Comment vendre dans un contexte omnicanal ?  

Vendre dans un contexte omnicanal nécessite une approche globalisante pour satisfaire les attentes des clients via différents canaux (points de contact). Il s’agit d’une stratégie de vente centrée sur le client. Elle s’appuie également sur la collecte des données et l’automatisation pour améliorer l’expérience client et stimuler les ventes. Mais comment s’y prendre ? Cet article fournit les étapes et astuces à suivre pour réussir la vente dans un cadre omnicanal.

Analyser et bien appréhender sa clientèle

Pour réussir une plan omnicanal, commencez par bien étudier et appréhender vos clients. Analysez leurs données démographiques, préférences et habitudes d’achat. En fait, les informations/données sur les clients révèlent leurs motivations, ce qui vous permet d’adapter votre stratégie à leurs besoins. Utilisez les enquêtes, les données et les commentaires des médias sociaux pour identifier chaque besoin exprimé.

Toutefois, l’analyse de la clientèle doit être continue, permettant d’ajuster les techniques commerciales en fonction de l’évolution des attentes. Cette connaissance détaillée permet d’orienter les décisions relatives aux canaux utilisés et aux tactiques de vente. Précisons que les clients attendent des marques, qu’elles connaissent leurs besoins et qu’elles les satisfassent.

VOIR AUSSI : Stratégie omnicanal : définition, avantages et bonnes pratiques

Segmenter son marché

Une segmentation efficace permet de mieux élaborer les différentes approches marketing et/ou commerciales de la marque. Pour ce faire, divisez votre public suivant les facteurs tels que l’âge, la localisation, le comportement et la fréquence d’achat. Notons que chaque segment réagit différemment aux canaux, aux messages et aux offres proposées. De ce fait, adaptez le contenu et les promotions aux besoins et aux préférences de chaque segment.

Par ailleurs, la segmentation vous permet de personnaliser les interactions, en augmentant la pertinence et l’impact de vos messages. Cette approche optimise l’engagement des clients et améliore leur satisfaction à tous les points de contact. Toutefois, comprendre ce qui motive chaque segment permet d’offrir des expériences clients hautement personnalisées. Par exemple, les consommateurs soucieux de l’environnement réagissent bien aux offres axées sur le développement durable.

Adopter une approche exclusivement centrée sur le client

Une stratégie omnicanale doit donner la priorité aux besoins des clients à chaque étape. Adopter une approche centrée sur le client implique d’aligner les produits, les messages et les canaux sur les attentes des clients. Cette approche permet d’instaurer la confiance et de favoriser la fidélité à long terme. Pour ce faire, commencez par vous attaquer aux points douloureux identifiés lors de la cartographie des parcours.

Concevez des expériences qui permettent de passer d’un canal à l’autre en toute transparence.

Par ailleurs, être centré sur le client signifie apporter de la valeur à chaque interaction. Adaptez les messages suivant l’historique du client avec votre marque. Utilisez par exemple l’historique des achats pour suggérer des produits pertinents. Toutefois, une approche centrée sur le client est proactive et suscite les besoins avant que les clients ne les expriment. Cette réactivité est la pierre angulaire du succès de l’omnicanal.

Choisir les canaux et les outils appropriés

Dans un contexte omnicanal, il est essentiel de sélectionner les bons canaux de communication. Commencez par identifier les lieux où vos segments cibles passent du temps. Les jeunes peuvent par exemple préférer les médias sociaux, tandis que les plus âgés préfèrent le courrier électronique. Cependant, adaptez toujours les canaux aux préférences des clients, en veillant à ce qu’ils soient disponibles là où ils sont le plus actifs.

De plus, optez pour des outils qui prennent en charge la communication multicanale. Certaines plateformes d’automatisation du marketing (HubSpot, etc.) offrent une gestion centralisée du courrier électronique, des médias sociaux et de la messagerie. Ces outils permettent de rationaliser les contacts et de garantir la cohérence des messages entre les différentes plateformes. Toutefois, préférez les outils qui s’alignent sur vos processus de vente et soutiennent vos objectifs.

Offrir un excellent service à la clientèle

Un service client exceptionnel est indispensable à la réussite omnicanale. Les clients attendent des réponses rapides, précises et utiles, quelle que soit la plateforme. Formez les équipes de service à fournir une qualité de service constante. Que cela se passe par le biais du chat en direct, des médias sociaux ou en magasin. Donnez aux agents l’accès aux données des clients afin de personnaliser les interactions et de résoudre les problèmes efficacement.

Notez qu’un excellent service client favorise la fidélité et augmente la probabilité d’achats répétés, d’ailleurs très essentiel dans une stratégie omnicanale. N’hésitez pas à former les équipes du service client à traiter les demandes sur les différentes plateformes. Familiarisez-les avec les problèmes courants, les FAQ et les messages de la marque. Par ailleurs, gardez à l’esprit que les réponses rapides et efficaces ont un impact positif sur la perception des clients.

VOIR AUSSI : Comment intégrer le SMS marketing dans votre mix communicationnel ?

Collecter et consolider les données

La stratégie consiste à recueillir les données de tous les points de contact et à les stocker dans un système central. Pour cela, l’usage d’une plateforme CRM permet une gestion efficace et rationnelle des données. Cette vue unifiée des données clients garantit que les équipes des différents services accèdent aux mêmes informations. Par ailleurs, la consolidation des données améliore également la personnalisation.

Grâce à ces données complètes, vous pouvez créer des recommandations basées sur l’historique d’achat, le comportement d’engagement et les préférences. En outre, la centralisation des données permet aux équipes de diffuser des messages cohérents, améliorant ainsi le parcours du client. La qualité des données est tout aussi importante.

Nettoyez et mettez régulièrement à jour les dossiers des clients, en supprimant les doublons et les informations obsolètes.

Automatiser les processus de vente omnicanaux

L’automatisation permet de rationaliser les ventes omnicanales et de rendre les opérations plus efficaces. Pensez donc à automatiser les tâches répétitives telles que les relances par e-mail, les confirmations de commande et les mises à jour des stocks. En fait, l’automatisation permet de gagner du temps et de réduire le risque d’erreurs. Elle permet aux équipes de vente de se concentrer sur des activités à valeur ajoutée.

De plus, utilisez l’automatisation pour un marketing personnalisé. Segmentez les clients en fonction de l’étape de leur parcours et déclenchez des messages pertinents. Par exemple, envoyez un rappel à ceux qui ont abandonné leur panier ou une note de remerciement après l’achat. Cette méthode de travail garantit une communication ciblée et opportune, ce qui augmente les chances de conversion.

VOIR AUSSI : Campagne Social Ads : définition, atouts et mise en place

Réviser et adapter régulièrement les processus

Le comportement des clients et les préférences évoluent au fils du temps, y compris les technologies. Cela nécessite une adaptation constante des processus dans un environnement omnicanal dynamique. Pour cela, établissez un calendrier pour revoir votre stratégie omnicanale et identifier les domaines d’amélioration.

Réalisez des audits trimestriels pour mesurer les performances et identifier les nouvelles tendances.

Par ailleurs, vous pouvez adapter vos processus en fonction des données collectées et des commentaires des clients. De plus, considérez les avis et rapports des équipes de vente, de service à la clientèle et de marketing. Ces équipes peuvent fournir des informations sur l’efficacité des canaux et les problèmes de processus.

En somme, l’élaboration d’une stratégie omnicanale efficace nécessite une connaissance approfondie du client, une consolidation des données et une adaptation continue. Pour une réussite durable, concentrez-vous sur l’orientation client, une communication sur mesure et des processus efficaces.