Le métier de conseiller en insertion professionnelle s’avère être l’un des plus intéressants. Mais tout n’est pas toujours rose. En effet, il n’y a pas que de bons côtés dans ce métier. Certains inconvénients méritent également d’être relevés. Cet article décline donc les avantages et les inconvénients du métier de conseiller à l’emploi.

Qu’est-ce qu’un conseiller en insertion professionnelle ?

Le conseiller en insertion professionnelle est un acteur du marché de l’emploi. Il accomplit des missions de facilitation d’accès à l’emploi.

Définition du conseiller en insertion professionnelle

Le conseiller en insertion professionnelle est un professionnel qui apporte son accompagnement aux tiers dans leur quête de l’emploi. Il les soutient et permet leur insertion dans leur réinsertion dans le marché du travail. Le métier de conseiller à l’emploi est un métier qui met le professionnel en étroite collaboration avec les chercheurs d’emploi.

Les journées de travail du conseiller en insertion professionnelle sont partagées entre son bureau et les salles de formation. Dans son bureau, le conseiller reçoit les candidats qu’il suit. Tandis que dans les salles de formation, il conduit des séances de discussion de groupe sur des thématiques sur l’emploi. Il travaille généralement selon des horaires fixes.

Le conseiller en insertion professionnelle est titulaire d’un Bac+2 en sciences économiques, humaines ou sociales. Il touche en moyenne par mois 1 700 €.

Missions du conseiller

Le conseiller en insertion sociale et professionnelle accompagne les individus en quête de l’emploi dans la recherche d’opportunités, la rédaction des lettres de motivation et des CV et la préparation aux entretiens d’embauche. Ses missions sont donc nombreuses et variées. Elles comptent :

L’accueil et l’information du public sur différents sujets (accès au travail, formations, indemnisation, financement, etc.) ;

L’identification de concert avec le candidat, de ses forces et faiblesses ;

Le montage d’un projet professionnel orienté sur le candidat et son suivi ;

Le conseil et l’orientation du candidat sur sa méthodologie de recherche de l’emploi ;

Le montage, la mise à jour et le suivi permanent du dossier d’inscription de chaque candidat ;

L’apport d’une assistance technique aux entreprises qui ont lancé un recrutement en termes de choix de candidats ;

La facilitation à l’adaptation et au maintien du travailleur dans un nouvel environnement de travail.

À cela s’ajoutent la préparation et l’animation des ateliers collaboratifs.

Où travaille un conseiller en insertion professionnelle et quelles sont ses perspectives de carrière ?

Le conseiller en insertion professionnelle peut travailler aussi bien dans le secteur public que dans le privé. Cette profession offre par ailleurs des perspectives de carrière intéressantes.

Lieux de travail du conseiller en insertion professionnelle

Si l’idée la plus partagée est que le conseiller à l’emploi travaille uniquement chez Pôle emploi, cela est bien loin de la réalité. En pratique, plusieurs structures (publiques ou privées) peuvent employer un conseiller en insertion professionnelle.

S’agissant du public, le conseiller peut être employé dans les institutions qui assurent une mission de service public. En plus de Pôle emploi, le conseiller en insertion peut être recruté dans les institutions de service public. Ce sera notamment le cas des Plans locaux pour l’insertion et l’Emploi. Ici, il peut s’agir de Cap Emploi, Missions locales ou encore des Centres d’information sur les droits des femmes et des Familles.

Le conseiller peut également être employé auprès des Maisons de l’emploi ou encore des collectivités locales ou territoriales.

S’agissant du privé, le conseiller peut être employé dans les organismes de formation, les entreprises de travail temporaire, les cabinets en ressources humaines.

Mais ce n’est pas tout. Le secteur de l’économie sociale et solidaire peut également offrir des opportunités d’emploi pour le conseiller en insertion professionnelle. Ici, il peut intervenir dans tout type de structures d’insertion par l’activité économique. Il peut donc s’agir d’Associations intermédiaires, d’Entreprises d’insertion, de Régies de quartier, etc.

Perspectives de carrière du conseiller

Le conseiller en insertion professionnelle, qui peut aussi prendre les appellations de chargé de mission emploi formation ou encore chargé de relations entreprises, peut évoluer après quelques années d’expérience.

Le conseiller peut évoluer au poste de chargé de projet d’une mission locale. Sous cette nouvelle casquette, il va participer à l’élaboration des projets en collaboration avec d’autres partenaires locaux. Le but poursuivi étant d’aider à la promotion de l’insertion socioprofessionnelle.

Le conseiller en insertion professionnelle peut également, après quelques années d’exercice, travailler dans une entreprise ou une association, notamment au développement des ressources humaines. Ou encore il peut évoluer vers le poste de conseiller en orientation scolaire et professionnelle.

