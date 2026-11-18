Déposer un vieil ordinateur dans un bac de collecte donne bonne conscience. Pourtant, le recyclage n’est pas toujours la meilleure option pour la planète. Entre réemploi, reconditionnement et récupération des matières, le parcours d’un appareil en fin de vie compte plusieurs étapes, et l’ordre a son importance.

Le recyclage est-il la solution la plus écologique ?

Pas forcément. La plus grande partie de l’empreinte environnementale d’un ordinateur se joue à sa fabrication : extraction des métaux, production des composants, transport. Plus un appareil reste longtemps en service, mieux cette empreinte est amortie.

C’est pourquoi l’économie circulaire suit une hiérarchie simple. On prolonge d’abord l’usage, on réemploie ensuite, on récupère des pièces et seulement à la fin on recycle les matériaux.

La hiérarchie en pratique

Prolonger l’usage avec une batterie neuve, plus de mémoire ou un SSD

Réemployer l’appareil après effacement des données, en interne ou via la revente

Récupérer des pièces détachées pour réparer d’autres machines

Recycler les matériaux quand rien n’est plus utilisable

VOIR AUSSI : Qu’est-ce que le Green IT ? Définition et enjeux pour l’avenir de l’informatique

Que se passe-t-il lors du recyclage du matériel informatique ?

Le recyclage du matériel informatique commence par un tri et un démontage. Les batteries et composants contenant des substances dangereuses sont retirés en premier, car ils suivent un traitement spécifique. Les métaux, plastiques et cartes électroniques sont ensuite séparés.

Les cartes électroniques contiennent de petites quantités d’or, d’argent, de cuivre et de palladium. Les récupérer évite d’aller chercher ces métaux dans de nouvelles mines. On parle parfois de mine urbaine.

Ce que le recyclage ne récupère pas

Soyons honnêtes : une partie des matériaux reste difficile à valoriser. Certains métaux rares sont présents en quantités trop faibles pour être extraits de façon rentable. Les plastiques, souvent mélangés, se recyclent mal. C’est une raison de plus pour privilégier le réemploi quand il est possible.

Quelles obligations pour les entreprises en France ?

Les équipements informatiques professionnels en fin de vie sont des déchets d’équipements électriques et électroniques, les DEEE. L’entreprise qui s’en sépare doit les confier à une filière de traitement adaptée et pouvoir le justifier. Les jeter avec les déchets ordinaires n’est pas une option.

Demandez donc systématiquement un bordereau ou un certificat de traitement. Il prouve que le matériel a suivi un circuit conforme. Conservez-le avec votre inventaire, car c’est souvent le premier document demandé lors d’un audit ou d’une démarche RSE.

VOIR AUSSI : Déchets informatiques : où jeter un ordinateur qui ne fonctionne plus ?

Comment savoir si un prestataire travaille bien ?

En regardant au-delà du mot recyclage. Un bon prestataire ne broie pas tout par réflexe. Il évalue d’abord ce qui peut être réemployé, efface les données de façon certifiée, puis recycle le reste dans une filière agréée.

Les questions à poser

Quelle part du matériel est réemployée, et quelle part recyclée ?

Les données sont-elles effacées avant toute revente, avec un rapport ?

Le traitement des déchets est-il certifié, par exemple selon WEEELABEX ?

Recevrai-je un rapport avec les poids et les matières traitées ?

Cette approche globale porte un nom : l’IT Asset Disposition. Elle relie la sécurité des données, la valorisation du matériel et le recyclage dans un même processus.

Par quoi commencer ?

Par un tri honnête. Séparez ce qui fonctionne encore de ce qui est réellement hors d’usage. Vous serez sans doute surpris de la quantité d’appareils qui peuvent encore servir, chez vous ou ailleurs, après un simple effacement et un contrôle technique.

Pour la suite, intégrez la fin de vie dans vos achats. Un matériel réparable, dont les pièces restent disponibles longtemps, coûte souvent un peu plus cher au départ. Il dure aussi plus longtemps.