’abandonner quelqu’un sans soutien ou de le surveiller inutilement, et transforme le contrôle en outil d’apprentissage.

Le feedback joue ici un rôle central. Un commentaire précis sur un résultat aide à corriger une méthode. À l’inverse, une remarque vague ou répétée peut être vécue comme une remise en cause de la personne. Dans une relation de travail équilibrée, les échanges portent donc sur les faits, les objectifs et les solutions.

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Le contrôle doit protéger le cadre, pas remplacer la confiance

Dans certaines entreprises, le contrôle est nécessaire pour des raisons de qualité, de sécurité, de conformité ou de gestion financière. Il ne s’agit pas de supprimer les procédures au nom de la liberté. Il s’agit de leur donner une fonction claire.

Un dispositif pertinent répond à une question : que cherche-t-on à sécuriser ? Si la réponse est précise, le niveau de contrôle peut être défini. S’il sert seulement à rassurer un responsable inquiet, il risque de devenir une habitude coûteuse.

La communication permet alors de maintenir le bon équilibre. Le manager peut expliquer pourquoi un indicateur existe, comment les résultats seront examinés et quelle place reste à l’initiative individuelle.

Cette transparence réduit les interprétations négatives et facilite les relations professionnelles.

La confiance n’empêche donc ni les règles ni les vérifications. Une politique claire peut améliorer la vie quotidienne sans publicité. Elle suppose simplement que celles-ci soient proportionnées. Dans le monde du travail, l’objectif n’est pas de choisir entre confiance et contrôle, mais de construire un cadre où chacun sait ce qui doit être réglé, ce qui peut être décidé librement et ce qui doit être signalé.

La formule conserve ainsi une certaine utilité, à condition de ne pas confondre contrôle et surveillance. Un management efficace associe confiance, cadre clair, communication et vérifications proportionnées pour donner aux collaborateurs les moyens d’agir avec responsabilité.