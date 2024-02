Qu’est-ce que le Brand Content ?

Le Brand Content, ce mot vous est peut-être étranger, mais il est très populaire dans le monde du marketing. Il s’agit en effet d’une technique utilisée par les entreprises pour se faire remarquer sur la toile et attirer leurs clients grâce à la production d’un contenu publicitaire centré sur l’histoire de la marque. Les résultats du Brand Content prouvent qu’il s’agit en fait d’une des méthodes les plus efficaces du 21e pour promouvoir un produit. Dans les lignes qui suivent, zoom sur la définition, la mise en place et les bienfaits du contenu de marque.

Définition du Brand Content

Le Brand Content est par définition une méthode marketing qui vise à toucher un public principalement grâce à l’histoire qui se cache derrière le produit vendu ou la marque. L’objectif est de créer l’envie chez le prospect de rejoindre l’aventure et de contribuer à l’histoire de la marque. Pour y arriver, le storytelling est une arme incontournable.

Grâce au storytelling, l’entreprise raconte l’histoire de son produit de sorte à faire ressortir de façon créative et bien mesurée toutes les valeurs positives qu’elle défend.

La compagnie qui recourt au Brand Content a un but encore plus large que la vente : créer une réelle interaction avec la communauté d’utilisateurs du produit. En effet, contrairement aux techniques de vente traditionnelles qui ne visent qu’à vanter les qualités d’un produit afin de pousser les gens à l’acheter, le contenu de marque vise une relation de proximité entre le client et la marque. Grâce à la personnalisation et la pertinence des contenus, les prospects peuvent s’identifier à l’histoire racontée et devenir de fidèles consommateurs de la marque. Il est donc important de ne pas copier le contenu d’une autre société et de rester vous-même. Les faits racontés doivent être uniques pour permettre une distinction claire entre votre produit et ceux de la concurrence ; vous allez ainsi vous créer un univers qui vous est propre.

VOIR AUSSI : E-réputation : comment booster votre notoriété sur le web ?

Les principes du Brand Content

Si vous désirez mettre sur pied une stratégie de Brand marketing efficace, il est important que vous soyez organisé et méticuleux. C’est vrai, vous êtes le seul maître du bateau, puisque c’est vous qui choisissez l’histoire que vous allez raconter et comment vous le ferez. Cependant, vous devez faire attention à la façon de vous y prendre, car une mauvaise narration n’aura qu’un effet inverse. N’oubliez pas que votre objectif est de susciter l’engagement et l’adhésion du lecteur à votre univers. L’enjeu est donc de taille. Pensez à vous tourner vers une agence de communication digitale si vous ne vous sentez pas capable de réussir par vous-même. Cette dernière avec ses compétences en communication digitale et en référencement web (SEO) contribuera à booster les résultats de votre campagne. Ci-après, quelques grands principes du Brand Contact qui doivent vous guider dans la création de votre contenu.

Se fixer des objectifs clairs

Tout commence par là. Définissez la raison pour laquelle vous souhaitez recourir au Brand content. Est-ce pour améliorer votre image auprès du public ? Est-ce pour attirer un trafic de qualité ? Est-ce pour vous faire connaître tout simplement ? Les raisons sont diverses et dépendent des réalités de chaque entreprise. Des objectifs fixes qui cadrent avec votre vision vous aideront à tracer le chemin que prendra votre Brand Content.

Bien définir votre persona

Après la définition des objectifs vient la définition de votre client idéal. Demandez-vous : quel est le public que je souhaite attirer avec mon contenu ? Quelles sont ses valeurs ? Quels sont ses besoins ? Quelles sont ses habitudes de consommation ? Autant de questions bien dirigées vous aideront à avoir une idée plus élaborée du type de consommateurs que vous recherchez et à l’atteindre plus facilement.

VOIR AUSSI : Comment appelle-t-on l’image d’une personne renvoyée par le web ?

