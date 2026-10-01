Dans le domaine de l’électricité, un outillage adapté ne sert pas simplement à travailler de façon plus rapide. En effet, la qualité des outils utilisés influence aussi la précision des interventions, la fiabilité des raccordements et les conditions dans lesquelles les professionnels peuvent opérer, qu’il s’agisse des électriciens, des installateurs ou encore des techniciens de maintenance. Mais deux outils qui servent à une même opération ne représentent pas forcément les mêmes caractéristiques. Par conséquent, il est crucial de sélectionner son équipement en fonction des interventions planifiées, en évitant de se laisser séduire par des outils bon marché ou polyvalents. Dans cet article, découvrez quelques conseils qui vous permettront de sélectionner efficacement les outils pour les travaux électriques professionnels.

Les outils pour les raccordements

Lorsqu’il y a besoin d’effectuer l’installation d’une cosse, d’un embout de câblage ou d’autres types de contacts, le sertissage permet de créer une liaison mécanique qui va être durable dans le temps. Choisir une pince à sertir en fonction du type de connecteur utilisé permettra de mieux cibler le sertissage recherché. Sur le marché, il existe des outils qui sont destinés aux embouts de fils, aux connecteurs coaxiaux ou encore aux cosses isolées ou non isolées. Pour des travaux répétitifs, un mécanisme à cliquet peut apporter davantage de régularité en évitant notamment de relâcher l’outil avant la fin du cycle de sertissage sur les modèles conçus à cet effet. Certaines pinces disposent aussi de matrices interchangeables, ce qui permet d’utiliser un même outil avec plusieurs familles de contacts.

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Les outils pour la coupe et le dénudage

Il est essentiel de préparer correctement un câble avant de le raccorder à une installation électrique. Pour ce faire, des coupe-câbles et des pinces à dénuder peuvent alors être utilisés et choisis en fonction du diamètre ou de la section des conducteurs manipulés, du type d’isolant utilisé et de leur nature. La pince à dénuder va servir à retirer l’enveloppe isolante sans forcément endommager le conducteur. Sur un fil multibrin, une mauvaise préparation peut avoir tendance à diminuer la section réellement disponible. En utilisant un outil adapté, une longueur de dénudage plus régulière sera alors obtenue pour permettre une bonne installation d’une cosse, d’un bornier ou encore d’un embout.

Les professionnels peuvent aussi se pencher sur les systèmes de dénudage automatiques ou auto-ajustables, car ces équipements vont leur permettre d’adapter plus rapidement le travail aux différentes sections de câbles tout en rendant les opérations répétitives plus homogènes.

Quant au coupe-câble, il doit lui aussi correspondre au matériau et aux dimensions nécessaires. Si, par exemple, on utilise une pince coupante classique sur un conducteur pour lequel elle n’est pas prévue, cela peut écraser le câble ou encore accélérer son usure. Pour des interventions fréquentes, la qualité du tranchant et la démultiplication de l’effort deviennent donc des critères aussi importants que la simple capacité maximale annoncée.

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Des outils adaptés aux installations

Mais les outils ne se limitent pas forcément aux pinces ou aux tournevis et les appareils de mesure sont indispensables dans les installations industrielles, surtout lorsque l’on recherche une panne ou que l’on réalise de la prévention. De ce fait, les multimètres, les pinces ampèremétriques ou encore les détecteurs vont répondre à des usages différents. Leur précision et leur fonction ne sont pas les seuls critères à prendre en compte, mais il est aussi essentiel de prêter attention à la catégorie de mesure qui va correspondre à l’environnement électrique dans lequel les appareils vont être employés. Par exemple, les catégories CAT II, CAT III et CAT IV correspondent à des niveaux et à des emplacements dans les installations électriques. Il va falloir aussi tenir compte de la tension nominale qui va être associée à cette catégorie.

Des outils ergonomiques

Aujourd’hui, les outils se doivent d’être parfaitement ergonomiques, puisque les techniciens et les électriciens sont souvent amenés à répéter les mêmes gestes, parfois des centaines de fois par jour. En ce qui concerne une pince, il peut donc être intéressant d’examiner l’ouverture des poignées ou la qualité du revêtement. Les fabricants sont aussi en mesure de créer des dimensions différentes en fonction du travail demandé et l’encombrement est aussi souvent étudié. En effet, un outil très robuste, mais volumineux, peut vite devenir peu pratique lors d’une intervention dans une armoire électrique dense.