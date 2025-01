Les bureaux en open space sont devenus un véritable standard dans le monde professionnel moderne. Cependant, cette configuration pose de sérieux problèmes d’acoustique, notamment en termes de réduction du bruit. Heureusement, diverses solutions existent pour améliorer l’environnement sonore de ces espaces de travail partagés.

Pourquoi est-ce important de bien isoler le bruit en open space ?

Avant d’explorer les solutions, il est essentiel de comprendre les défis spécifiques que posent les open spaces. Le principal inconvénient réside dans le bruit ambiant qui peut nuire à la concentration et à la productivité.

En effet, sans rempart entre les différents postes de travail, même des conversations normales peuvent devenir une source de distraction majeure.

D’autre part, les matériaux souvent utilisés dans les bureaux modernes (béton, verre, métal) tendent à réfléchir le son plutôt qu’à l’absorber, aggravant ainsi la situation. Cela explique pourquoi le traitement acoustique devient une priorité dans les open spaces.

Le bruit de fond constant a un impact direct sur la productivité des employés. Selon certaines études, jusqu’à 60 % des travailleurs en open space trouvent que ce type d’aménagement rend difficile la réalisation de tâches nécessitant une forte concentration.

La réverbération excessive dans un espace de bureau peut également accroître la fatigue cognitive des employés, les forçant à redoubler d’efforts pour se concentrer. En particulier ce phénomène, on améliore directement les performances individuelles et la qualité des réunions.

Au-delà de la productivité, un environnement bruyant peut également affecter la santé mentale et physique des collaborateurs. Stress, fatigue auditive et troubles du sommeil sont autant de conséquences possibles d’une mauvaise isolation phonique au travail.

Quelles solutions pour améliorer l’acoustique en open space ?

Heureusement, différentes solutions permettent de remédier aux problèmes acoustiques dans les bureaux en open space. Ces solutions incluent aussi bien des éléments structurels que du mobilier spécialisé. Voyons cela plus en détail.

NB : ces solutions peuvent totalement s’appliquer que vous soyez en location ou que vous soyez propriétaire de votre emplacement.

1. Les panneaux muraux acoustiques

Les panneaux muraux acoustiques sont l’une des premières étapes pour traiter les problèmes de bruit. Placés stratégiquement sur les murs, ces panneaux utilisent des matériaux absorbants pour capter et atténuer les sons indésirables.

Ils sont disponibles dans divers designs et couleurs, ce qui permet de les intégrer harmonieusement à la décoration intérieure du bureau.

Ces panneaux ne se contentent pas de réduire les nuisances sonores : ils apportent également une touche esthétique en s’intégrant au design global des bureaux. Jouant sur les formes et les couleurs, ils contribuent à créer un lieu de travail agréable et inspirant

2. Des cloisons et des panneaux de séparation

Une autre solution efficace consiste à installer des cloisons acoustiques ou des panneaux de séparation entre les différents postes de travail. Ces éléments servent de barrières physiques et sonores, limitant la propagation du bruit. Certains modèles sont mobiles, offrant ainsi une flexibilité supplémentaire pour reconfigurer facilement l’espace selon les besoins.

3. Du mobilier acoustique spécialisé pour l’open space

Investir dans du spécialisé peut également faire une grande différence. Des fauteuils, canapés ou bureaux dotés de revêtements insonorisants contribuent à l’absorption du bruit.

Par ailleurs, certains meubles intègrent des parois acoustiques autour des sièges, créant ainsi des alcôves privées idéales pour des moments de calme et de concentration.

4. Les phonebox et les cabines acoustiques

Pour des besoins de confidentialité ou simplement pour passer des appels sans déranger ni être dérangé, les phonebox et cabines acoustiques se révèlent très utiles.

Installées directement dans l’open space, ces structures autonomes offrent une excellente isolation phonique grâce à leur conception spécifique et à l’utilisation de matériaux absorbants. Vous pouvez totalement en trouver dans le catalogue de mobilier de bureau Kollori.

5. Les matériaux et les éléments acoustiques suspendus

Les éléments acoustiques suspendus viennent compléter ce panel de solutions. Fixés au plafond, ils capturent et diffusent les ondes sonores, réduisant ainsi l’écho et le réverbère. Souvent conçus en matériaux légers et absorbants, ces dispositifs ajoutent une dimension esthétique tout en améliorant nettement l’acoustique de l’espace.

En plus des éléments suspendus, le traitement des plafonds et des sols joue un rôle essentiel dans la gestion des nuisances sonores. Les plafonds acoustiques absorbants réduisent efficacement la réverbération, tandis que des revêtements de sol adaptés, comme les tapis ou les dalles antibruit, contribuent à diminuer les bruits d’impact tels que les pas ou le déplacement de mobilier.

Différents matériaux peuvent servir à élaborer ces systèmes suspendus, par exemple :

Les fibres minérales : très courantes, elles offrent un excellent rapport qualité-prix.

très courantes, elles offrent un excellent rapport qualité-prix. Les mousses acoustiques : davantage utilisées pour des solutions personnalisées en raison de leur diversité de formes et de densités.

davantage utilisées pour des solutions personnalisées en raison de leur diversité de formes et de densités. Et enfin les tissus techniques : fréquemment employés pour allier performance acoustique et design.

L’installation de ces éléments doit généralement être réalisée par des professionnels pour garantir une efficacité optimale. Chaque matériau a des exigences spécifiques concernant son positionnement et ses fixations. L’entretien est également à prendre en compte pour garantir la durabilité et l’efficacité continue des dispositifs acoustiques installés.

6. Les alcôves et les boxs

C’est dans la même idée que les phonebox et les cabines acoustiques. Pour ceux cherchant à s’isoler complètement du bruit, les alcôves et autres zones fermées comme les petits box sont une excellente option. Ces espaces sont souvent équipés de panneaux acoustiques et de mobiliers adaptatifs, assurant une isolation phonique maximale.

En plus d’offrir un endroit calme et privé, les alcôves peuvent également être utilisées pour les réunions en petit comité, fournissant ainsi un espace multifonctionnel aux entreprises.

Ces cabines sont idéales non seulement pour les appels, mais aussi pour organiser des réunions improvisées ou des sessions de brainstorming en petit comité. Grâce à leur isolation phonique, elles assurent un niveau sonore optimal pour une communication claire.

D’autres astuces supplémentaires pour un environnement agréable

Outre les solutions structurelles mentionnées, quelques astuces peuvent également contribuer à la réduction du bruit au quotidien.

Par exemple. Il est important de bien penser à l’organisation de votre espace en open space. Mettre en place des règles de savoir-vivre pour maintenir les niveaux sonores raisonnables peut aider, par exemple.

L’ajout de plantes peut aussi aider à maintenir le calme et la sérénité au travail. D’ailleurs, certaines plantes, en plus de purifier l’air, ont également des propriétés insonorisantes intéressantes.

L’usage de casques anti-bruit est aussi à envisager. Pour les collaborateurs ayant besoin d’une concentration maximale lors de tâches spécifiques, ils sont très utiles.

Un aménagement bien pensé du lieu de travail, incluant des cloisons adaptées et des zones dédiées comme des cabines acoustiques, peut transformer l’expérience des employés. En plus, maintenant, vous avez toutes les clés en main pour aménager votre open space ! Et, comme toujours, si vous avez des questions supplémentaires, n’hésitez pas à nous les poser en commentaires.