Avoir une stratégie de contenu solide

Afin de communiquer l’histoire de la marque, le créateur de contenu peut recourir à une pluralité d’outils marketing : les posts sur les réseaux sociaux, les vidéos, les newsletters, les articles de blogs, etc. Il est important de noter que tant la forme que le fond sont importants lorsque vous souhaitez faire connaître un produit. Vous aurez beau raconter une histoire atypique et percutante, si vous faites un mauvais choix du support de communication, le résultat escompté ne sera pas impressionnant.

Il est également utile de penser à mettre sur pied un calendrier éditorial auquel s’en tenir pour la publication de vos contenus marketing. Car l’organisation et la constance représentent une manœuvre importante dans le succès d’une campagne marketing.

Différencier le brand content du marketing de contenu

Il est nécessaire de cerner la différence existante entre le marketing de contenu et le brand content. Ce sont deux techniques différentes, mais qui peuvent très bien cohabiter. Le Brand content, lui, vise la promotion de votre marque, de l’histoire de votre produit. Alors que le marketing de contenu revient à produire du contenu informatif centré sur le client et ses besoins.

Connaître cette distinction est un premier pas pour vous aider à développer votre stratégie de brand content.

Bien choisir votre canal de diffusion

À supposer que vous ayez déjà créé votre contenu, il serait temps pour vous de le rendre public. Le choix du moyen de diffusion n’est pas à prendre à la légère. Autrement, vous lasserez votre prospect et réduirez les chances de l’avoir à nouveau dans vos filets. Si vous prévoyez de faire de la promotion essentiellement via le digital, vous pouvez concevoir des vidéos adaptées aux formats de chaque plateforme web que vous aurez à utiliser (réels Facebook, shorts YouTube, vidéos Instagram…). C’est pareil si vous souhaitez aller sur des voies traditionnelles. Un spot radio ne serait pas si attractif s’il est lancé à la télévision par exemple. Pour plus d’efficacité, veillez donc à adapter le contenu au média de communication à utiliser.

VOIR AUSSI : Création de site internet : le choix de la Suisse pour votre hébergement web

Les avantages du Brand Content

Il existe un très grand nombre de façons dont le Brand Content peut être profitable à votre entreprise. Ci-après, quelques raisons notoires pour lesquelles vous devez penser à instaurer le Brand content dans votre stratégie.

Gagner en crédibilité

Grâce au Brand content, vous avez la possibilité de redorer votre image auprès du public. Peut-être que votre marque est calomniée par les concurrents. Si oui, tout n’est pas perdu. Établissez une stratégie de création de contenu stable et claire. Essayez de lever tout soupçon sur votre marque en étant transparent sur votre produit. Vous arriverez alors à gagner la confiance de votre consommateur cible.

Impacter avec votre marque

Se faire un nom et une image authentiques, voilà l’un des atouts indéniables du Brand content. Pensez aux sociétés telles que McDonald’s, Apple, Coca-Cola, etc. Ce sont des exemples dont vous pouvez vous inspirer.

Elles ont su s’imposer, pas que grâce à leur communication, mais aussi grâce à leur histoire et à leur identité facilement perceptibles grâce à des visuels et des slogans originaux.

Créer un véritable lien avec vos clients

Grâce au brand content, vous ne faites pas que vendre vos produits, vous tissez une relation étroite avec vos clients. En effet, les moyens de communication utilisés par le brand content étant essentiellement digitaux, permettent de générer la discussion avec les utilisateurs via les espaces des commentaires. C’est l’occasion pour vous de mieux défendre vos couleurs et de vous rapprocher des utilisateurs en répondant à leurs questions individuelles.

Toucher plus de monde

Le brand content est également un excellent outil pour élargir votre audience. En effet, le storytelling étant le moyen le plus utilisé pour raconter la naissance de votre marque, s’il est bien élaboré, le bouche-à-oreille relayera votre histoire à plus de gens. Ce qui pourra éventuellement faire grandir vos ventes.