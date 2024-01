Cadeaux d’entreprise aux clients et salariés : les règles à respecter

Offrir des cadeaux d’entreprise est une pratique courante que beaucoup de sociétés adoptent pour renforcer les liens avec leurs clients, partenaires et collaborateurs. Cependant, il est essentiel de se conformer aux réglementations fiscales et légales en vigueur lors du choix et de la distribution de ces présents. Dans cet article, nous allons aborder quelques-unes des principales règles à respecter.

Respecter le cadre fiscal

Le régime fiscal applicable aux cadeaux d’entreprise varie selon qu’ils soient destinés aux clients ou aux employés. Il est essentiel de se conformer aux normes en vigueur pour ces deux catégories :

Pour les cadeaux offerts aux clients :

La TVA est récupérable si le coût du cadeau par bénéficiaire n’excède pas 73 € TTC par an (valeur en 2024).

Les cadeaux d’affaires sont déductibles du bénéfice imposable s’ils correspondent à une gestion normale de l’entreprise, ne sont pas exagérés par rapport à la taille et au chiffre d’affaires de l’entreprise, et ne sont pas prohibés par une disposition légale ou réglementaire.

Si le montant total des cadeaux excède 3 000 €, ils doivent être déclarés selon le statut de l’entreprise (formulaire N°2065-SD pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, formulaire N°2031-SD pour les sociétés à l’impôt sur le revenu et entreprises individuelles).

Pour les cadeaux offerts aux salariés :

Les présents dont la valeur individuelle n’excède pas 169 € sont exonérés de cotisations sociales.

Si le montant total des cadeaux octroyés sur l’année par l’employeur n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale, les cadeaux peuvent être considérés comme un avantage en nature et exonérés d’impôt sur le revenu.

Notez que ces montants sont susceptibles de changer au fil des années, il est donc vivement conseillé de consulter régulièrement les informations officielles pour rester informé.

Comment maximiser l’impact de Vos cadeaux d’entreprise ?

Choisir l’occasion adéquate

Pour offrir des cadeaux entreprise, il est préférable de choisir un événement précis qui justifie la remise de ces présents. Les occasions propices incluent :

Les fêtes de fin d’année et autres célébrations saisonnières (Noël, Pâques, etc.).

L’anniversaire de partenariat ou de collaboration avec un client ou un fournisseur.

Les succès d’un employé ou d’une équipe, tels qu’un trophée ou une récompense professionnelle.

La participation à des événements professionnels (salons, séminaires), notamment en tant qu’exposant.

Anticiper les attentes culturelles et religieuses

Il est important de prendre en compte la diversité culturelle et religieuse de vos interlocuteurs lors du choix des cadeaux d’affaires. Certains objets ou symboles pourraient être mal perçus par vos destinataires ou enfreindre leurs convictions. Pour éviter toute fausse note, il est préconisé de se renseigner sur les sensibilités de vos clients et collaborateurs avant d’opter pour un cadeau.

Veiller à la qualité des produits

Les cadeaux d’entreprise sont souvent le reflet de l’image de marque de votre société. Il est donc primordial de veiller à la qualité des objets offerts ainsi qu’à leur présentation. Opérer une sélection rigoureuse et mettre en place un suivi systématique de vos commandes auprès de vos fournisseurs vous permettront de garantir la conformité des présents avec votre stratégie marketing.

Préférer l’utilité à l’ostentatoire

Bien que certains décideurs d’entreprise optent pour des cadeaux prestigieux afin de marquer les esprits, cela n’est pas toujours nécessaire, voire contre-productif. En effet, un présent trop onéreux pourrait susciter l’incompréhension chez vos interlocuteurs ou donner l’impression d’un manque d’éthique professionnelle. Miser sur des objets utiles et simples tout en soignant leur design est généralement une meilleure approche pour valoriser votre image de marque.

Tenir compte des réglementations spécifiques à certains secteurs d’activité

Certains domaines professionnels exigent des règles particulières en matière de cadeaux d’affaires. Par exemple :

Dans les industries pharmaceutiques, médicales et de santé, les témoignages de gratitude envers les professionnels sont strictement encadrés et limités en valeur.

Pour les élus et officiels du gouvernement, l’acceptation de cadeaux par les fonctionnaires est soumise à des contraintes légales visant à prévenir la corruption.

Ainsi, il est essentiel de vous informer sur les réglementations spécifiques applicables à votre secteur d’activité avant d’envisager l’offre de cadeaux d’affaires.

