Clubhouse : définition et avantages pour les entrepreneurs

Clubhouse, en entendant ce mot, vous pensez peut-être à une maison de clubs physique. Cependant, c’est également le nom de l’un des réseaux sociaux les plus emblématiques à l’heure actuelle. Originaire d’Amérique, plus précisément de la Silicon Valley, il s’agit d’un média social aux caractéristiques particulières, ce qui lui permet de se différencier de la masse des autres plateformes du genre. C’est également un outil utilisé par les entrepreneurs pour propulser leur business. Vous désirez en savoir plus sur la raison d’être de l’application Clubhouse et sur les avantages que vous procurerait son utilisation en tant qu’entrepreneur ? Vous êtes au bon endroit. Nous vous expliquons tout dans cet article.

Qu’est-ce que Clubhouse ? Définition

Clubhouse est une plateforme sociale (au même titre qu’Instagram et Facebook) qui regroupe en un même endroit une multitude d’utilisateurs. L’application a été lancée en Amérique en mars 2020 et s’est très vite répandue dans le reste du monde. En moins d’un an, elle est arrivée sur la place française et a séduit bon nombre de personnes. Aujourd’hui, la plateforme compte des dizaines de millions d’utilisateurs qui apprécient y réseauter et faire connaître leurs activités. C’est une place virtuelle où professionnels et particuliers trouvent leur compte. Rohan Seth et Paul Davidson sont les deux initiateurs du projet ayant abouti à l’application Clubhouse.

Grâce au caractère novateur de leur idée, ils ont pu bénéficier d’un soutien financier évalué à des millions de dollars, pour aider au développement du projet.

La particularité de Clubhouse est que c’est une plateforme au contenu essentiellement audio. Cela signifie que les internautes échangent entre eux uniquement via des messages vocaux. Ainsi donc, les médias tels que les images et les vidéos ne font pas partie de l’univers du logiciel Clubhouse.

La plateforme est divisée en salles de discussions réparties en thèmes. Les thématiques de ces salles de discussion sont de divers ordres : la religion, l’argent, les rapports humains… de quoi satisfaire le désir de tout un chacun. Les salles sont conçues pour pouvoir accueillir jusqu’à 5 000 personnes. Et il est désormais plus facile d’accéder à l’application contrairement au début de la création de celle-ci où il fallait automatiquement être invité par un utilisateur. Aussi, le succès de la plateforme n’est plus à prouver. En effet, le fait que des entrepreneurs à succès mondialement connus comme Elon Musk et Mark Zuckerberg font partie des utilisateurs dévoués de Clubhouse ont poussé quantité d’individus à s’y intéresser.

Avantages de Clubhouse

La réussite du réseau social Clubhouse est dû à son caractère unique et aux nombreux avantages qu’il procure aux utilisateurs. Les propriétaires d’entreprises sont particulièrement attirés par ce logiciel, car ils le voient comme un environnement propice au développement de leurs affaires. Ci-après, quelques prérogatives majeures que confère Clubhouse aux entrepreneurs.

Clubhouse aide les marques à développer leur notoriété

Les groupes de discussion étant regroupés en sujets bien précis, c’est l’occasion pour vous de créer ou d’intégrer une niche qui cadre avec l’activité de votre entreprise. Une fois que cela est fait, vous pouvez vous positionner comme un expert de la chose, en prodiguant des informations fiables et utiles aux autres membres. Vous accorderez ainsi de la valeur à votre marque et créerez de l’intérêt chez ceux qui écoutent vos podcasts.

Clubhouse peut également vous aider à maintenir un intérêt certain pour votre marque, en créant chez les membres du groupe la peur de manquer. En effet, le fait que les conversations ne soient pas enregistrées ou archivées va pousser les utilisateurs à être constamment connectés. L’occasion pour vous de faire votre marketing de façon constante et attrayante. Profitez-en pour annoncer un évènement important sur votre société ou une formation que vous comptez lancer.

Clubhouse est une application pratique et accessible

La plateforme Clubhouse vous donne l’occasion de vous balader entre les groupes et de rejoindre ceux qui vous intéressent vraiment. Si vous êtes de nature réservée, vous pouvez très bien préserver votre identité. Les conversations étant uniquement audio, il n’est pas possible de connaître dans quel pays se trouve l’auteur d’un message.

Les fonctionnalités que possède l’app Clubhouse sont utiles et bien pensées. Si vous êtes l’animateur d’une salle de discussion, les choses sont mises en place pour que vous ayez une expérience exceptionnelle. Par exemple, il n’est pas permis aux utilisateurs de prendre la parole n’importe comment. Il leur faut lever la main, et c’est à vous de leur donner l’autorisation de parler et de défendre leurs idées. Cet exemple prouve que le système de gestion sur Clubhouse est très bien mené.

Aussi, grâce à la fonctionnalité « Couloir », les utilisateurs ont la possibilité de découvrir chaque nouvelle salle de discussion disponible et prête à accueillir des participants. C’est parfait pour un nouvel inscrit qui ne sait pas encore quelle communauté intégrer.

Le côté accessible de l’appli Clubhouse se voit à plusieurs niveaux. Tout d’abord, il s’agit d’un programme logiciel gratuit. Vous n’avez pas à payer pour devenir utilisateur ou pour rejoindre une salle qui vous intéresse. De plus, avec le système du chat audio uniquement, vous n’avez pas à perdre du temps pour écrire des textes si vous voulez participer. Il suffit de parler. C’est une option parfaite pour les entrepreneurs qui sont parfois très occupés. Cela leur permet de contribuer aux conversations grâce à leurs commentaires pendant qu’ils travaillent ou effectuent d’autres tâches.

Clubhouse aide à construire un vrai réseau professionnel

L’app Clubhouse vous donne la possibilité de vous constituer un réseau professionnel solide. Il y a énormément d’entrepreneurs à succès qui se trouvent sur la plateforme. Cependant, les aspirations de chacun d’entre eux sont différentes. D’aucuns installent le logiciel pour développer leurs connaissances dans un domaine précis, d’autres le font pour trouver des clients qui pourraient acheter leurs produits ; d’autres encore aimeraient juste rencontrer du monde, et se créer des connexions avec des personnes influentes capables de leur apporter un plus.

Et concernant ce dernier aspect, c’est l’une des raisons qui poussent le plus de monde vers la plateforme. En rejoignant une salle de discussion, vous pouvez connaître la liste des participants.

Si vous cherchez à être en lien avec un professionnel de la plateforme qui vous inspire, vous pouvez toujours lui envoyer une invitation à rejoindre votre groupe ou chercher à rejoindre le sien. Il est en fait très facile de réussir une stratégie de réseautage sur Clubhouse.

Si vous êtes un entrepreneur, les discussions orientées vers la création de valeur, le business, le marketing… sont bien placées pour vous aider à faire des connexions avec les gens qui ont des centres d’intérêt similaires aux vôtres. Avec Clubhouse, vous avez l’impression de faire partie d’une communauté qui épouse vos valeurs.