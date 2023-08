Robinetterie industrielle : quelques dispositifs de sécurité utiles

La robinetterie industrielle est l’ensemble des équipements qui assurent le transport et la distribution des fluides au sein d’une usine. Elle occupe une place fondamentale dans différents secteurs de l’industrie (pharmaceutique, agroalimentaire, pétrolier, énergie). Il s’agit d’un réseau composé de plusieurs éléments qui doivent être sélectionnés avec soin pour éviter toute erreur lors de l’installation. Pour assurer la sécurité et le bon fonctionnement de la circulation du fluide, une protection optimisée du matériel doit être prévue. Quels sont alors les dispositifs de sécurité utiles à la mise en place d’une robinetterie industrielle ?

Les vannes industrielles : de multiples utilisations dans l’industrie

En tant qu’entreprise du secteur industriel, vous disposez certainement d’une installation d’alimentation ou d’un réseau de distribution de fluides. Il est important que vous ayez une bonne robinetterie pour assurer un transport efficace des fluides, sans oublier la sécurité des équipes. Pour cela, plusieurs appareils de robinetterie doivent s’intercaler dans l’installation de la tuyauterie, afin de permettre au système de bien fonctionner.

Parmi ces appareils, on peut citer les vannes industrielles qui sont destinées à de multiples utilisations dans l’industrie. Certaines vannes jouent le rôle d’étrangleur, tandis que d’autres sont d’excellents protecteurs contre les fuites. On retrouve ainsi des vannes dotées de dispositifs de sécurité, dont le disque de rupture. Avant de tout savoir sur les disques de rupture, découvrez les multiples utilisations des vannes industrielles dans l’industrie.

Le robinet-vanne

Il existe différentes sortes de vannes industrielles, dont le robinet-vanne. Conçus pour minimiser les baisses de pression dans le robinet, les robinets-vannes ne sont plus trop utilisés comme dans le passé. Cependant, ils sont fréquents partout où un arrêt d’économie est requis. On peut également les retrouver dans les utilisations qui impliquent de la boue ou des liquides comme les graisses légères, des huiles visqueuses, des vernis et autres liquides.

La vanne sphérique

La vanne sphérique est un élément important de tout processus qui nécessite un service d’arrêt. En acier, en laiton plastique, en acier inoxydable, en fonte ou en aluminium, elle peut fonctionner à des températures très élevées. Cet équipement de robinetterie industrielle s’utilise pour réguler le flux d’un fluide qui passe dans une canalisation.

La vanne à bille

En général, les vannes industrielles servent à contrôler le débit des fluides. La vanne à bille est une sorte de vanne industrielle qui utilise une bille rotative dotée d’un alésage pour bloquer le flux inverse. Son rôle principal est de couper, distribuer et changer la direction du flux de liquide ou de gaz dans une canalisation. Il suffit de tourner la bille d’un quart de tour autour de son axe pour que le fluide puisse passer ou soit bloqué.

Le clapet anti-retour

Les clapets anti-retour sont généralement utilisés pour protéger les pompes. Conçus de manière simple avec divers matériaux, ils peuvent être utilisés pour de nombreuses applications. On les retrouve généralement dans les systèmes de gestion des eaux usées.

La vanne papillon

La vanne papillon peut être également utilisée pour une grande variété d’applications. On peut citer le traitement des eaux usées, l’alimentation en eau, l’approvisionnement en gaz, la protection incendie, les systèmes de manutention de combustible et les industries chimiques et pétrolifères. Les vannes papillon sont légères et moins chères par rapport à d’autres types de vannes.

La soupape de commande

La soupape de commande est aussi un équipement de la robinetterie industrielle. Elle permet de contrôler le débit, la température et la pression. On peut l’utiliser pour augmenter ou diminuer le passage du débit.

La soupape de sécurité

Également appelée soupape de surpression, la soupape de sécurité joue un rôle de protection contre les surpressions dans les installations à haute pression. On retrouve généralement cette pièce sur les chaudières qui alimentent un circuit de chauffage hydraulique. La soupape de sécurité n’intervient que lorsque les autres équipements de sécurité ont joué leur rôle. Il existe différentes sortes de soupapes de sécurité à savoir, la soupape basique, la soupape différentielle, la soupape avec manomètre et la soupape thermique.

La soupape à pointeau

Semblable à une aiguille, la soupape à pointeau est aussi un équipement qui contrôle le débit des fluides à l’aide d’une aiguille. Avec un système semblable à celui d’une vanne à soupape, elle s’utilise généralement pour les services de vide. De plus, elle a l’avantage d’être facile à entretenir.

Les disques de rupture pour protéger vos installations industrielles

Certaines vannes sont dotées de dispositifs de sécurité, tels que les disques de rupture. Ces derniers sont des accessoires de sécurité qui protègent vos tuyauteries des variations de pression. Ils peuvent être installés seuls, en série (décharge secondaire) ou accompagnés d’une soupape de sécurité.

Lorsque les disques de ruptures sont utilisés seuls, ils constituent une alternative aux soupapes. Ce sont en réalité des équipements de décharge de pression à usage unique. Il faudra donc les remplacer après une surpression. De plus, contrairement aux vannes, ils résistent à la corrosion, au gel et aux dommages causés par le fluide de traitement.

Le disque de rupture peut être aussi installé en tant que forme secondaire de décharge de pression. Dans ce cas, l’installation peut se faire avec un dispositif de décharge primaire, tel qu’une soupape de sécurité ou une soupape de décharge. Le disque de rupture va donc servir de secours à cette dernière, en assurant la protection contre la surpression de la cuve et la défaillance de la soupape. Il se déclenchera si la soupape ne fonctionne plus ou si elle n’arrive pas à vite évacuer la surpression.

Utilisé en combinaison avec la soupape de sécurité, le disque de rupture est généralement installé en amont de cette dernière. L’objectif est d’éloigner la vanne du milieu de traitement et d’éviter qu’elle soit contaminée par toute substance dangereuse utilisée dans le processus. Il peut s’agir de substance inflammable, corrosive, cancérigène ou toxique.

Par ailleurs, d’autres éléments de protection performants sont également importants pour la mise en place d’une robinetterie industrielle. On peut citer le réducteur de pression, le filtre métallique, le compensateur de dilatation et le clapet anti-retour.