Quels sont les avantages du métier de conseiller en insertion professionnelle ?

Les avantages du métier de conseiller en insertion professionnelle font tout son intérêt. Ils peuvent être regroupés en trois principaux avantages, tels que présentés ci-dessous.

Participation à l’insertion à l’emploi

Le conseiller à l’insertion professionnelle participe à l’insertion professionnelle des individus. C’est là d’ailleurs son rôle principal et par la même occasion le premier avantage qu’offre ce métier. La possibilité d’apporter un soutien à un quelconque niveau à une personne en quête d’un emploi est en soi très gratifiante.

En offrant sa participation au processus d’insertion sur le marché de l’emploi, le conseiller devient un acteur majeur et indispensable pour les chercheurs d’emploi. Il contribue ainsi à leur bien-être et à leur redonner confiance en eux.

Multitude des missions

Le métier de conseiller en insertion professionnelle offre une variété de missions. C’est un métier riche dans lequel le conseiller n’a pratiquement pas le temps de s’ennuyer.

Il est partagé entre les animationsd’ateliers sur la recherche d’emploi, la réalisation d’entretiens individuels des candidats et la mise en place d’actions de formation.

Une telle variété de missions requiert par ailleurs que le conseiller dispose de qualités et de compétences bien particulières, au rang desquelles l’écoute, la maîtrise du marché de l’emploi, des compétences relationnelles, etc.

Cette variété de tâches et de missions est un avantage très stimulant. Elle permet au conseiller de se ressourcer en permanence, en passant d’une activité à une autre.

Évolution de carrière

L’évolution de carrière est également un avantage non négligeable. C’est d’ailleurs pour certains le plus rassurant. Si la participation à l’insertion professionnelle des individus et la variété des missions sont des avantages très motivants, la garantie de l’évolution professionnelle apporte une assurance supplémentaire pour le choix de ce métier.

Les perspectives de carrière du conseiller en insertion professionnelle sont intéressantes. Tel que vu plus haut, en quelques années de travail, le conseiller peut rapidement évoluer vers des postes à responsabilité (formateur, consultant, chef d’équipe, etc.). À cela s’ajoute une rémunération plus importante, dépendant souvent des facteurs tels que, le niveau de qualification du conseiller, son expérience professionnelle, le type de structure qui l’emploie, etc.

Quels sont les inconvénients du métier de conseiller en insertion professionnelle ?

Comme rappelé en entrée, les avantages du métier de conseiller en insertion à l’emploi n’excluent pas ses inconvénients. Lesquels peuvent également être répartis en trois points ?

Stress émotionnel

Le métier de conseiller peut s’avérer très stressant. Le conseiller se doit donc d’être absolument outillé émotionnellement pour exercer ce métier. Ceci peut être perçu comme une condition, une contrainte, et donc un inconvénient du fait de l’importante charge émotionnelle à laquelle il doit faire face.

La capacité émotionnelle du conseiller est mise à rude épreuve du fait de sa rencontre avec des individus en proie au stress, à l’anxiété ou encore à la frustration. Il doit malgré tout rester professionnel et savoir gérer ses émotions. C’est donc un défi important que le conseiller doit pouvoir relever en développant des aptitudes en gestion du stress.

Pression des résultats

L’évaluation d’un travail se fait sur la base de ses résultats. Ces derniers peuvent mettre un coup de pression au conseiller, notamment lorsqu’ils ne sont pas concluants. Le conseiller en insertion professionnelle réalise de bons résultats lorsqu’il a un taux d’insertion intéressant, c’est-à-dire que le nombre d’individus insérés en entreprise est élevé. Mais lorsque ceci n’est pas le cas, il subit une importante pression.

La forte pression des résultats peut conduire le conseiller à des objectifs quantitatifs irréalisables. Elle pousse par ailleurs le conseiller à accélérer le processus d’insertion des candidats en entreprise.

Ce qui entraîne généralement des échecs dans le processus d’insertion.

Limitation de l’accès aux ressources

La limitation de l’accès aux ressources s’entend de toutes contraintes budgétaires et autres défis que peut rencontrer le conseiller. Au-delà des contraintes budgétaires, il peut faire face à des limitations d’accès aux ressources de recherches d’emploi ou aux formations spécifiques.

Le métier de conseiller en insertion professionnelle est particulièrement très délicat. Du fait de l’énorme travail qu’accomplissent les conseillers, le manque de ressources nécessaires est un véritable obstacle. Il réduit les possibilités d’insérer les individus en entreprise et rend le travail particulièrement pénible à effectuer.

Choisir de devenir conseiller en insertion professionnelle est un choix noble. Ce métier offre des avantages très gratifiants. Mais toutefois, il demande également beaucoup d’engagement et une volonté à toute épreuve, du fait des inconvénients qu’il renferme.