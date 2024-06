Blockchain et les entreprises : bien plus que des cryptomonnaies

La chaîne de blocs est un outil technologique d’avenir devenu très populaire grâce aux cryptomonnaies. Sans la Blockchain, ces devises numériques ne pourraient pas exister. Mais ses possibilités sont bien plus vastes et divers secteurs d’entreprises l’utilisent pour améliorer leurs services et leur organisation interne. Chaque jour, de nouvelles applications potentielles apparaissent, offrant un niveau de sécurité et de transparence plus élevé aux transactions commerciales et d’entreprise.

Qu’est-ce que la Blockchain, réellement ?

Certaines personnes définissent la Blockchain comme une grande base de données partagée. D’autres, comme un gigantesque registre comptable numérique. Ces deux exemples sont assez bons car ils reflètent sa principale caractéristique : la capacité d’authentifier, d’enregistrer et de stocker une énorme quantité de données et de transactions. La différence avec d’autres systèmes de registre, c’est que la chaîne de blocs est décentralisée, ses données sont cryptées et ne peuvent pas être modifiées une fois qu’elles ont été enregistrées ; en d’autres termes, elles sont sécurisées et irréversibles.

La Blockchain est une technologie décentralisée qui enregistre et sécurise de manière irréversible les transactions et les données via des blocs liés entre eux.

Chaque fois qu’une transaction est générée, elle est enregistrée sous forme de bloc de données et les blocs se lient entre eux, créant des chaînes. Non seulement la nouvelle information ajoutée est vérifiée, mais toute la chaîne est également revue. C’est pourquoi elle est irréversible. Prenons un exemple : si un utilisateur achète plusieurs unités d’une cryptomonnaie pour investir ou les garder dans un portefeuille comme Trust Wallet, ces devises numériques changeront de propriétaire, et la transaction devra être enregistrée. Une nouvelle information sur l’acheteur sera ajoutée à la chaîne de blocs garantissant son authenticité et sa propriété, sans modifier les informations antérieures : l’historique est irréversible.

Les cryptomonnaies, l’utilisation la plus connue

Il n’est pas surprenant que nous ayons pris l’exemple des cryptomonnaies. La Blockchain a commencé à se populariser grâce à sa capacité à enregistrer et stocker les informations sur les transactions de ces nouvelles devises. Les cryptomonnaies sont nées comme une alternative au système financier traditionnel, un nouveau modèle décentralisé avec le pouvoir réparti dans la société et non concentré dans quelques grandes institutions. Pour obtenir cette décentralisation, il fallait une technologie permettant à tous de partager les informations (comme une grande base de données distribuée).

La Blockchain a atteint cet objectif. Mais cette technologie avait trop de potentiel pour être limitée aux seules cryptomonnaies. C’est pourquoi elle est utilisée pour décentraliser un autre grand secteur : les communications. Plus précisément, nous parlons d’internet. Bien que nous puissions penser qu’il existe une liberté sur le web parce que nous pouvons faire nos propres contributions ou donner notre avis sur les réseaux sociaux, la vérité est que le pouvoir de ce réseau est entre les mains de quelques grandes entreprises technologiques, propriétaires des grands serveurs. C’est pourquoi le Web 3.0, également connue sous le nom de web sémantique, est en cours de mise en œuvre ; un nouvel internet plus décentralisé, qui profite des qualités de la chaîne de blocs.

Le potentiel de la blockchain

Rappelons que la chaîne de blocs permet de réaliser des enregistrements inaltérables, dans lesquels de nouvelles informations peuvent être ajoutées, mais sans modifier les précédentes. Elle est sécurisée grâce à la cryptographie. Étant donné que la base de données est partagée, une attaque cybernétique isolée ne peut pas endommager toutes les informations. De plus, elle apporte transparence aux transactions. Par ailleurs, l’enregistrement et le stockage sont beaucoup plus agiles et efficaces. La traçabilité est presque instantanée. Et de nombreuses opérations peuvent être automatisées (notamment en créant une synergie avec une autre technologie innovante : l’intelligence artificielle).

Avec ces qualités, ses possibilités sont presque illimitées. Pensons, par exemple, aux données privées très sensibles, comme les dossiers médicaux des citoyens. Des données qui se mettent à jour constamment depuis différents lieux ; qui devraient être consultées uniquement par les patients eux-mêmes et les professionnels de la santé. Et qui doivent absolument être protégées contre les attaques. Un autre exemple : les certificats de formation professionnelle, qui peuvent garantir leur authenticité et permettre un accès limité à d’autres personnes pour consultation lors d’un processus de sélection de personnel. Ou encore le registre des propriétés immobilières, avec un historique des propriétaires de chaque bien.

La chaîne de blocs dans les entreprises

Comme nous pouvons le voir, les applications pratiques de cette technologie sont très larges. Les entreprises commencent à mettre en œuvre certains de ces usages et d’autres qui sont encore plus innovants. C’est le cas des contrats intelligents ; des accords entre entreprises ou entre entreprises et clients, qui automatisent les paiements lorsque les clauses convenues sont respectées. Ces clauses sont décidées avant la prestation du service et sont enregistrées numériquement, en toute transparence. Le contrat ne peut pas être modifié, mais il peut être étendu, si les deux parties le décident. Ainsi, tout le processus est accéléré et les transactions sont optimisées.

Actuellement, ils sont déjà utilisés dans certains secteurs, comme celui des assurances ; mais aussi dans le marché immobilier ou dans la logistique. En fait, la logistique est l’un des secteurs qui peut le plus tirer parti de la blockchain. D’une part, pour gagner en agilité et en sécurité dans l’enregistrement des données de ses clients et fournisseurs (qui incluent des informations personnelles, comme les données bancaires ou les adresses). Mais aussi pour une meilleure traçabilité de la chaîne d’approvisionnement et des transports ; en plus de prévoir les incidents et de pouvoir les résoudre plus rapidement. Les clients peuvent également faire un suivi plus précis du service.

Mais la logistique n’est pas le seul secteur qui peut bénéficier de cet outil. Imaginons, par exemple, un produit alimentaire ou pharmaceutique qui a été distribué et ne respecte pas les normes sanitaires ; la blockchain facilite la traçabilité et permet donc de le retirer du marché plus rapidement. Un autre exemple très actuel : le financement d’investissements immobiliers par l’achat de Tokens de logements, avec la participation de petits investisseurs. Ou les entreprises qui vendent des NFT (basés sur la chaîne de blocs) avec leur image, comme la NBA ou l’UFC, ce qui leur permet de générer de nouveaux revenus. La liste est presque interminable. Et de nouveaux usages apparaîtront constamment, profitant aux entreprises et, bien sûr, également aux clients.